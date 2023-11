Les Carabins de l’Université de Montréal tenteront d’imiter les Alouettes de Montréal et gagner à leur tour un titre national. Ils affronteront les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), samedi après-midi, à Kingston à l’occasion du match de la coupe Vanier.

La dernière fois que deux équipes de la même ville ont gagné la coupe Vanier et la coupe Grey dans la même année remonte en 1980. Les Golden Bears de l’Alberta avaient alors été couronnés champions universitaires tandis que les Eskimos d’Edmonton avaient soulevé la coupe Grey, emblème de la suprématie dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Les Alouettes ont gagné ce trophée, le week-end dernier, à Hamilton.

Un match que Maisonneuve, un joueur de ligne défensive originaire de l’Outaouais, a suivi attentivement. C’était la même chose pour ses trois confrères de l’Outaouais qui font partie des Carabins, les receveurs Simon Riopel et Brandon Gourgon et le plaqueur Théo McElligott.

«Nous avons ressenti beaucoup de fierté à voir un club de Montréal gagner. Ça faisait 13 ans que les Alouettes n’avaient pas gagné», souligne Maisonneuve.

«Il y a plusieurs liens entre les Alouettes et les Carabins. De nombreux anciens joueurs de chez nous jouent chez eux. C’est la même chose chez les entraîneurs. Nous ne manquions déjà pas de motivation à l’idée de gagner la coupe Vanier. Mais maintenant, ça serait encore plus spécial d’accomplir quelque chose.»

Pendant que les Alouettes tenaient leur défilé de la coupe Grey mercredi dans les rues de la métropole, les Carabins prenaient la route de Kingston.

«Ramener un deuxième gros trophée à Montréal en une semaine, ça serait malade, avoue Riopel, un receveur de passe âgé de 22 ans.

«Ça montrerait au reste du Canada que le Québec est la référence au football», ajoute-t-il.

Riopel a joué un rôle dans les succès des Carabins, tout comme Maisonneuve. Les deux étudiants-athlètes en génie électrique ont occupé des postes de partant en 2023.

Maisonneuve a réussi trois sacs en huit parties en saison régulière.

Gabriel Maisonneuve (93) (James Hajjar/Courtoisie)

«Ce ne sont que des statistiques. Ça reste superficiel. L’important pour moi, c’est que nous gagnions nos matches, que j’aidais l’équipe à gagner», affirme le colosse de 6′3′' et 226 livres.

Ce dernier a connu sa meilleure saison sur le plan individuel. L’an dernier, il avait été partant pendant une seule partie complète avant de subir une fracture à un pied.

«Ma saison a pris fin lors de ma deuxième partie comme partant. C’est spécial de pouvoir participer activement au succès de l’équipe cette saison. Il reste un match à gagner avant que je puisse dire que je suis satisfait.»

Quant à Riopel, il a capté 18 passes pour 272 verges en saison régulière. À cela s’ajoute huit autres réceptions pour 148 verges et un touché en éliminatoires.

Il a notamment capté une passe de 56 verges contre Sherbrooke en demi-finale du RSEQ et une autre de 32 verges en finale de la coupe Dunsmore contre Laval.

Simon Riopel (James Hajjar/Courtoisie)

«Cette saison, j’ai eu un plus grand rôle offensif. J’ai été partant toute la saison. J’ai connu des performances à la hauteur de mes attentes en éliminatoires.»

L’ancien joueur étoile des Griffons du Cégep de l’Outaouais s’amuse depuis son arrivée à Montréal. L’équipe compte des joueurs de neuf différentes nationalités, allant de la France au Salvador en passant notamment par le Gabon, l’Égypte, le Congo et Haïti.

On y retrouve une douzaine de joueurs français.

«Montréal, c’est une ville multiculturelle. Et l’équipe reflète justement bien l’image de la ville. C’est beau de voir des gens talentueux de différentes cultures s’unir et développer une si belle chimie», affirme Simon Riopel.

«Coach Pruneau» s’amuse

Un casque de Rouge et Noir se trouve dans le bureau qu’il occupe depuis presque neuf mois à Montréal.

Antoine Pruneau l’avoue. Il «s’est ennuyé par moment de frapper du monde sur un terrain de football». «De jouer une partie et dépenser de l’énergie».

«Mais en même temps, je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer trop. Je suis toujours en train de travailler. Et ce que je fais, c’est stimulant.»

L’entrevue se déroulait mercredi.

Pruneau, 34 ans, se préparait aux départs des Carabins vers Kingston, site du match de la coupe Vanier. Il occupe le rôle de coordonnateur défensif adjoint à son Alma mater après huit saisons comme maraudeur chez le Rouge et Noir.

Le joueur francophone le plus populaire de l’histoire de la franchise d’Ottawa dans la LCF a annoncé sa retraite en février afin de devenir entraîneur. Il détient le record du plus grand nombre de matches disputés dans l’uniforme rouge et noir avec 122 parties.

Antoine Pruneau, coordonnateur défensif adjoint des Carabins de Montréal (James Hajjar/Courtoisie)

«Je n’ai pas connu la sortie épique à laquelle un joueur rêve. Les dernières saisons avaient été difficiles. Mais j’ai gardé un bon lien avec l’organisation. J’ai essayé de remplir mon rôle d’ambassadeur dans les premiers matches de la saison. Je vais conserver ce lien tant et aussi longtemps que les dirigeants du Rouge et Noir le voudront.»

Pruneau affirme être de bonne humeur dans sa nouvelle vie. «Les succès sur le terrain aident», lance-t-il en riant.

«J’ai été bien accueilli ici. C’est un groupe talentueux et il y a un groupe d’entraîneurs qui compte beaucoup d’expérience. Ce sont des coaches compétents. Ça rend facile la transition et ça me réconforte dans ma décision d’avoir fait une croix sur ma carrière de joueur.»

Pruneau s’occupe aussi des demis défensifs chez les Carabins. Il affirme se servir des enseignements et conseils reçus d’anciens coaches à Ottawa, dont Patrick Bourdon, Mike Benevides et Mark Nelson. Trois hommes avec lesquels il a conservé un contact.

«J’ai aussi eu la chance de travailler avec coach Polo (Paul Eddy Saint-Vilien) durant la saison morte à l’université Carleton. Je savais dans quoi j’allais m’embarquer en devant entraîneur.»

Il y a un truc sur lequel il doit travailler.

«J’ai toujours été un gars qui jouait avec beaucoup d’émotions. Ça m’a toujours bien servi quand c’était bien canalisé. Comme entraîneur, je dois apprendre à mieux gérer mes émotions! Durant les matches, je suis dans une loge sur la galerie de presse. Je pense que c’est une bonne chose! J’ai parfois des réactions excessives. Je dois apprendre à ne pas laisser mes émotions prendre le contrôle autant. C’est un work in progress!»