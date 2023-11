Un programme d’invalidité destiné aux joueurs de la NFL provoque des frustrations

Williams, qui a joué au poste d’ailier rapproché chez les Saints de La Nouvelle-Orléans de 2001 à 2005, doit être opéré, doit consommer des médicaments et doit consulter des spécialistes. Mais il n’a pas les moyens de couvrir toutes ces dépenses.

L’homme âgé de 44 ans, qui habite à Picayune, au Mississippi, a récemment obtenu un dédommagement de 5000 $US par mois du programme d’assurance invalidité de la NFL. Williams considère cependant que le programme et la ligue ont erré dans la gestion de son dossier, et qu’ils devraient plutôt lui verser 500 000 dollars ou plus depuis 14 ans.

«J’ai besoin de toute l’aide disponible parce que, parfois, j’ai l’impression que tout doit s’arrêter, a-t-il confié à l’Associated Press. Parfois, je suis incapable de m’endormir. C’est difficile, quand tu dois te battre pour obtenir ce qui est dû, et le niveau de frustration continue de grimper.»

Son histoire est semblable à celles de dizaines d’autres joueurs retraités, qui sont parfois contraints de passer des journées entières à visiter les pages web d’avocats, à remplir des documents numériques et à argumenter avec des employés de bureau pour obtenir gain de cause contre la NFL et le programme d’assurances pour les troubles neurocognitifs et d’invalidité des joueurs de la NFL.

Au cours des 30 dernières années, la ligue a injecté des millions de dollars pour aider les joueurs retraités qui ont subi des blessures en jouant au football ou qui sont apparues après la fin de leur carrière sportive. Le programme, qui a été inclus dans la convention collective ratifiée par la NFL et l’Association des joueurs, prévoit verser plus de 330 millions de dollars d’aide en 2023, selon le porte-parole de la ligue Brian McCarthy.

Mais les avocats des plaignants soulignent que de plus en plus de dossiers sont refusés, et avancent que le système est corrompu puisque celui-ci prévoit que les joueurs soient examinés par des médecins qui sont rémunérés par le programme de la NFL.

Plus tôt cette année, 10 joueurs, dont l’ex-demi offensif étoile Willis McGahee, ont déposé une poursuite après avoir accusé le programme d’avoir injustement refusé les dossiers de nombreux joueurs retraités.

«Après avoir sacrifié leur corps pendant des années en croyant avoir la promesse de la NFL qu’elle leur viendrait en aide, les joueurs retraités se retrouvent confrontés à un système injuste et biaisé pour obtenir l’aide qui leur est due», a déclaré Sam Katz, un avocat représentant les joueurs dans la poursuite.

«Je n’obtenais aucune aide»

Le combat de Williams contre le système a commencé en 2009, lorsqu’il a tenté pour la première fois d’obtenir de l’aide en vertu de la politique d’invalidité de la ligue pour les joueurs actifs et récemment retraités qui ont subi des blessures découlant de la pratique du football.

Tout lui laissait croire qu’il aurait droit à des versements mensuels d’environ 2400 dollars, après qu’un médecin orthopédiste assigné à son dossier par l’entremise du programme l’eut examiné. Le Dr George Canizares a déterminé que Williams était une «personne invalide» - ce diagnostic a été prononcé à la suite d’une évaluation de ses blessures avec l’aide d’une grille développée par l’Association médicale américaine - à 27 pour cent. À l’époque, les règles stipulaient que si un joueur était invalide à haute de 25 pour cent ou plus, alors il avait droit à une indemnité.

Cependant, trois semaines après que Canizares eut présenté son rapport, il a envoyé un addenda revoyant à la baisse la gravité d’une des blessures de Williams, celle à son épaule gauche, à la «suggestion» du directeur du programme d’invalidité de la NFL, le Dr Stephen Haas.

En conséquence, le chiffre «27» inscrit dans la case évaluant son niveau d’invalidité a été rayé, et on a plutôt ajouté à la main le chiffre «24» - qui a également été encerclé.

Il aura fallu 14 ans de lutte acharnée par Williams afin d’obtenir une compensation.

«C’est ce qui a provoqué ma dépression, a reconnu Williams. Je n’obtenais aucune aide. Je ne comprenais pas comment un gars qui se trouvait dans son bureau pouvait dire à un médecin qui m’avait examiné de changer un chiffre comme ça.»

Ni Canizares ni Haas n’a répondu aux messages de l’AP pour obtenir des commentaires dans ce dossier.

Pour sa part, McCarthy a indiqué que la NFL et le syndicat des joueurs «ont développé et administré conjointement un programme dirigé par un personnel médical indépendant qui est responsable d’aider les joueurs affectés ainsi que leurs proches.»

Williams a finalement reçu environ 45 000 dollars, après avoir obtenu gain de cause dans son dossier. Ce montant lui a permis de louer une maison, mais il n’a toujours pas de voiture pour se déplacer et n’a toujours pas les moyens de payer les soins médicaux pour sa blessure au cou.