Antony Auclair annonce sa retraite du football

Auclair, qui est âgé de 30 ans, a disputé un total de 56 matchs dans la NFL. Au cours de sa carrière, le colosse de six pieds six pouces et 256 livres a notamment capté 15 passes pour 131 verges de gains et un touché.

Il était devenu en 2021 le deuxième joueur québécois à remporter le Super Bowl après le joueur de ligne offensive Laurent Duvernay-Tardif avec les Chiefs de Kansas City en 2019. Duvernay-Tardif, qui est aujourd’hui âgé de 32 ans, a annoncé sa retraite de la NFL en septembre 2023.

Après s’être entendu avec les Buccaneers en tant que joueur autonome non-repêché en 2017, Auclair a porté l’uniforme du club floridien pendant quatre saisons, soit jusqu’en 2021.

L’ailier rapproché beauceron a ensuite évolué pour les Texans de Houston en 2021 et 2022.

Blessures

Après avoir passé quelques semaines avec l’équipe d’entraînement des Titans du Tennessee à l’automne dernier, Auclair a tenté un retour dans la NFL lors d’un essai avec les Colts d’Indianapolis en octobre, mais l’offre de contrat ne s’est pas concrétisée.

Les nombreuses blessures, dont celle récente à un genou, l’ont toutefois ralenti dans sa progression.

En attendant qu’une opportunité se présente à lui la saison dernière, il a notamment offert un coup de main à son ancien entraîneur Mathieu Bertrand avec les centres-arrières du Rouge et Or de l’Université Laval.

Auclair, qui a d’ailleurs joué pour le Rouget et Or de 2013 à 2016, discutera de sa décision lors d’une conférence de presse qui aura lieu jeudi, au PEPS de l’Université Laval.