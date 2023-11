Marco Iadeluca ne voit pas ses Carabins favoris à la Coupe Vanier

Après tout, Iadeluca rappelle que les Carabins étaient les négligés de leurs deux précédents matchs éliminatoires, contre l’Université Laval et l’Université Western, les vainqueurs des coupes Vanier en 2022 et 2021. Samedi, les Carabins affronteront les Thunderbirds de l’université de la Colombie-Britannique pour le championnat canadien.

«Pour moi, les favoris et les négligés, ce sont pour les journalistes et les partisans, a déclaré Iadeluca après le dernier entraînement des siens, au Richardson Stadium. Ce que j’ai dit aux gars, c’est que je suis à l’Université de Montréal depuis 2011 et que nous avons une fiche de 1-3 contre des clubs de l’ouest.

«Nous savons que nous affrontons une excellente équipe de football. Les revirements seront la clé, tout comme dominer la ligne de mêlée. L’équipe qui sera en mesure de faire cela aura le dessus.»

Ces deux équipes s’étaient affrontées à la Coupe Vanier en 2015, une victoire de 26-23 de l’U.C.B. à Québec. Les Thunderbirds participent pour la septième fois à la finale et ont quatre victoires à leur fiche. Les Carabins en sont à leur quatrième participation et ont soulevé le trophée une fois.

C’est la défense qui fait que les Carabins sont favoris. Elle n’a pas permis de touché et seulement quatre placements en trois matchs éliminatoires cet automne. Le week-end dernier, les Carabins ont réussi huit revirements et cinq sacs, en route vers un gain de 29-3 contre les Mustangs, premiers au classement U Sports.

C’était la première fois depuis 2019 que les Mustangs ne réussissaient pas de touché.

La semaine précédente, les Carabins ont vaincu le Rouge et Or de l’Université Laval 12-6. la défense a notamment réussi trois interceptions dans ce duel.

Jeudi, le secondeur des Carabins Harold Miessan a obtenu le trophée du Président à titre de meilleur joueur défensif au pays. Il est aussi l’un des cinq Carabins nommés au sein de l’équipe d’étoiles en défense.

L’U.B.C. est de retour à la Coupe Vanier pour la première fois depuis 2015, grâce à une victoire de 47-17 contre les X-Men de St-François-Xavier. Leur quart Garrett Rooker a récolté 303 verges par la passe avec quatre passes de touché dans cette rencontre.

La ligne offensive des Thunderbirds compte encore sur le bloqueur Theo Benedet, joueur de ligne par excellence pour une deuxième année d’affilée au pays.

L’entraîneur-chef Blake Nill tentera de remporter une quatrième coupe Vanier, une deuxième avec les Thunderbirds.

«Les équipes provenant du Québec ont toujours d’excellentes bases, a dit Nill. Les Carabins sont forts dans tous les aspects et nous devrons nous ajuster. Il s’agit d’un adversaire d’un type différent pour nous.»

Montréal compte sur plus qu’une bonne défense. Leur quart Jonathan Sénécal a remporté le trophée Hec-Creighton remis au joueur par excellence du football universitaire canadien.

Sénécal a mené le RSEQ pour les passes, avec 160 réussites en 230 tentatives (69,6 %) pour 2215 verges et 15 touchés, contre seulement quatre interceptions.

Il a aussi terminé au quatrième rang pour les courses avec 394 verges de gains, un record de l’université de Montréal, sur 34 courses. Il a ajouté six touchés.

«On s’attend à un très gros match, a déclaré Sénécal. Ils ont plusieurs excellents athlètes en défense et je sais que notre défense devra jouer un très bon match, car ils comptent sur un très bon quart.

«En défense, ils peuvent jouer homme à homme comme une défense de zone. Ce sera un duel difficile. Mais nous sommes prêts.»