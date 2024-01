André Bolduc devient l’entraîneur des demis offensifs des Stampeders

Le Québécois André Bolduc en sera à sa 11e saison comme entraîneur dans la LCF, après neuf campagnes passées à Montréal et une autre en Saskatchewan. (Alouettes de Montréal)

Bolduc est l’un des deux nouveaux venus du personnel de Dickenson, l’autre étant l’entraîneur des quarts Ryan Williams.

Le Québécois en sera à sa 11e saison comme entraîneur dans la LCF, après neuf campagnes passées à Montréal et une autre en Saskatchewan. Le natif d’Alma a aussi occupé les postes d’entraîneur-chef au Collège Monmorency et à l’Université de Sherbrooke, en plus d’avoir été coordonnateur à l’attaque à l’Université de Montréal.

Auparavant, Bolduc a disputé six saisons comme receveur avec les Rough Riders d’Ottawa, les Eskimos d’Edmonton et les Alouettes.

Pat DelMonaco est le coordonnateur à l’attaque des Stampeders.

Comme dans le cas de DelMonaco, le reste du personnel d’entraîneurs de Dickenson sera le même en 2024.