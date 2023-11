Un gros hiver attend Danny Maciocia

Un coup d’œil rapide à la liste de ceux qui pourraient se prévaloir de leur autonomie à compter du 13 février prochain permet de constater que 23 joueurs des Alouettes auront le loisir de regarder ailleurs. Ce qui promet un gros hiver à Danny Maciocia.

Comme son entraîneur Jason Maas, le directeur général a la ferme intention de démontrer que les succès des Alouettes n’avaient rien d’un coup de chance cette saison. Mais pour espérer donner une deuxième Coupe Grey consécutive à Montréal, il devra garder dans le nid plusieurs de ceux qui ont permis à l’équipe de se hisser au sommet de la Ligue canadienne de football.

Les Alouettes sont champions et des champions, ça se paie. Et c’est normal. Mais le plafond salarial très restrictif de la LCF (il était de 5,45 millions$ par équipe cette saison) impose des choix qui risquent de s’avérer douloureux pour Maciocia.

Au rayon des bonnes nouvelles, les trois quarts-arrières, soit Cody Fajardo, Caleb Evans et Davis Alexander, sont tous sous contrat en vue de 2024.

La situation se complique toutefois chez les porteurs de ballon alors que William Stanback, Walter Fletcher et Jeshrun Antwi pourraient tous devenir libres comme l’air. Stanback, le joueur le mieux payé à sa position dans la LCF avec un salaire de quelque 200 000$, demeure un joueur de qualité, bien qu’il ait connu des hauts et des bas cette saison après avoir subi une opération majeure à une cheville et après avoir pratiquement raté toute la campagne 2022.

Stanback représente un cas fort intéressant pour Maciocia. Le no. 31 veut poursuivre sa carrière avec les Alouettes, mais l’équipe aura-t-elle les moyens — et le désir — de le retenir compte tenu de sa production à la baisse et du salaire qu’il commande?

Chez les receveurs de passes, Greg Ellingson et le Québécois Régis Cibasu pourraient se retrouver sans contrat au cours de l’hiver. Ellingson était vu comme le successeur de Eugene Lewis à la suite du départ de ce dernier pour Edmonton, mais il a passé la saison sur la liste des blessés.

Austin Mack, Tyson Philpot, Cole Spieker, Tyler Snead et Kaion Julien-Grant ont cependant tous déjà des ententes en poche en vue de 2024.

Kristian Matte, Landon Rice et Philippe Gagnon comptent quant à eux parmi les joueurs de ligne offensive qui pourraient partir. Dans le cas de Matte, 38 ans, il ne serait pas étonnant qu’il veuille se retirer en pleine gloire, mais il faudra voir.

La précieuse unité défensive

Les Alouettes, on le sait, doivent une grande partie de leurs succès cette saison au travail colossal de leur unité défensive, qui a été dominante et qui a gagné des matchs à elle seule, ou presque. Mais cette unité pourrait perdre de gros morceaux.

Comme Shawn Lemon, qui s’est pointé à Montréal en cours de saison après avoir fait le tour de la LCF. Mais le joueur de ligne a du talent et il semble avoir fait l’unanimité dans le vestiaire.

Les contrats des secondeurs Darnell Sankey, Tyrice Beverette et Frédéric Chagnon sont aussi à renouveler.

Oui — et heureusement! —, l’indispensable Marc-Antoine Dequoy a une entente en vue de 2024.

Vraiment, l’entre-saison s’annonce intéressante chez les champions.

William Stanback n’a pas de contrat en vue de la prochaine saison. (Nick Iwanyshyn/La Presse Canadienne)

Les joueurs qui pourraient quitter les Alouettes

En attaque:

Jeshrun Antwi, David Brown, Régis Cibasu, Greg Ellingson, Walter Fletcher, Alexandre Gagné, Philippe Gagnon, Jesse Gibbon, Jake Harty, Kristian Matte, Landon Rice, William Stanback, James Tuck

En défensive:

Tyrice Beverette, Vincent Desjardins, Frédéric Chagnon, Avery Ellis, Ciante Evans, Shawn ­Lemon, Nafees Lyon, Najee ­Murray, Darnell Sankey, Avery Williams