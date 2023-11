Deux Moineaux encore dans les nuages

Pourtant, Côté est un habitué de la victoire puisqu’il a remporté des championnats à tous les niveaux de football qu’il a joué dans sa vie. Il était cependant évident que ce triomphe des Alouettes était spécial à ses yeux.

« Tout s’est passé tellement vite en fin de match. J’étais au banc et je me préparais à faire un botté de placement qui égaliserait le score et notre banc a explosé de joie avec le touché à Tyson Philpot. J’ai simplement dû faire un converti ce qui est pas mal moins stressant dans les circonstances. Ça reste que j’étais prêt pareil, mais c’est une fin de match magique. »

À partir de ce moment, les choses ont déboulé rapidement selon Côté qui avoue qu’il lui faudra quelques jours avant de tout comprendre ce qui est arrivé pendant cette finale.

« C’est comme un effet boule de neige. Tu es sur le terrain, tu réalises que tu viens de gagner et tu fêtes avec du champagne quelques instants plus tard. Ça ne va pas au ralenti comme dans les films. Je me sens vraiment privilégié de gagner un championnat au niveau professionnel. J’ai maintenant gagné à Montréal, à Laval, au CNDF et à l’Académie Saint-Louis. C’est parfait», explique celui qui a joué l’entièreté de son football dans la région de Québec avant de s’aligner avec les Oiseaux.

Il s'agit de la huitième Coupe Grey de l'histoire des Alouettes. (Chris Young/THE CANADIAN PRESS)

Une équipe spéciale

Il ne faisait aucun doute pour Côté que l’esprit d’équipe qui habite la formation montréalaise cette saison a contribué grandement à cette première Coupe Grey depuis 2010. Même si la formation a traversé des montagnes russes durant la campagne, aucun joueur n’a douté du processus et l’équipe a terminé la saison avec huit victoires consécutives.

« Tous les joueurs sont vraiment proches, ce n’était pas du tout comme ça à mes deux premières saisons avec l’équipe. On jouait pour le gars à côté de nous et il faut donner beaucoup de crédit à notre entraîneur-chef Jason Maas pour avoir réussi à créer cette chimie. Dès le camp d’entraînement, il nous faisait faire des jeux aucunement reliés au football entre coéquipiers de positions différentes. Tout le monde a embarqué dans son concept et on est devenu une équipe soudée. »

Un sentiment partagé par Vincent Desjardins.

« Il y a un lien très fort entre nous cette saison. Je ne jouais pas seulement avec des coéquipiers, mais je jouais avec des chums. Ce sont des relations qui vont perdurer, j’en suis certain. » — Vincent Desjardins

Le joueur de ligne défensive assure également que le message du maraudeur Marc-Antoine Dequoy, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux lors de son entrevue d’après match à RDS, était endossé par les joueurs.

« C’est certain qu’il parlait sur le coup de l’émotion. On a écouté son entrevue ensemble et il y a beaucoup de vérité dans ce qu’il a dit. Il n’y a personne qui nous respectait cette saison et on a prouvé à tout le monde le contraire. J’aurais possiblement pesé mes mots différemment, mais c’est ben correct et on est des champions maintenant. »

Vincent Desjardins à la Coupe Grey avec ses proches. (Tiré du compte Instagram de Vincent Desjardins)

L’expérience d’une vie

Pour Desjardins, qui a joué deux saisons à Calgary avant de se joindre à Montréal, cette victoire représentait le résultat de beaucoup de sacrifices.

« C’est un rêve de jeunesse qui se réalise. J’ai vu Anthony Calvillo et Ben Cahoon gagner quand j’étais jeune et maintenant je gagne pour Montréal également. De gagner de façon aussi spectaculaire, c’est un sentiment incroyable. Je suis dans les nuages. »

Pour celui qui a passé à travers beaucoup d’émotions en 2023 puisque les Alouettes s’étaient départis de ses services en début de saison avant de le rappeler quelques semaines plus tard, il n’y a rien comme de jouer à Montréal.

« Il y a un paquet de Québécois dans l’équipe et tu peux jouer devant tes proches. Tu te sens comme dans une grosse famille ici et j’ignore si c’était mon dernier match en carrière, mais je serai à jamais fier de cet accomplissement. De pouvoir vivre ce moment avec des anciens de Laval comme David Côté, Philippe Gagnon et David Dallaire, c’est incroyable. »

Ayant lui aussi joué tout son football dans la région de Québec (Laval, CNDF, Séminaire Saint-François), Desjardins assure qu’il ramènera la Coupe Grey à Québec si c’est possible de le faire dans la saison morte.