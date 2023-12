En acceptant sa prolongation, Cody Fajardo a pensé aux contrats de ses coéquipiers

C’est qu’en acceptant une prolongation de contrat d’une saison de la part du directeur général Danny Maciocia et des Alouettes, Fajardo n’a peut-être pas accepté autant d’argent qu’il aurait pu en obtenir ailleurs une fois son contrat original venu à échéance, après la prochaine campagne. Mais de laisser une marge de manoeuvre à Maciocia lui était tout aussi important que de prolonger son entente avec les Alouettes.

«Je l’ai mis au clair dès le début des discussions: si je ne suis pas pour être un des joueurs les mieux payés de la ligue. Je veux que nos joueurs importants reviennent. Et 24 heures après que j’aie signé mon contrat, (Shawn) Lemon a signé un nouveau contrat», a-t-il dit en visioconférence de sa résidence de Reno, dans le Nevada, jeudi.

«Dans ce vestiaire, tout le monde voulait être de retour. Bien évidemment, les salaires dicteront l’allure de la formation dans les prochaines années en raison du plafond salarial, a ajouté Fajardo. À titre de quart-arrière, j’ai un peu mon mot à dire sur les sommes dont dispose l’organisation. Je ne veux pas entrer dans les détails financiers du contrat, mais que sont quelques milliers de dollars de plus si on peut mettre sous contrat un joueur étoile en défense qui peut vous aider à gagner des matchs? Je suis rémunéré de façon juste, mais oui, j’ai laissé beaucoup d’argent sur la table afin que ce club puisse répéter ses exploits.»

C’est Maciocia qui s’est empressé de lui proposer cette année de contrat supplémentaire dans la foulée des célébrations qui ont suivi la conquête de la coupe Grey des Alouettes, la huitième de leur histoire, au cours de laquelle Fajardo a été élu le joueur par excellence de la rencontre. Maintenant, le no 7 des Alouettes veut convaincre les joueurs autonomes de rester, ou encore de s’amener à Montréal.

«Absolument. C’est de cette façon que ça fonctionne dans le monde du sport; pas seulement dans la LCF. Regardez ce que fait LeBron James dans la NBA. Je pense que quand les autres joueurs vous respectent suffisamment, ils veulent jouer à vos côtés. Je crois que j’ai été le premier à texter Shawn Lemon quand il a signé son nouveau contrat. J’ai parlé à (Darnell) Sankey hier (mercredi) soir. Je voulais prendre de ses nouvelles», a-t-il expliqué.

«Il y a aussi les gars qui cherchent à me joindre, que ce soit parce qu’ils apprécient les conseils que je peux leur donner ou pour jaser. Austin Mack et moi nous sommes parlé pendant près de 30 minutes il y a deux jours. Oui, on a parlé football, mais on a aussi parlé de la vie, de tout. Il faut entretenir ces relations afin que les gars se sentent désirés. Quand vous gagnez une coupe Grey, la relation entre les joueurs de cette équipe est beaucoup plus forte que si vous n’atteignez que la finale ou la demi-finale de l’Est. Je ne suis pas surpris que Danny ait dit que c’est la première fois de sa carrière qu’il entend que tout le monde veut revenir», a poursuivi Fajardo.

Dernier arrêt

Il y a un an donc, Fajardo contemplait la retraite et ses perspectives d’avenir au football lui semblaient minces. C’était jusqu’à ce que Maciocia ne lui propose un contrat de deux ans, qui en est maintenant un de trois, dans les faits. Ce qui peut par contre être surprenant, c’est que Montréal sera le dernier arrêt du clan Fajardo.

«J’en ai parlé à Danny avant de quitter Montréal pour revenir à Reno. Je lui ai dit que c’était mon dernier arrêt. Alors, aussi longtemps qu’il voudra que je dirige l’attaque des Alouettes, je serai là. Mais la famille Fajardo a terminé de se promener d’équipe en équipe pour le football. C’était la façon pour moi de lui dire que je veux être ici, que je n’avais pas de plan de jouer la prochaine saison et de tenter ma chance sur le marché des joueurs autonomes. Alors, aussi longtemps il voudra que je sois le quart partant des Alouettes, je le serai. Quand ce sera terminé, j’accrocherai mes crampons», a évoqué l’Américain âgé de 31 ans.

«Ça démontre à quel point notre relation s’est développée au cours de la dernière année. Nous nous connaissions à peine quand je me suis pointé ici. Ensuite, vous gagnez une coupe Grey ensemble et regardez où ça nous mène!», a souligné Fajardo.

Avec l’ajout de Lemon jeudi et cette prolongation de contrat à Fajardo octroyée mercredi, Maciocia a démontré que ses vacances ont été de très courte durée. C’est à se demander s’il ne réserve pas d’autres cadeaux des Fêtes aux partisans des Alouettes.