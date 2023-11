Vers une huitième Coupe Grey?

Les Coops de l’information vous proposent de revivre les sept premières conquêtes de la Coupe Grey des Oiseaux.

2010, à Edmonton : Alouettes 21, Roughriders 18

Après avoir complété la saison régulière avec une fiche de 12 victoires et six défaites, les Alouettes ont eu raison des Argonauts de Toronto en finale de l’Est devant plus de 58 000 spectateurs au Stade olympique. Bien qu’Anthony Calvillo ait complété 29 passes et qu’il ait accumulé 335 verges par la voie des airs, Jamel Richardson a été choisi joueur par excellence après avoir capté huit passes pour 109 verges. Marc Trestman était l’entraîneur.

2009, à Calgary : Alouettes 28, Roughriders 27

Dominants, les Alouettes ont remporté 15 de leurs 18 matchs au cours du calendrier régulier avant d’écraser les Lions de la Colombie-Britannique 56-18 en finale de l’Est. Mais voilà, les Riders étaient en voie de causer toute une surprise alors qu’ils menaient 27-11 avec moins de huit minutes à faire au quatrième quart. Puis, avec cinq secondes à faire, Damon Duval a raté la tentative de placement qui aurait permis aux Alouettes de couronner une remontée exceptionnelle, mais les Riders ont été punis, ce qui a permis à Duval d’obtenir une deuxième chance. Et cette fois, il n’a pas raté son coup. Marc Trestman était l’entraîneur.

2002, à Edmonton : Alouettes 25, Eskimos 16

De retour à Montréal depuis 1996, les Alouettes retournent au match de la Coupe Grey pour la première fois depuis… 1979. Après avoir eu le meilleur sur les Argonauts en finale de l’Est, ils retrouvent les Eskimos, qu’ils ont affrontés cinq fois lors du duel ultime dans les années 1970 seulement. Anthony Calvillo remporte sa première de trois Coupes Grey et est nommé joueur par excellence. Quelques jours plus tard, plus de 250 000 personnes font la fête lors du défilé des champions. L’entraîneur était Don Matthews.

Plus de 250 000 personnes ont assisté au défilé des champions en 2002. (Martin Tremblay, La Presse)

1977, à Montréal : Alouettes 41, Eskimos 6

Le «Ice Bowl», ça vous dit quelque chose? C’est ainsi que le 65e match de la Coupe Grey a été surnommé en raison de l’état glacé du terrain du Stade olympique, qui n’avait pas de toit à l’époque, après qu’une tempête de neige eut frappé Montréal. Brillant, Tony Proudfoot a eu cette idée de mettre des agrafes sous ses souliers — une initiative imitée par ses coéquipiers — et les Alouettes ont écrasé les Eskimos devant 68 205 spectateurs, un record qui tient toujours pour un match de la Coupe Grey. Le quart Sonny Wade a amassé 340 verges par la voie des airs. L’entraîneur était Marv Levy.

1974, à Vancouver : Alouettes 20, Eskimos 7

Les Alouettes ont été la seule équipe dans l’Est cette année-là à jouer pour une moyenne supérieure à ‚500 en vertu de leur fiche de neuf victoires, cinq défaites et deux verdicts nuls. Par une journée pluvieuse à Vancouver, les Alouettes ont bénéficié du talent du botteur Don Sweet, qui a enregistré 14 des 20 points de son équipe. L’entraîneur était Marv Levy.

1977: les Alouettes viennent de remporter le fameux «Ice Bowl». (La Presse canadienne)

1970, à Toronto : Alouettes 23, Stampeders 10

Les Alouettes venaient de rater les éliminatoires trois ans de suite et personne ne s’attendait à grand-chose de la nouvelle saison. Mais les Alouettes ont surpris en remportant sept de leurs 14 matchs et en se faufilant jusqu’au match de la Coupe Grey face aux Stampeders de Calgary, qui avaient eux aussi terminé au troisième rang de leur division. Le gazon naturel du Stade de l’exposition de Toronto était dans un état lamentable, mais Sonny Wade est parvenu à se débrouiller et a été couronné joueur par excellence. L’entraîneur était Sam Etcheverry.

1949, à Toronto : Alouettes 28, Stampeders 15

À leur quatrième saison dans la Ligue canadienne de football, les Alouettes étaient menés par Frank Filchock qui, jusqu’au match ultime de la saison, aura donné du gros football à son équipe. Le porteur de ballon Virgil Wagner joua un rôle important dans la toute première Coupe Grey remportée par les Alouettes en marquant deux touchés. L’entraîneur était Lew Hayman.