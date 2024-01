Belichick toujours sous contrat, est prêt à accepter un rôle plus effacé

L'entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, avant un match de football de la NFL contre les Jets de New York, le dimanche 7 janvier 2024, à Foxborough, Massachusetts. (Michael Dwyer/AP)

L’entraîneur-chef des Pats a aussi confirmé lundi pendant sa conférence de presse d’après-saison qu’il est toujours sous contrat avec l’organisation, bien qu’il n’ait pas précisé les détails de cette entente.

Les Patriots ont encaissé une défaite de 17-3 contre les Jets de New York dimanche, ce qui signifie qu’ils ont compilé un dossier de 4-13 cette saison — le pire de la carrière de 29 saisons de Belichick en tant qu’entraîneur-chef dans la NFL.

En conséquence, on ignore toujours ce que lui réservera l’avenir, alors qu’il devrait bientôt rencontrer le propriétaire de l’équipe Robert Kraft. Cette rencontre devrait se dérouler cette semaine, peut-être même plus tard aujourd’hui.

«Je serai d’accord avec ce que l’organisation va décider collectivement dans l’intérêt supérieur de notre équipe de football, a évoqué Belichick pendant sa visioconférence lundi. Je suis sous contrat. Je vais faire ce que j’ai toujours fait, c’est-à-dire rentrer au bureau, travailler aussi fort que possible pour aider cette équipe du mieux que je le puisse. C’est ce que je vais faire.»

Les détails du contrat de Belichick n’ont jamais été révélés publiquement.

Belichick, qui est âgé de 71 ans et qui occupe de facto le rôle de directeur général de l’organisation, a indiqué qu’il est prêt à faire des concessions si c’est dans le meilleur intérêt des Patriots.

«Je joue de nombreux rôles. Je me fie sur de nombreuses personnes pour remplir ces responsabilités, a-t-il expliqué. Si quelqu’un doit avoir le dernier mot, alors je dois me fier sur de nombreuses personnes pour obtenir de l’aide. Et, peu importe le processus, je ne suis qu’un des engrenages.»

Cependant, le dernier mot sur ce qui risque d’être un important processus de reconstruction cet hiver chez les Patriots risque de revenir à Kraft et son fils, le président de l’équipe Jonathan Kraft.

Les Patriots ont cloué leur premier choix au repêchage de la NFL en 2021, Mac Jones, pour les six derniers matchs de la campagne. Cette décision laisse croire qu’il pourrait être échangé pendant la saison morte, et que l’équipe pourrait être encline à sélectionner un quart-arrière avec son troisième choix lors de la séance de repêchage qui se déroulera le printemps prochain.

LES COMMANDERS DE WASHINGTON CONGÉDIENT LEUR ENTRAÎNEUR-CHEF RON RIVERA

Les fans réagissent à l'entraîneur-chef des Washington Commanders, Ron Rivera, quittant le terrain à la fin d'un match de football de la NFL contre les Cowboys de Dallas, le dimanche 7 janvier 2024, à Landover, Maryland. Dallas a gagné 38-10. (Mark Schiefelbein/AP)

Les Commanders de Washington ont congédié leur entraîneur-chef Ron Rivera lundi, selon une personne au fait de la décision.

Cette personne a requis l’anonymat puisque la décision n’a toujours pas été officialisée par l’équipe.

Il s’agit de la première décision majeure prise par le nouveau groupe de propriétaires de l’équipe, à la suite d’une autre saison décevante. Celle-ci a été prise après la défaite de 38-10 encaissée à domicile contre les Cowboys de Dallas, dimanche.

Le directeur général Martin Mayhew ainsi que la plupart des membres de la direction et du personnel d’entraîneurs devraient également quitter le navire, tandis que Josh Harris et ses copropriétaires s’apprêtent à remodeler l’organisation — moins de six mois après avoir acheté l’équipe à Dan Snyder.

Une autre personne au fait de la décision a indiqué que le nouveau groupe de propriétaires devrait bientôt embaucher Bob Meyers et Rick Speilman afin d’accélérer le processus d’embauche du prochain entraîneur-chef et du prochain directeur général.

Les Commanders n’ont participé aux éliminatoires de la NFL qu’une seule fois, après avoir profité d’une section Est de l’Association nationale anormalement faible pour se faufiler dans le tournoi d’après-saison en vertu d’une piètre fiche de 7-9 en 2020, qu’une seule fois en quatre campagnes sous l’égide de Rivera. Il n’a jamais connu de saison gagnante pendant cette période.

Si Rivera n’obtient pas d’autre poste d’entraîneur-chef dans cette ligue, alors il terminera sa carrière à un match sous ,500 en saison régulière (102-103-2). Les Commanders ont présenté un dossier de 26-40-1 pendant le séjour de Rivera. Stephen Whyno, The Associated Press

LES FALCONS D’ATLANTA CONGÉDIENT LEUR ENTRAÎNEUR-CHEF ARTHUR SMITH

L'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta, Arthur Smith, s'exprime lors d'une conférence de presse après la défaite de son équipe contre les Panthers de la Caroline lors d'un match de football de la NFL, le dimanche 17 décembre 2023. (Rusty Jones/Archives AP)

Arthur Smith, qui a hérité du projet de reconstruction des Falcons d’Atlanta et qui s’est révélé incapable de les mener en éliminatoires, a été congédié de son poste d’entraîneur-chef dimanche soir, quelques heures après avoir complété sa troisième campagne à la barre de la formation de la Georgie.

Smith, le fils âgé de 41 ans du fondateur de FedEx Fred Smith, a présenté une fiche de 7-10 pour une troisième saison consécutive avec les Falcons. Le cuisant revers de 48-17 encaissé face aux Saints de La Nouvelle-Orléans dimanche fut son deuxième d’affilée, après celui de 37-17 subi contre les Bears de Chicago, et il s’est révélé définitif dans son cas.

Les Falcons ont connu une sixième saison perdante de suite depuis leur dernière participation aux éliminatoires de la NFL, en 2017.

Smith avait été embauché par les Falcons en 2021, après avoir passé une décennie dans un rôle d’adjoint chez les Titans du Tennessee. Il avait d’ailleurs gravi les échelons jusqu’à devenir coordonnateur offensif.

Malgré les résultats mitigés au cours de ses deux premières saisons à la barre de l’équipe, notamment en raison des enjeux associés au plafond salarial qui ont contraint les Falcons à échanger deux de leurs piliers — le quart Matt Ryan et l’ailier espacé Julio Jones —, Smith n’était pas sous pression de devoir rendre des résultats.

Les attentes ont changé cette saison, après que le propriétaire Arthur Blank eut déclaré qu’il s’attendait à rien de moins qu’une participation aux éliminatoires pour la première fois depuis 2017. Pour y parvenir, les Falcons ont été très actifs sur le marché des joueurs autonomes, ont étoffé leur défensive et utilisé trois choix du top-10 consécutifs afin de sélectionner les fabricants de jeux offensifs Kyle Pitts, Drake London et Bijan Robinson.

Smith n’a cependant jamais pu miser sur un quart fiable, alternant sans relâche entre Desmond Ridder et Taylor Heinicke cette saison. Paul Newberry, The Associated Press