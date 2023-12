Steve Bolo Mboumoua, le footballeur courtisé par les meilleurs universités américaines

Devant naviguer à travers ses études, sa propre saison de football et toute l’attention qu’un tel recrutement exige, le jeune homme prendra sa décision le 20 décembre avec la célèbre cérémonie des casquettes où il prendra dans ses mains celle qui matérialisera son choix.

L’auteur de ces lignes vous propose donc une récapitulation sommaire des derniers mois sur le joueur le plus recruté de l’histoire d’une formation collégiale du RSEQ de la région de Québec.

Steve Bolo Mboumoua avait hâte de sauter sur le terrain. (Caroline Grégoire)

Une salutation payante

Après avoir participé en juin à cinq camps de football en cinq jours d’universités de la puissante conférence SEC, le jeune athlète, qui a appris les rudiments du football à l’école Montignac au Lac-Mégantic, revient à Québec où il reçoit toute l’attention médiatique qu’il mérite après avoir attiré l’attention du grand entraîneur-chef Nick Saban de l’Université Alabama.

«C’est certain qu’il y avait de la pression, il faut que tu performes dans ces camps. J’avais eu du succès préalablement avec un camp représentant une trentaine d’universités dans le nord des États-Unis. Je voulais cependant attirer les yeux des formations du sud avec cette tournée.

«C’est difficile mentalement, je me souviens que je m’étais blessé à la cheville pour le camp de Tennessee, mais il n’était pas question d’arrêter.»

Le jeune homme a d’ailleurs pris un certain risque lors du camp en Alabama où il a salué Nick Saban en pleine pratique. Une décision instinctive qui s’est avérée payante.

«Je faisais de l’opposition un contre un et j’ai battu mon joueur. Pour une raison que j’ignore, le casque de mon opposant est tombé aux pieds de Nick Saban qui par hasard était venu voir nos exercices. J’ai ramassé le casque et j’ai dit what’s up coach? Il n’a rien répondu et il est parti voir d’autres exercices.»

«Une dizaine de minutes plus tard, les entraîneurs m’ont dit que ma pratique était terminée. J’étais confus, je pensais que j’avais gaffé. La vérité est qu’il voulait me voir dans son bureau et c’est pour ça que je n’avais plus besoin de continuer à pratiquer. Ce fut un soulagement.» — Steve Bolo Mboumoua

Une Saint-Jean bien spéciale

Avant de concrétiser leur offre pour une bourse d’études complète, l’Université d’Alabama a demandé de voir un match complet de Steve avec le CNDF. Après avoir fourni la vidéo, l’appel d’Alabama est survenu à un moment inusité.

«Nick Saban, avec sa renommée et un horaire très chargé, agit différemment des autres entraîneurs. J’ai parlé avec d’autres entraîneurs-chefs d’universités de la NCAA comme Billy Napier des Gators de la Floride et il te demande toujours si ça te convient comme moment pour te parler.

«Quand Alabama appelle, il y a quelqu’un qui t’avertit que Saban va appeler à une heure précise et tu as intérêt à répondre», explique l’entraîneur-chef du CNDF Marc-André Dion, qui a accompagné Steve tout au long de son recrutement tout comme l’entraîneur Jean Guillaume qui possède une multitude de contacts aux États-Unis.

Quand Alabama a offert sa bourse d’études, c’était journée de fête nationale au Québec. Dion s’en souvient très bien.

«J’étais dans une fête avec des amis et un recruteur d’Alabama m’a appelé pour dire qu’il y aurait une visioconférence en soirée avec Nick Saban. Il n’avait aucune idée que c’était jour de fête au Québec. Je suis donc rentré chez moi et j’ai attendu l’appel tout comme Steve et Jean. C’est à ce moment qu’il a offert la bourse d’études à Steve.»

Une saison estivale complètement folle

À partir de ce moment, les choses ont déboulé pour le jeune homme originaire du Cameroun. Son cellulaire n’a jamais arrêté de recevoir des messages textes.

«Honnêtement, c’était fou! Chaque programme t’envoie des trucs et essaie d’établir un contact privilégié avec toi. Je travaillais dans un camp au CNDF pour aider les plus jeunes et j’ai été obligé d’arrêter de travailler parce qu’il fallait que je réponde à tous mes textos. Il a fallu que je retourne à la maison [Lac-Mégantic] pour l’été afin de gérer tout ça et continuer mon entraînement pour la prochaine saison.»

