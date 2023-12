Attention, c’est peut-être une fraude

Les quarts-arrières Tua Tagovailoa des Dolphins de Miami et Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie ont mené leur équipe respective à dix victoires déjà cette saison, mais il y a lieu de se poser sur la solidité de ces deux formations. (Matt Rourke, Associated Press)

Avant d’aller plus loin, il est important de préciser ce qu’est une fraude dans le monde de la NFL. Annuellement, certaines équipes parviennent à se construire une fiche enviable et à faire miroiter le fait qu’elles sont parmi les plus sérieux aspirants pour remporter le Super Bowl.

Cependant, en regardant la qualité de leur calendrier et en portant attention à différents aspects, il est possible de constater que ces clubs ne sont pas aussi bons qu’ils le laissent présager.

Voici donc trois fraudes potentielles dont il faut se méfier à l’approche des éliminatoires.

Jaguars de Jacksonville, 8-6

Il n’y a pas si longtemps, les Jaguars semblaient en lutte pour la tête de l’Association Américaine. Ils avaient huit victoires et trois défaites et ils pouvaient légitimement espérer y arriver. Le portrait a changé dans les trois dernières semaines alors que l’équipe a encaissé un revers à chaque sortie.

Non seulement le sommet de l’Américaine n’est plus dans la ligne de mire, mais ils doivent maintenant composer avec une triple égalité aux commandes de la division Sud avec les Colts d’Indianapolis et les Texans de Houston.

Dans la première moitié de la saison, les Jaguars avaient démontré leur meilleur visage. L’attaque fonctionnait bien et la défensive tenait le coup. Cependant, depuis la fessée qu’ils ont reçue face aux 49ers de San Francisco (défaite de 34 à 3), c’est comme si Jacksonville avait perdu son erre d’aller.

Le quart-arrière Trevor Lawrence, qui démontre du caractère en jouant malgré une entorse à la cheville, doit améliorer sa prise de décision. La défensive est quant à elle la 12e plus permissive.

Ce n’est pas assez pour que Jacksonville soit une aspirante légitime cette année.

Les Jaguars et leur quart-arrière Trevor Lawrence semblaient prédestinés à gagner leur division, mais l'équipe montre des signes inquiétants en cette fin de saison. (AP, Ed Zurga)

Dolphins de Miami, 10-4

Ils sont certainement ces Dolphins. Avec Tyreek Hill, Raheem Mostert et le système de jeu électrisant mis en place par l’entraîneur-chef Mike McDaniel. Ils ont l’attaque la plus productive de la NFL avec 31,5 points, notamment en raison de leur écrasante victoire de 70 à 20 enregistrée face aux Broncos de Denver à la troisième semaine d’activité.

Évidemment, Miami n’a pas enregistré dix gains par hasard cette saison. Ils ont d’excellents atouts dans leur jeu et ils ont su les exploiter.

Il y a un bémol à tout ça. Ils n’ont pas remporté le moindre duel face à une équipe avec une fiche positive cette année. Les trois seuls matchs qu’ils ont disputés contre des formations en position de participer aux éliminatoires se sont soldés par des défaites chaque fois. Pointage total de ces quatre parties? 100 à 51. Ce n’est pas nécessairement réjouissant.

L’autre élément qui inquiète, c’est cette déconfiture complète face aux Titans du Tennessee il y a deux semaines. En avance par 14 points avec trois minutes à faire au match, les Dolphins devaient gagner ce duel. Ils ont cependant trouvé le moyen de s’incliner par la marque de 28 à 27. Pour vous donner une idée de l’immensité de cet écroulement, les équipes avec une avance de 14 points avec trois minutes à faire à un match avaient une fiche de 2074 victoires et trois défaites au cours des 20 dernières années.

Certes, les Dolphins ont rebondi de belle façon face aux pathétiques Jets de New York (gain de 31 à 0), mais il y a lieu de s’interroger sur la légitimité des Dolphins.

La fin de leur calendrier les opposera successivement aux Cowboys de Dallas (10-4), aux Ravens de Baltimore (11-3) et aux Bills de Buffalo (8-6). Le match contre les Bills pourrait s’avérer hautement déterminant pour le sommet de l’Est dans l’Américaine...

Eagles de Philadelphie, 10-4

Après 11 matchs, les Eagles avaient une fiche de dix victoires et une seule défaite. Ils y avaient d’apparentes failles dans l’armure défensive de Philadelphie, mais l’attaque menée par Jalen Hurts trouvait toujours le moyen de sauver les meubles.

Ça, c’était il y a trois semaines. Depuis leur gain in extremis en prolongation face aux Bills, les Eagles ont encaissé trois revers de suite, donc une violente correction de 42 à 19 contre les 49ers qui ont carrément mis de l’avant leurs faiblesses. Philadelphie a ensuite subi une autre cuisante défaite de 33 à 13 contre les Cowboys, leurs éternels rivaux, et finalement un revers crève-cœur face aux Seahawks de Seattle (20 à 17).

Depuis le début de la saison, la défensive a connu beaucoup de ratés chez les Eagles. Cette unité est parmi les cinq pires de la NFL pour contrer le jeu aérien ainsi que la 7e la plus généreuse en termes de points accordés (24,4).

Par chance pour la troupe de l’entraîneur-chef Nick Sirianni, l’offensive est la 7e la plus productive avec en moyenne 25,6 points par match. Cependant, quand elle tombe au neutre comme dans les trois dernières sorties, ça met de l’avant la solidité précaire de cette formation.