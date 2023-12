Joe Flacco: du divan à partant des Browns

Lorsque la campagne 2023 s’est amorcée, Flacco était un agent libre. Après de belles années avec les Ravens de Baltimore, où il a remporté le Super Bowl en 2012, le joueur de 38 ans s’est promené beaucoup. Il a porté les couleurs des Broncos de Denver, des Jets de New York (deux séjours) et des Eagles de Philadelphie avec des résultats mitigés.

Ce n’était donc pas un hasard si, le 19 novembre dernier, il attendait encore patiemment à la maison. Les Browns étaient cependant dans une situation des plus complexes. Deshaun Watson venait tout juste de voir sa saison prendre fin en raison d’une opération à l’épaule, P.J. Walker ne faisait pas le travail et Dorian Thompson-Robinson était aux prises avec une commotion cérébrale. Ça prenait un quart-arrière et c’est vers Flacco que les Browns se sont tournés en l’amenant initialement sur leur équipe de pratique.

Ce Je vous salue Marie de Cleveland a cependant l’air d’un coup de génie après deux matchs. Certes, l’échantillon est mince, mais Flacco a démontré qu’il était encore capable de faire voyager le ballon malgré ses 38 ans. Après une douzaine de jours à l’entraînement, il a été envoyé dans la mêlée face aux Rams de Los Angeles. Bien que ça se soit terminé par une défaite de 38 à 19, le vétéran n’a pas été vilain avec 254 verges par la passe, deux touchés et une interception.

À son deuxième départ, le joueur par excellence du Super Bowl XLVII a fait encore mieux face aux Jaguars de Jacksonville. Il a amassé 311 verges aériennes, lancé trois ballons pour le majeur et été victime d’une interception. Ça a été suffisant pour permettre aux Browns de s’imposer par la marque de 31 à 27. Ce rendement de Flacco est une véritable bénédiction pour les Browns.

Alors qu’elle se croyait enfin sortie du carrousel au poste de quart-arrière, la troupe de Kevin Stefanski a maintenant gagné avec quatre joueurs différents à cette position cette saison. C’est arrivé seulement huit fois dans l’histoire de la NFL et c’est une première depuis les Texans de Houston en 2015.

Pour l’heure, Cleveland a déjà confirmé que Flacco serait le partant pour le reste de l’année. Est-ce que ça durera? Difficile à dire. Cependant, derrière une solide ligne offensive et avec de bons receveurs, celui qui revendique 185 départs dans la NFL pourrait en faire juste assez pour maintenir ce club à flot.

Une défensive qui doit se ressaisir

L’idée de poursuivre la route avec Flacco comme partant est visiblement la bonne en ce moment, mais le fait de l’impliquer dans des festivals offensifs ne serait clairement pas brillant.

Solide depuis le début de l’année, la défensive des Browns connaît des ratés depuis trois matchs. En effet, elle vient d’accorder 29 points aux Broncos de Denver, 38 points aux Rams et 27 points aux Jaguars... qui misaient sur un Trevor Lawrence avec une entorse à la cheville. C’est certainement une tendance peu réjouissante.

Cleveland demeure cependant l’équipe qui offre le moins de verges à l’adversaire dans l’ensemble de la NFL (263 par rencontre). Leur moyenne de points accordés de 20,9 a augmenté dans les trois derniers matchs, mais avant ça, ce n’était que 18 points, ce qui lui valait une place dans le top 5 du circuit Goodell.

Ce club de l’Ohio a la chance de miser sur des piliers comme l’ailier défensif Myles Garrett (13 sacs), l’ailier défensif Za’Darius Smith, le demi de coin Denzel Ward et encore le secondeur Jeremiah Owusu-Koramoah pour mener cette unité. Ces joueurs doivent être meilleurs pour aider leur club en vue de la dernière ligne droite. En gardant les pointages plus bas, ça permettra à Flacco d’en faire juste assez pour ajouter d’autres précieuses victoires.

Avec quatre matchs à faire, Cleveland se retrouve avec une fiche de huit gains et cinq défaites, ce qui lui donne droit au 5e rang dans l’Américaine. Ils n’ont toutefois pas beaucoup de marge de manœuvre alors que six clubs les suivent de près avec un dossier de sept gains et six revers.

Les Browns ont la chance d’avoir un calendrier relativement facile d’ici la fin alors qu’ils croiseront la route des Texans de Houston (7-6), des Jets de New York (5-8), des Bears de Chicago (5-8) et des Bengals de Cincinnati (7-6). Si Flacco tient le coup et que la défensive se ressaisit, ils seront en éliminatoires.