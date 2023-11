Une Coupe Grey qui boucle la boucle pour Louis-Philippe Bourassa: «Je suis encore sur un nuage»

C’est dans un match des plus endiablés que la formation montréalaise a surpris les Blue Bombers de Winnipeg 28-24 pour mettre la main sur la 110e Coupe Grey. Le coeur du joueur de 31 ans a été mis à rude épreuve au cours de cet épique duel.

«Ça a été un match fort en émotion. Tout est toujours plus intense lorsque c’est la grande finale. Nous avons passé par toute la gamme des émotions. Nous avons tiré de l’arrière avant de faire de gros jeux et remonter. Mon coeur a peut-être perdu quelques années de vie en raison du stress, surtout dans les dernières secondes, mais ça en a valu grandement la peine. Ç'a été un sentiment indescriptible, mais tellement incroyable. Je suis encore sur un nuage.»

Le spécialiste des longues remises était incommodé par une blessure à une main qu’il traîne depuis le dernier match du calendrier régulier. Vers la fin de la rencontre, il a dû recevoir un petit traitement. Cependant, rien n’aurait pu le forcer à rester sur les lignes de côté.

«Il n’y avait aucune chance que je ne finisse pas la partie. Il restait environ une dizaine de minutes au match quand j’ai dû mettre des bandages. Je me suis dit que peu importe ce que je devais faire pour finir le match, je le ferais. Je voulais terminer ce que nous avions bâti toute la saison.» — Louis-Philippe Bourassa

Lors des entrevues d’après-match, Marc-Antoine Dequoy y est allé d’une déclaration épique et très authentique. Celle-ci a enflammé la toile instantanément. Bourassa a vanté les belles qualités humaines de son coéquipier.

«C’est certain qu’il y a de la passion et de l’émotion seulement quelques minutes après la fin d’un match aussi incroyable. Je peux te dire et nous avons pu le voir, mais de la passion, Marc-Antoine n’en manque pas. C’est un de mes bons amis et il toujours été quelqu’un d’honnête. Ça a été interprété de plusieurs façons, mais à la fin de la journée, nous ramenons la Coupe Grey au Québec.»

Le Shawiniganais Louis-Philippe Bourassa (deuxième à partir de la droite) en compagnie de ses compatriotes québécois et de la Coupe Grey. (Compte X des Alouettes de Montréal)

Une opportunité à saisir

L’ancien joueur des Diablos du Cégep de Trois-Rivières en était à une deuxième finale de la Coupe Grey en carrière. Dès sa deuxième saison dans la Ligue canadienne de football, il avait atteint l’ultime match avec le Rouge et Noir d’Ottawa en 2018. Le Shawiniganais a toutefois dû manger son pain noir entre ses deux participations.

«Depuis 2018, non seulement je n’avais pas rejoué au match de la Coupe Grey, je n’avais même pas rejoué un match de séries éliminatoires. Lorsque je suis arrivé dans la semaine avant le match, je me suis dit que je devais saisir ma chance puisque l’on ne sait jamais si une autre chance se présentera. C’était notre occasion et nous ne l’avons pas ratée.» — Louis-Philippe Bourrassa

Très peu de gens voyaient les Alouettes participer aux éliminatoires cette saison et encore moins au match ultime. Tout au long de la campagne, l’équipe a occupé le rôle de négligé et a su confondre les sceptiques de la meilleure des façons.

«S’il avait fallu que l’on se fie à tous les classements et les avis des experts, nous ne serions pas allés loin cette année. À l’interne, nous y avons cru tout au long de la saison. Nous avons su utiliser le bruit extérieur comme motivation. Nous avons bâti notre identité et notre chimie tout au long de la saison. Tout a vraiment collé ensemble vers la fin du calendrier régulier. D’aligner plusieurs victoires contre des équipes, dont la majorité des gens ne nous donnaient aucune chance, ça a prouvé que nous avions ce qu’il fallait pour aller jusqu’au bout. Nous avons terminé l’année en jouant notre meilleur football.»

Il s'agit de la huitième Coupe Grey de l'histoire des Alouettes. (Chris Young/THE CANADIAN PRESS)

De Trois-Rivières à la Coupe Grey

La saison 2023 des Alouettes de Montréal a débuté à Trois-Rivières alors que pour la deuxième année consécutive, le camp d’entraînement de l’équipe a été présenté au Stade des Diablos. Le Shawiniganais a vécu un rêve éveillé depuis la signature de son contrat.

«Je le disais au camp d’entraînement, à Trois-Rivières, de jouer pour les Alouettes, ça bouclait bien la boucle. Je n’aurais pas pu mieux écrire le scénario de la dernière année. Je reviens au Québec, on fait notre camp d’entraînement au Stade des Diablos et on finit par se rendre jusqu’au bout à ma première saison. Ça a encore mieux bouclé cette boucle-là.»

Bourassa ne connaît pas la logistique entourant la Coupe Grey, mais il confirme qu’il tentera de l’apporter en Mauricie au cours des prochains mois.

Place à la parade

C’est mercredi qu’aura lieu la traditionnelle parade des champions. Toute l’organisation défilera dans les rues de Montréal dès 11h30. «J’ai vu plusieurs parades à la télévision lorsque j’étais plus jeune. Je me disais que ce serait incroyable de pouvoir le vivre et finalement ça va arriver. J’ai tellement hâte de célébrer et partager notre conquête avec nos partisans.»