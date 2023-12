Le Bromontois qui défie les vedettes de la NFL

Après quelques mois à suivre les derniers dénouements à partir du Québec, Mme Lavallière a finalement pu vivre l’expérience NFL de l’intérieur, le 8 octobre. Accompagnée notamment de ses deux filles, elle a alors visité le fameux Gillette Stadium, domicile des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Pats ont peut-être été blanchis 34-0 par les Saints de La Nouvelle-Orléans, mais ça n’allait pas gâcher une formidable journée.

«Mon cœur de maman se faisait aller! J’étais énervée, mais en même temps, j’avais envie de pleurer parce que c’était encore plus gros que ce à quoi je m’attendais», a raconté Mme Lavallière.

«Je suis tellement fière que Sidy ait pu atteindre son but ultime. Quand il était jeune, je lui disais souvent: « Si tu commences quelque chose, tu le finis ». Et avant qu’il monte dans l’avion pour s’en aller au Michigan la première fois, on s’est dit que la prochaine étape était la NFL. En arrivant sur place là-bas, tous ces souvenirs-là ont remonté...»

Sidy Sow n’aurait probablement jamais atteint la NFL n’eût été les efforts et sacrifices faits par sa famille. On le voit ici sur le terrain du Gillette Stadium en compagnie de ses sœurs, Yacine Sow (à gauche) et Bryana Tabet-Lavallière, ainsi que sa mère, Vicky Lavallière. (Fournie par la famille)

De l’espoir et des sacrifices

Sidy Sow était encore au primaire lorsqu’il a découvert ce qui allait devenir sa grande passion, grâce à une activité de flag football offerte par le personnel de l’école secondaire J.-H.-Leclerc. Son physique hors norme a vite attiré l’attention d’observateurs avisés, qui y voyaient un beau potentiel.

Le joueur de ligne offensive a participé à quelques compétions avec les équipes québécoise et canadienne de son groupe d’âge, mais sa mère, monoparentale depuis toujours, a véritablement commencé à croire au rêve professionnel après la conquête du Bol d’Or avec les Incroyables juvéniles de J.-H.-Leclerc en 2014. Sow est ensuite passé par le Collège Champlain-Lennoxville et l’Université Eastern Michigan, avant la grande confirmation venue lors du repêchage de la NFL, le printemps dernier.

Ce périple lui a permis de décrocher une place avec les Patriots et un salaire annuel avoisinant le million en devises américaines. Mais les acquis et bienfaits ne s’arrêtent pas là.

«Le football a gardé mon gars à l’école. Pour vraiment se concentrer, Sidy avait besoin d’un point à atteindre. Je dirais même que ça lui a permis de rester dans le droit chemin. Jean (Junior Petit) était toujours là pour nous aider. Sidy a eu des bons coachs qui l’ont aidé à se rendre jusqu’au bout», a souligné Vicky Lavallière, évidemment loin de regretter les efforts et sacrifices nécessaires en cours de route.

«Quand on y croit, y’a rien d’impossible», a-t-elle ajouté, faisant ainsi échos aux propos de son fils lors d’un récent (et rare) entretien avec le collègue Michel Tassé.

Sidy Sow doit contribuer à la protection du quart-arrière Bailey Zappe depuis quelques semaines, Mac Jones ayant perdu le poste de partant. (Fournie par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, David Silverman)

Au milieu de la tempête

Habitué de déjouer les pronostics, Sidy Sow n’a pas à se contenter d’un rôle de figuration pour sa saison comme recrue. Plusieurs blessures ont contribué à propulser le Bromontois dans le feu de l’action dès la semaine 1, puis il a raté deux matchs en raison d’une commotion cérébrale. Sow a clairement mis cet épisode derrière lui puisqu’au moment de rédiger ces lignes, il semblait se diriger vers un 12e départ de suite, dimanche face aux Broncos de Denver.

«Honnêtement, je ne pouvais même pas espérer ça. D’habitude, la progression d’un joueur de ligne offensive est assez longue. Ils doivent apprendre le cahier de jeux et les règles de blocage. C’est énorme», a fait valoir Marc Gagnon, qui a dirigé Sow avec les Incroyables benjamins et cadets.

«Sidy a toujours été bon pour ouvrir des brèches sur les jeux de course, mais en plus, je trouve qu’il fait un excellent travail en protection de passe (…) Les circonstances ont fait en sorte qu’il a touché au terrain, mais là, il va être difficile à déloger», a analysé celui qui suit l’actualité du ballon ovale de très près.

Notons que le colosse de 6 pieds 5 pouces et 320 livres a dû composer avec un défi supplémentaire au terme de son premier camp professionnel, alors qu’il a été déplacé du poste de bloqueur à droite vers celui de garde à droite.

Évidemment, tout n’est pas parfait, surtout au plan collectif. En date de jeudi matin, les Pats montraient une décevante fiche de 3-11 et leur attaque se classait au 28e rang dans toute la NFL, avec une moyenne combinée de 285,3 verges.

Ce serait cependant bien ingrat de pointer uniquement la ligne offensive. Une large part du blâme revient aussi à Mac Jones, qui a perdu le poste de quart-arrière partant, et au groupe d’instructeurs mené par Bill Belichick. Certains estiment d’ailleurs que le légendaire entraîneur a fait son temps et qu’une nouvelle ère devrait être lancée en Nouvelle-Angleterre, mais laissons dont cette épineuse question dans les mains du propriétaire Robert Kraft.

Plus près de nous, Marc Gagnon ne fait plus officiellement partie du personnel des Incroyables, mais il a tout de même «donné un coup de main» l’automne dernier. Il a alors pu constater l’énorme sentiment de fierté suscité par Sidy Sow, avant même ses débuts dans la meilleure ligue au monde.

«Je me pince encore parfois quand j’ouvre la télé et que je vois le numéro 62. Ça reste un peu irréel de le voir là, mais c’est tant mieux. On lui souhaite tout le succès possible.»