Les Alouettes prolongent les contrats de Maciocia et Maas

Maciocia sera ainsi sous contrat jusqu’en 2027, tandis que Maas est lié aux Alouettes jusqu’à la conclusion de la saison 2026.

Le directeur général a fait un travail colossal en 2023, alors que l’équipe n’allait nulle part en janvier dernier. Il venait de nommer en poste Maas, mais savait qu’il allait perdre le quart−arrière Trevor Harris, l’un des trois meilleurs de la LCF en 2022, ainsi que les deux meilleurs receveurs du club, Eugene Lewis et Jake Wieneke, sur le marché des joueurs autonomes.

Après avoir embauché Cody Fajardo, joueur par excellence de la Coupe Grey, Maciocia a déniché le receveur Austin Mack, délaissé par la NFL. Il a ensuite, petit à petit, ajouté les éléments manquants à son club — dont Shawn Lemon et Darnell Sankey —, afin de le mener vers le huitième championnat de son histoire.

Au repêchage, Maciocia et son équipe des opérations football sont responsables de la venue à Montréal de Marc−Antoine Dequoy, Pier−Olivier Lestage, Tyson Philpot, Tyrell Richards et Lwal Uguak, entre autres.

En trois saisons sous sa direction, l’équipe a compilé une fiche de 27−23.

Maas, 27e entraîneur−chef de l’histoire de l’équipe, a mené l’équipe vers un dossier de 11−7 à sa première saison. Il a notamment permis à l’équipe de signer huit victoires consécutives, dont celles acquises contre les Argonauts de Toronto (16−2) en finale de l’Est et les Blue Bombers de Winnipeg (14−4) en grande finale.

C’était la première fois depuis 2012 que l’équipe atteignait la marque des 11 gains en saison régulière.

L’homme âgé de 48 ans a marqué son groupe par son désir de jouer pour la ville et la province, regroupant ses joueurs sous l’identité francophone du club. Il a fait un point d’honneur de s’imprégner des cultures montréalaise et québécoise, et souhaitait que tous les joueurs de l’équipe fassent de même. Plusieurs ont souligné en fin de saison que son objectif de souder l’équipe à une même cause a été atteint.