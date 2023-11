Vivre la Coupe Grey à Vegas, célébrer à Montréal

Impossible de refuser, c’est clair. Mais lorsque tout a été confirmé, je me suis rendu compte, en mettant le week-end à l’agenda, que c’était en même temps que la fin de semaine de la Coupe Grey. Un brin embêtant pour le gros amateur de football canadien que je suis, mettons!

Mais au moins, que je me suis dit, c’est certain que les Alouettes ne seront plus dans le portrait rendu là. C’est moins pire…

Vous connaissez la suite. Les Alouettes ont éliminé les Tiger-Cats de Hamilton, ils ont renversé les Argonauts de Toronto en finale de l’Est et ils ont surpris les Blue Bombers de Winnipeg lors du match ultime!

Dimanche soir, j’étais dans un salon de paris de Vegas à l’occasion du match ultime. Puisque des salons de paris et des casinos, il n’y a que ça à Vegas, je ne pouvais pas être ailleurs!

À travers une tonne de gens qui regardaient un match de la NFL avec un chandail des Cowboys, des 49ers ou des Raiders sur le dos, il y avait ma femme et moi qui avions les yeux sur les Alouettes et le petit écran de notre téléphone. Et on avait l’air bizarre lorsque les Oiseaux réussissaient un bon coup et qu’on criait. Et combien plus bizarre encore lorsque la victoire de «nos» Alouettes a été confirmée!

À un moment donné, un monsieur avec un gros accent espagnol est venu nous voir pour nous demander ce qui nous excitant tant. Quand on lui a parlé des Alouettes et de la Ligue canadienne, je l’ai entendu marmonner «What the f…»

Mais c’était pas grave. Les Alouettes venaient de gagner la Coupe Grey et on était heureux, comme une tonne de Québécois à des milliers de kilomètres d’où nous étions!

En même temps que le match se déroulait, j’échangeais par Messenger avec deux de mes garçons. Et quand les joueurs des Alouettes ont soulevé la coupe, Éliott, mon joueur de football de fils, m’a écrit : «On va aller au défilé, papa? On va y aller, hein?»

Les drapeaux du Québec étaient nombreux lors du défilé des champions. (Ryan Remiorz/La Presse Canadienne)

Fierté, bonheur, amour

Et on est allés. Merci à la grève des profs, d’ailleurs. Avec un autre de mes gars, plus vieux, et sa blonde. Et on a célébré, on a trippé. Jamais vu autant de drapeaux du Québec lors d’un rassemblement, à part à la Saint-Jean. Il y avait de la fierté, beaucoup de fierté, dans l’air. Et du bonheur. Et de l’amour. Avec toutes ces guerres, la perte de notre Karl Tremblay national, le conflit entre les employés de l’état et le gouvernement, ça faisait du bien de vivre ça. Malgré le temps gris, malgré la pluie froide du mois de novembre.

Puis, on est repartis vers Granby. Un peu fatigués après s’être excités, mais avec le sourire aux lèvres.

Merci, les Alouettes. Merci.