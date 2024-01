Les Steelers en éliminatoires si les Bills ou les Jaguars s’inclinent

Johnson a inscrit son touché lors du premier jeu du quatrième quart.

Rudolph a guidé les Steelers (10-7) à la victoire lors de trois matches de suite.

Le club accédera aux éliminatoires si les Bills de Buffalo perdent contre les Dolphins de Miami, ou bien si les Jaguars de Jacksonville s’inclinent devant les Titans du Tennessee. Ces matches auront lieu dimanche.

«Nous aurions pu les écarter du portrait, mais là ils ont une chance, a confié le secondeur Patrick Queen, des Ravens. Le résultat est déplaisant, mais nous avons plusieurs raisons d’être confiants. Personne n’est découragé. Si nous les retrouvons sur notre chemin, nous allons être prêts.»

T.J. Watt des Steelers, meneur de la NFL avec 19 sacs, dont deux samedi, a quitté à cause d’une blessure à un genou au troisième quart.

Les Ravens (13-4) étaient déjà assurés de la meilleure fiche dans l’AFC, d’où la décision d’avoir donné un répit au quart vedette Lamar Jackson.

Ils ont aussi laissé de côté un certain nombre de leurs joueurs réguliers. Leur quart partant était Tyler Huntley.

Les deux clubs ont peiné en attaque lors d’une journée pluvieuse et venteuse.

Avec le score 7-7, Rudolph a repéré Johnson en milieu de terrain, pour ce qui est devenu le jeu clé du match.

Il y a ensuite eu un placement de chaque côté.

Les Ravens avaient remporté six matches d’affilée.

Rudolph a complété 18 passes sur 20, pour 152 verges.

Chaque formation a échappé deux fois le ballon.

Pittsburgh a pris les commandes via une course de touché de six verges de Najee Harris, au premier quart.

Les Ravens ont dû attendre au deuxième quart pour réussir un premier essai.

Dans cet engagement, ils ont égalé le score grâce à une passe de touché de 27 verges de Huntley à Isaiah Likely.

Les Steelers ont trouvé le moyen de gagner un quatrième match consécutif au M&T Bank Stadium.

«C’est un endroit difficile où jouer, a dit l’entraîneur des Steelers, Mike Tomlin. (Pour ce qui est d’accéder aux séries), nous avons accompli notre objectif de la journée en complétant assez de jeux pour gagner. On verra bien ce qui arrivera ensuite.»

Les Ravens ont un laissez-passer jusqu’au deuxième tour éliminatoire, où ils vont jouer devant leurs partisans.