C’est durant cette période (juillet, août) que Bolo Mboumoua prend deux décisions importantes. La première est qu’il réduit le nombre d’universités à une liste d’une vingtaine d’institutions pour que ce soit plus gérable et la deuxième est qu’il décide d’avancer son recrutement pour la classe de 2024. Il pourra ainsi jouer dès l’an prochain dans la NCAA et être dans l’université de son choix dès janvier.

Comme le recrutement de Steve est tardif, certaines universités n’ont pas de bourse d’études à lui offrir en 2024 ce qui aide à faire le tri des candidats potentiels toujours en liste.

Les critères importants

Pour celui qui se pointe actuellement au 254e rang de la fameuse liste top 300 du géant américain ESPN des meilleurs espoirs, son choix allait être basé sur des aspects bien précis.

«L’aspect académique est ultra important parce que c’est la première fois que je vais étudier en anglais. Je me suis assuré que toutes les institutions de ma liste finale possèdent un excellent suivi académique. Comme je veux étudier en administration des affaires, je veux qu’ils aient un bon département à ce niveau. Je veux graduer, tu ne sais jamais ce qui va arriver sur le terrain.» — Steve Bolo Mboumoua

L’autre critère pour l’ailier défensif de six pieds quatre pouces et 260 livres est qu’il veut se sentir à l’aise avec les entraîneurs qui vont travailler avec lui. L’Université Mississippi State a marqué des points importants lors de son camp là-bas.

«Je me suis vraiment bien entendu avec l’entraîneur de la ligne défensive. Il m’a donné des petits points techniques que j’ai pu utiliser pendant ma saison collégiale. Il y a des universités où le contact est moins bon même s’ils ont offert une bourse d’études.»

Évidemment, un athlète listé quatre étoiles aux États-Unis pense également à recevoir la meilleure préparation possible pour éventuellement jouer dans la NFL. Même si c’est l’objectif clair de Bolo Mboumoua dans le futur, ce n’est étonnamment pas un aspect important pour son choix d’université.

«Si j’ai une bonne carrière universitaire dans une équipe de la conférence SEC et que je suis dominant comme partant, je ne pense pas que ça fasse une très grande différence pour l’équipe que je vais jouer. D’après moi, je vais avoir mes chances dans la NFL.»

Les Gators de la Floride ont mentionné qu'ils aimeraient possiblement utilisé le Québécois comme porteur de ballon à l'occasion. (Erick Labbé/Archives Le Soleil)

Retour à la réalité

Pour le début de sa dernière saison collégiale avec le CNDF, Steve avertit les formations universitaires à la mi-août qu’il ne répondra pu à ses messages et qu’il souhaite se concentrer sur sa campagne.

«J’ai délégué à ce moment une partie de mon recrutement à Marc-André Dion et Jean Guillaume. J’avais également beaucoup de cours au cégep pendant ma saison pour m’assurer d’avoir tout ce dont j’ai besoin académiquement pour pouvoir partir en janvier. Je n’aurais jamais été capable de gérer tout ça sans leur aide. Coach Dion s’est assuré que je garde les deux pieds sur terre pendant l’automne.»

Le seul objectif de Steve est de remporter le Bol d’Or avec ses coéquipiers, malheureusement son rêve prend fin en demi-finale avec une élimination face à André-Grasset. Il a été élu sur l’équipe d’étoiles du circuit.

«Avec du recul, je suis quand même content de notre saison. Un meilleur départ face à Grasset et je crois que le résultat aurait été différent. Il n’était pas question d’essayer de me préserver pour éviter les blessures, ce n’est pas de cette façon que le football se joue.»

Un gros stade

Même s’il ne répond pas aux messages qui continuent d’inonder son cellulaire, Steve assure qu’il voit passer le contenu des universités. Il convient de faire une seule visite non officielle pendant la saison.

«Les recruteurs te souhaitent bonne chance à chaque match que tu joues et ils disent qu’ils continuent à te regarder. Après notre match de saison régulière face à Limoilou lors d’un vendredi soir, j’ai visité Alabama qui jouait le lendemain à la maison face à Tennessee. J’étais sur le terrain pour voir le match. C’est impressionnant le Bryant-Denny Stadium.

