Qu’en est-il vraiment des Lions?

Jared Goff et les Lions de Détroit connaissent une magnifique saison 2023, mais ils ne sont peut-être pas encore élevés au rang de principaux favoris pour le Super Bowl. (Charlie Riedel/AP)

Lors du plus récent week-end, les représentants du Michigan ont été en mesure de vaincre les Saints de La Nouvelle-Orléans (5-7) au compte de 33 à 28. Cette partie a assurément démontré les deux visages de Détroit. Après sept minutes de jeu, la marque était de 21 à 0 en faveur de la bande de l’entraîneur-chef Dan Campbell.

On se disait alors que les félins étaient partis pour la gloire et qu’ils allaient pulvériser les Saints. Les Lions ont ensuite mis la pédale douce, l’attaque produisait beaucoup moins et La Nouvelle-Orléans, même avec le quart-arrière Derek Carr tombé au combat en cours de route, est passée bien près de compléter la remontée.

L’important ici, c’est que Détroit a évité la catastrophe, mais cette partie a également illustré le fait que ce club manquait de constance. Dans les dernières semaines, les résultats l’ont clairement illustré avec une défaite contre les Packers de Green Bay (29 à 22) et des gains très compliqués face aux Chargers de Los Angeles (41 à 38) et aux Bears de Chicago (31 à 26), deux clubs qui ne devraient pas être des éliminatoires.

Si les Lions peuvent pousser un soupir de soulagement, ils le doivent en grande partie à la qualité de leur attaque qui est certainement l’une des plus productives de la NFL (5e avec 27,3 points par match) grâce à son excellente ligne offensive et son jeu au sol dominant.

Bien qu’inconstant, Jared Goff a plus souvent été utile que nuisible cette année. Ses 3288 verges aériennes et ses 20 passes de touché en sont la preuve. Il a toutefois neuf revirements cette année.

Un seul gain face à un gros club

En fait, depuis le début de la campagne, quand on regarde le développement de leur saison, les Lions ont possiblement une fiche légèrement gonflée qui les fait paraître un peu mieux que ce qu’ils sont en réalité.

De leurs neuf victoires, une seule a été acquise contre un club qui a présentement un dossier positif. Ça se passait à la première semaine de la saison et c’était face aux Chiefs de Kansas City (8-4). Détroit s’était alors imposée au compte de 21 à 20 contre les champions en titre du Super Bowl dans un duel de qualité.

Par la suite, contre les quatre autres clubs qui ont au moins une fiche neutre après 13 semaines, les Lions se sont inclinés trois fois sur quatre. Ils ont dominé les Falcons d’Atlanta, mais ils ont été vaincus par les Ravens de Baltimore, les Seahawks de Seattle et les Packers de Green Bay. La défaite devant Baltimore, subie au compte de 37 à 6, a été particulièrement atroce. Les Ravens, que plusieurs considèrent comme favoris pour le Super Bowl, ont mis de l’avant les carences dans le jeu des Lions.

C’est donc dire que Détroit a battu ses huit adversaires avec des dossiers négatifs. Certes, il faut les amasser ces victoires, mais ça démontre également que l’équipe n’est peut-être pas aussi dominante que ce que sa fiche indique puisqu’elle profite d’un calendrier assez facile.

Défensive suspecte

L’un des éléments qui clochent chez les Lions, c’est certainement la défensive. Cette unité a, jusqu’ici, accordé en moyenne de 23,8 points à ses adversaires, ce qui est le 10e pire rendement de la NFL à ce chapitre. Pour être sérieux, il faut faire mieux que ça.

La protection aérienne est particulièrement vulnérable alors que leurs opposants amassent 229,3 verges par partie dans cet aspect du jeu. Les quatre derniers matchs ont été difficiles de ce côté puisque les quarts adverses ont obtenu au moins 250 verges à trois reprises. En transposant ça sur une saison, Détroit aurait la 5e pire défense aérienne.

Par chance pour Campbell et ses hommes, la ligne défensive est l’une des meilleures dans le circuit Goodell. Ce n’est donc pas tout négatif de ce côté.

En somme, les Lions ont certainement une formation de qualité, mais ils ne sont pas encore élevés au rang de prétendants de premier ordre pour le Super Bowl. Ils auront très probablement l’avantage du terrain au premier tour éliminatoire avec le titre de la division Nord de la Nationale et il est envisageable de les voir passer au deuxième tour si tout se passe bien.

Cependant, la présence de Goff comme quart, avec ses qualités et ses défauts, et le rendement inégal de la défensive sont les principaux points qui jouent en défaveur de Détroit. Il y a toutefois énormément de talent, de caractère et de vouloir au sein de ce club. Ça peut certainement mener à de grandes choses éventuellement!