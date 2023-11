Les Alouettes viennent de l’arrière et remportent la 110e Coupe Grey

«Ça dépasse tout ce que j’ai imaginé, a déclaré l’entraîneur-chef Jason Maas. Nous avons enfin réalisé le rêve dont nous avons ouvertement parlé au sein de notre groupe. Je suis si fier et reconnaissant. C’est complètement irréel.»

Il a été dit toute la semaine que l’attaque des Alouettes allait devoir contribuer. Elle a répondu à l’appel. Cody Fajardo a mené de main de maître l’attaque des Oiseaux, qui a généré quatre touchés.

C’est toutefois celui de Tyson Philpot sur une passe de 19 verges avec 13 secondes à faire dans la rencontre qui a fait la différence.

«On a vu du marquage homme à homme, Cody m’a fait confiance. Le reste fait partie de l’histoire», a déclaré Philpot, nommé joueur canadien par excellence avec six passes captées pour 63 passes et 63 autres sur les retours de bottés.

Les Alouettes ont fêté leur Coupe Grey avec émotion au Tim Hortons Field de Hamilton. (Chris Young/THE CANADIAN PRESS)

«Le jeu n’était pas destiné à moi, mais nous avons vu leurs demis de sûreté reculer et je savais que je pourrais faire un jeu, a-t-il ajouté. J’ai coupé vers l’intérieur et je savais que j’allais devoir faire un gros jeu. J’ai réussi.»

«Je me souviens m’avoir fait frapper et je n’ai pas vu comme il faut ce que s’est passé, a noté Fajardo, joueur par excellence avec 21 passes complétées en 26 pour 290 verges et trois touchés contre une seule interception. Quand j’ai entendu la foule réagir, je me souviens avoir regardé le cadran pour savoir combien de temps il restait. Même à ce moment, je ne voulais pas fêter trop vite, car il s’agit d’une très bonne équipe et qui sait ce qu’ils peuvent accomplir en 13 secondes.»

Sur le jeu précédent, faisant face à un troisième essai et cinq à franchir de la ligne de 50 des Bombers, Fajardo a rejoint Cole Spieker sur un jeu de 31 verges. Le quart des Alouettes, qui disputait sa première finale comme partant, avait réussi une course de 13 verges juste avant, sur un deuxième et 18. Cette poussée de l’attaque a été qualifiée d’historique par Marc-Antoine Dequoy.

Le quart arrière Cody Fajardo et le porteur de ballon Jeshrun Antwi célèbrent avec l'entraîneur-chef Jason Maas. (Frank Gunn/THE CANADIAN PRESS)

«Ce sont des passes qui vont entrer dans l’histoire. Sans ces deux passes, nous ne sommes pas ici en ce moment, a dit le maraudeur. Après ça, oui ils avaient 13 secondes, mais on ne peut pas faire grand-chose avec 13 secondes. Ce sont ces deux jeux-là qui ont fait une différence et je suis tellement fier de l’offensive ce soir.»

L’attaque a marqué tous les points des vainqueurs, tous sur des majeurs, une rareté cette saison pour les Alouettes. William Stanback, Spieker et Austin Mack ont marqué les autres.

«L’attaque a eu l’occasion de mettre le match hors de portée des Bombers et elle l’a fait», a indiqué Maas.

La réplique est venue de Dakota Prokup, avec deux touchés, et Brady Oliveira (119 verges en 19 courses). Luis Castillo a complété le pointage avec un placement de 25 verges. Zach Collaros a complété 19 de ses 23 passes pour 236. Il a été intercepté en une occasion, par Kabion Ento, qui a connu un fort match avec une passe rabattue dans la zone des buts et un échappé provoqué.

Il s’agit de la huitième coupe Grey de la formation montréalaise, en 19 participations. Les Bombers participaient à la classique pour la quatrième fois consécutive et tentaient de remporter un troisième titre en quatre ans.

Match enlevant

Austin Mack et Nick Callender se réjouissent après un touché au deuxième quart. (Nick Iwanyshyn/THE CANADIAN PRESS)

Et cette finale a donné lieu à tout un spectacle aux 28 808 spectateurs présents au Tim Hortons Field, les deux équipes se talonnant tout au long de ce duel.

Sur la deuxième possession des Bombers, la défense des Alouettes semblait avoir limité l’attaque de ceux-ci à un deuxième placement, mais une pénalité coûteuse pour rudesse à l’endroit de Mustafa Johnson a plutôt mené à une course de cinq verges d’Oliveira pour le premier touché du match.

Les Alouettes l’ont repris sur la possession suivante. Après une superbe passe de 31 verges à Mack, Stanback a profité de superbes blocs de Tyler Snead et James Tuck pour franchir 32 verges et la ligne des buts, ramenant les siens à seulement trois points des Bombers après 15 minutes de jeu.

Une bourde de James Letcher fils en fin de deuxième quart a ensuite coûté très cher aux Alouettes. Après avoir reçu le dégagement des Bombers, Letcher a perdu le ballon lorsque plaqué par Brandon Alexander et Mike Benson l’a récupéré au 29 des Alouettes. Maas a contesté l’immunité sur le jeu, mais rien n’y fit.

Le quart arrière des Blue Bombers de Winnipeg Dakota Prukop marque un touché durant une mêlée au premier quart. (Chris Young/THE CANADIAN PRESS)

Cinq jeux plus tard, Prukop a franchi une petite verge pour redonner une priorité de 10 points aux Bombers.

Les Alouettes ont ramené le ballon jusqu’à la ligne de 1 des Manitobains, mais Caleb Evans a été incapable de franchir leur ligne défensive en deux tentatives. Le Québécois Shayne Gauthier a réussi le plaqué sur la deuxième tentative d’Evans et les Bombers sont rentrés au vestiaire en avance par 10. Ils ont toutefois été chanceux: sur la première tentative d’Evans, un de leurs joueurs de ligne était clairement hors jeu.

Les Alouettes ont toutefois rebondi pour remporter la deuxième demie 21-7.

«Les deux équipes ont connu de bons moments et au final, ils ont réussi un peu plus de jeux que nous, a déclaré l’entraîneur des Bombers Mike O’Shea. Il faut leur donner le mérite. Ils sont arrivés sur une lancée et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire.»