«J’ai demandé à mes entraîneurs [Dion, Guillaume] qui m’accompagnaient de me laisser seul quelques instants. C’est là que j’ai réalisé que c’était spécial qu’un gros stade de même [101 821 personnes] veuille d’un p’tit gars de Mégantic pour y jouer!»

Il faut mentionner qu’il a essayé d’inclure une autre visite lors de sa saison, mais il était difficile de faire concorder les horaires de parties de son équipe avec celles des universités. Certains clubs ont aussi leur propre façon de procéder dans le recrutement comme Mississippi State qui ne fait pas de visite non officielle.

Steve Bolo Mboumoua (Caroline Grégoire)

Garder les pieds sur terre

Après ce très court séjour en sol américain, Steve revient terminer sa saison avec le CNDF toujours avec la même détermination. Tous les jours de cette grande aventure, sa mère est bien souvent la dernière personne avec laquelle il parle.

«Il n’y a personne qui me connaît mieux qu’elle, c’est normal que je lui parle de tout le processus du recrutement. Chaque jour, je fais un compte rendu de ce qui s’est passé et avec qui j’ai parlé.

«Mon entraîneur Marc-André Dion n’a pas arrêté de me dire qu’il fallait que je demeure la même personne. Il n’y a personne qui peut m’aider autant qu’elle sur ce point et elle va toujours me dire les vraies choses!»

Conscient que toute cette attention peut partir en fumée au moindre incident hors-terrain, le footballeur donne également beaucoup de crédit à ses entraîneurs d’avoir réussi à le garder motivé pour accomplir ses objectifs.

«Je dois dire que Steve est resté calme à travers tout le processus. Il a fait un excellent travail et cela n’a pas été une distraction pendant notre saison de football. C’est certain que ça fait beaucoup à gérer pour un gars de 18 ans, mais ce n’est pas une tâche titanesque non plus.

«Mon rôle principal a été de le protéger des distractions et c’est moi qui ai gardé le contact avec Alabama pendant la saison. Jean Guillaume s’est occupé des autres universités, dont Floride et Mississippi State», précise Dion.

Le pilote québécois a d’ailleurs réalisé une chose importante dans l’accompagnement de son joueur vedette.

«Après avoir observé les plus gros programmes NCAA dans leur recrutement, je peux dire haut et fort qu’on fait les choses de la bonne façon au Québec. Ce n’est pas différent de ce que je fais dans le recrutement collégial ou de ce que font les équipes universitaires. Ils ont simplement un budget beaucoup plus imposant!»

Dion termine en mentionnant avoir été déçu de l’attitude négative envers Bolo Mboumoua de certaines formations du RSEQ lors des matchs.

«Je ne veux pas nommer personne, mais j’ai senti de la jalousie envers lui et je ne parle pas ici de joueurs qui tentent de compétitionner fort contre lui. Il y a eu des tactiques utilisées contre lui dans la limite de la légalité et qui étaient dangereuses. J’ai trouvé que c’est le fameux syndrome québécois où on tente de rabaisser quelqu’un qui réussit.»

Steve Bolo Mboumoua en action un vendredi soir face à Limoilou. (Erick Labbé/Le Soleil)

Sprint final

Maintenant dans la dernière étape du processus, Steve a recommencé après sa saison à répondre à tous les messages sur son cellulaire. Il a d’ailleurs séjourné à nouveau en Alabama pour effectuer sa visite officielle et il devrait normalement faire la même chose à Mississippi State lors de la prochaine fin de semaine. Il tentait d’inclure également celle de la Floride à son horaire. Bolo Mboumoua avoue qu’il a un petit penchant pour les Gators depuis son enfance.

«C’est vrai que c’est mon équipe préférée et j’ai toujours aimé leur uniforme. Cependant, ça ne rentre pas nécessairement dans mes critères de sélection.»

Questionné s’il a hâte de mettre fin au suspens et ainsi revenir à une vie plus normale, le jeune homme n’a pas hésité longtemps avant de répondre.

«Oui, vraiment! Je suis une personne calme dans la vie et j’ai hâte de retrouver un meilleur équilibre. Le seul conseil que je peux donner aux prochains joueurs québécois qui vont suivre mes traces c’est de rester toi-même et d’écouter les personnes qui t’aiment et qui te veulent du bien.»

Voici quelques noms d’universités qui ont offert une bourse d’études à l’ailier défensif et qui connaîtront leur sort le 20 décembre prochain.