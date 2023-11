La bénédiction des Texans

Choisi au deuxième rang du dernier repêchage, le quart-arrière CJ Stroud est en train de s'immiscer dans la conversation pour le titre de joueur le plus utile de la NFL. (Mike Stewart, Associated Press)

Le jeune quart-arrière n’a peut-être que dix petits départs dans la NFL, mais il est déjà en train de s’établir comme l’un des joueurs les plus dominants à sa position. Le fait qu’il domine la NFL pour la moyenne de verges aériennes par match (296,3) en est la preuve sans équivoque. Jusqu’ici, il est question de 2962 verges, 17 passes complétées pour le majeur, cinq interceptions seulement et d’une évaluation de 99,3 dans son cas.

Son match de 470 verges et cinq passes de touché réalisé contre les Buccaneers de Tampa Bay le 5 novembre dernier avait également de quoi marquer les esprits. Cette performance a permis à Stroud d’établir le record de la NFL pour le plus grand total de verges par la passe en un seul match. Il a aussi réalisé 192 tentatives de passe sans être intercepté à l’amorce de sa carrière, un autre record de ligue.

Le quart-arrière CJ Stroud a établi un record de la NFL avec 192 tentatives de passes sans interception pour amorcer une carrière. (Michael Conroy, Associated Press)

Comme Stroud a été sélectionné au 2e rang du dernier repêchage de la NFL, il faut assurément parler de bénédiction pour les Texans. En effet, les Panthers de la Caroline ont effectué une transaction pour grimper au 1er rang de l’encan, mais ils sont passés à côté de Stroud afin de prendre le quart-arrière Bryce Young. Bien entendu, il est encore tôt dans la carrière des deux jeunes hommes, mais il faut dire que Young est bien loin d’offrir du jeu aussi inspirant que Stroud. La comparaison pourrait être difficile à supporter dans le cas de Young...

Les éliminatoires et joueur le plus utile?

Depuis qu’il a pris le contrôle de Houston, Stroud a changé du tout au tout la direction de cette équipe. Après deux saisons de quatre victoires et une autre de trois gains, les Texans comptent six triomphes et quatre revers après dix sorties. Ça leur permet d’être dans le portrait éliminatoire de l’Américaine et de chauffer les Jaguars de Jacksonville au sommet de la division Sud.

Avec sept semaines à faire au calendrier, Stroud n’égalera probablement pas les 13 victoires enregistrées par les recrues Dak Prescott (2016) et Ben Rosthlisberger (2004), mais il pourrait peut-être s’approcher des 11 gains en une saison comme l’ont fait Andrew Luck (2012) et Russell Wilson (2012). Ça le placerait assurément en excellente compagnie.

Cela dit, Stroud pourrait réaliser quelque chose d’encore plus unique. S’il venait qu’à mener Houston à, disons, dix victoires et une place en éliminatoires, Stroud serait à considérer très sérieusement pour le titre de joueur le plus utile de la NFL cette année. Ça semble osé, mais il n’y a pas une candidature qui se démarque réellement du lot jusqu’à ce point-ci dans la saison. Ça pourrait donc ouvrir la porte à Stroud s’il poursuit sur sa lancée.

Dans l’histoire de la NFL, c’est arrivé une seule fois qu’une recrue ait remporté ce prestigieux honneur. Ça se passait en 1963 et c’est le porteur de ballon Jim Brown qui a réalisé ce rarissime fait d’armes. Stroud est d’ores et déjà assuré du titre de recrue offensive de l’année, mais s’il venait qu’à ajouter l’ultime honneur individuel à sa collection, ce serait l’une des meilleures histoires écrites par la NFL.

En ajoutant à cela le fait que son père purge une peine de 38 ans de prison pour les crimes qu’il a commis il y a quelques années, ce qui a plongé sa famille dans de sérieux problèmes financiers, Stroud a déjà le profil pour qu’un film hollywoodien soit réalisé sur sa vie.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes n'est pas aussi bien appuyé que par le passé, ce qui fait que son équipe connaît des problèmes en attaque. (Reed Hoffmann/AP)

Les Chiefs, une équipe défensive

Avouez que l’intertitre vient de vous faire sourciller. Pourtant, malgré la présence de l’étoile Patrick Mahomes II pour mener cette équipe, c’est la défensive qui fait la différence pour les Chiefs de Kansas City (7-3) cette année.

Pour preuve, Kansas City se retrouve dans le top 5 de la NFL pour le plus petit nombre de verges moyennes accordées (283,2) et le nombre de points concédés à l’adversaire (16,4). Le travail de cette unité dirigée par le coordonnateur Steve Spagnuolo est réellement impressionnant et il permet aux Chiefs d’être encore considérés parmi les sérieux aspirants au Super Bowl.

Il faut être honnête, malgré la présence de Mahomes, l’unité offensive des Chiefs connaît sa part de ratés. Ce n’est tout simplement pas normal de constater que Kansas City est la pire équipe de la NFL pour les points marqués (5,3) dans la deuxième demie du match.

Lundi dernier dans le cadre du match contre les Eagles de Philadelphie, Mahomes a vu ses receveurs échapper un nombre effarant de ses passes. Oui, il mouillait, mais les passes étaient précises et elles auraient dû être captées.

Ne vous étonnez pas si les Chiefs sont d’agressifs acheteurs dans le marché des receveurs dans les prochains mois. Ça devient d’autant plus important en considérant que l’ailier rapproché Travis Kelce a laissé planer le doute de la retraite...