C’est la panique à Buffalo

Résultat? Le coordonnateur offensif Ken Dorsey vient de passer à la guillotine.

La nouvelle du congédiement de Dorsey est tombée mardi matin quelques heures seulement après la gênante défaite subie contre les Broncos de Denver au compte de 24 à 22. Dans cette rencontre du lundi soir, les Bills ont inventé des façons de perdre en se compliquant la vie sans relâche avec les trois revirements du quart-arrière Josh Allen, une échappée sur le premier jeu du match, une attaque globalement amorphe et une défensive qui peinait à contenir un adversaire au potentiel très limité en offensive.

C’était la culmination des problèmes pour Buffalo et ça prenait un coupable. Dorsey s’est donc fait montrer la porte.

Revirements beaucoup trop nombreux

Ce qu’il faut savoir, c’est que l’attaque de Dorsey a été productive cette saison avec en moyenne 26,2 points marqués (8e rang dans la NFL). Ce n’est certainement pas mauvais comme rendement global, mais le problème réside plutôt dans la façon de faire.

Fidèle à ses habitudes, Allen est électrisant au possible grâce à son bras canon et ses jambes. Ses 2600 verges aériennes (4e) et ses 19 touchés (1er) le placent parmi l’élite de la NFL sans surprise. Sa production avec ses jambes est également non négligeable avec les sept majeurs qu’il a livrés. Son talent ne fait aucun doute. Le problème, c’est qu’il force trop le jeu et ça vient hanter les Bills la plupart du temps. En effet, avec 11 interceptions, le vétéran de six saisons mène la NFL. Il faut ajouter à ça ses quatre échappées pour un total de 15 revirements. C’est beaucoup trop.

Bien entendu, de penser que Josh Allen deviendra magiquement Aaron Rodgers, un quart-arrière qui a toujours pris bien soin de limiter au maximum les revirements coûteux, serait erroné. Ce n’est pas dans sa nature et il faut vivre avec ça. Il a des capacités physiques exceptionnelles qui lui laissent croire qu’il peut tout faire sur le terrain, mais ce n’est pas le cas.

L’autre point clé, c’est la pression qu’Allen a sur les épaules afin de produire. Tout passe par lui dans cette attaque étant donné qu’il n’a pas un jeu au sol constant et efficace sur lequel s’appuyer lorsque les choses vont moins bien. Jusqu’ici, l’attaque au sol des Bills a produit 12 touchés, mais sept de ceux-ci ont été marqués par Allen. Ça illustre ce déséquilibre où Allen en prend plus sur ses épaules.

C’est d’ailleurs ce que les Chiefs de Kansas City et Patrick Mahomes ont compris. Personne ne remet en cause le talent de Mahomes, mais tout ne doit pas passer par lui. Lorsque ça se déroule moins bien par la passe, les Chiefs s’adaptent. Le jeu au sol qu’ils ont développé peut leur donner une chance dans les matchs difficiles. Buffalo n’a visiblement pas ce luxe.

De ce fait, à la lumière de ces constats, il est possible d’affirmer que Dorsey a échoué dans ses deux principaux mandats qui lui avaient été confiés à son embauche en 2022. Allen a continué d’accumuler les revirements et le jeu au sol n’était pas plus dominant sous sa gouverne.

Un risque réel de rater les éliminatoires

Alors que l’attaque doit se ressaisir, la défensive devra impérativement faire mieux puisqu’il y a de très gros tests à venir. Évidemment, avec l’absence du demi de coin Tre’Davious White, du secondeur Matt Milano, du plaqueur DaQuan Jones et du maraudeur Micah Hyde, ça crée des brèches majeures sur le terrain.

Cela dit, si personne ne se lève sur cette unité, les Bills vont ultimement manquer le bateau et bousiller une édition 2023 pourtant prometteuse. Dans les prochaines semaines, il y a au menu des affrontements face aux Eagles de Philadelphie (8-1), aux Chiefs de Kansas City (7-2), aux Cowboys de Dallas (6-3) et aux Dolphins de Miami (6-3), quatre équipes qui se retrouvent parmi l’élite de la NFL.

Si Buffalo ne peut pas mieux se défendre et qu’elle continue de voir Allen accumuler les revirements, ces quatre parties pourraient certainement se traduire par des défaites. Si vous faites le calcul rapidement, ça placerait les Bills avec au moins neuf revers. Dans une Association américaine excessivement compétitive, il est évident que ça ne serait pas assez pour participer aux éliminatoires. Et ça, ça sonnerait le glas du règne de l’entraîneur Sean McDermott.

Il y a beaucoup à l’enjeu à Buffalo et ça prend des résultats positifs très bientôt.