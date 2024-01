Les Alouettes s’entendent avec trois joueurs

«Nous sommes très heureux que ces trois vétérans soient de retour avec nous, a déclaré le directeur général des Alouettes de Montréal Danny Maciocia, par voie de communiqué. Jeshrun apporte beaucoup à notre formation en étant Canadien. Il connaît notre livre de jeux et son attitude est excellente. Ellis a joué le rôle de grand frère pour bien des joueurs dans notre vestiaire depuis 2022, et les gars le respectent. Murray était au sommet avant de se blesser l’an passé. Nous avons hâte de le revoir».

Antwi, qui mesure six pieds et pèse 220 livres, en sera à sa quatrième campagne avec les Oiseaux. L’an passé, le joueur de 26 ans a effectué 39 courses pour 229 verges de gains et un touché. En éliminatoires, il a porté le ballon à trois reprises pour des gains de 16 verges et un touché, tout en amassant deux plaqués sur les unités spéciales, aidant au passage les Alouettes à mettre la main sur la coupe Grey.

Ancien du Rouge et Noir

Pour sa part, Ellis, qui mesure six pieds deux pouces et pèse 250 livres, s’est amené dans le nid en 2022 après quatre années avec le Rouge et Noir d’Ottawa. En 13 parties avec les Alouettes en 2023, le joueur de 29 ans a obtenu neuf plaqués défensifs et un sur les unités spéciales, en plus d’un sac. Lors du match de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg, l’ancien des Owls de l’Université Temple a enregistré trois plaqués défensifs et un sur les unités spéciales.

De son côté, Murray, qui mesure cinq pieds huit pouces et pèse 194 lbs, a cumulé 33 plaqués défensifs, une interception et a recouvré un échappé en seulement six matchs la saison dernière.