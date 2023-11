Y croire, la force des Alouettes

«Les Alouettes avaient gagné la Coupe Grey en 2009 et on a gagné en 2010, rappelle Matte. C’était la meilleure équipe de la Ligue canadienne de football, c’était des années extraordinaires pour le football à Montréal. Mais on n’a pas gagné depuis, on n’était même pas retourné en finale depuis. Ce qu’on vit cette semaine, il faut le savourer, il faut en profiter, car personne ne sait quand est-ce que ça va se reproduire.»

Le joueur de ligne offensive était à bord de l’autobus qui conduisait les Alouettes de l’hôtel au Tim Hortons Field de Hamilton, site du 110e match de la Coupe Grey, lorsqu’il a retourné notre appel cette semaine. On entendait ses coéquipiers rire et s’amuser pendant notre entretien.

«C’est l’fun de passer une semaine de plus ensemble. On n’arrête pas de le dire, mais c’est vrai qu’on a une belle gang, qu’on a un beau groupe. On joue pour le coéquipier à côté de nous, pour l’équipe, pour Montréal et pour le Québec au complet. Et ce bel esprit de famille, j’en suis convaincu, nous a permis de remporter des matchs supplémentaires cette saison.» — Kristian Matte

Car il fallait être un très fidèle partisan des Alouettes, le week-end dernier, pour penser que les Oiseaux allaient disposer des puissants Argonauts de Toronto en finale de l’Est. Mais voilà, dans ce qui a été rien de moins qu’un grand moment de l’histoire sportive québécoise, les joueurs de Jason Maas l’ont emporté et plutôt facilement à part ça.

«Je pense que les observateurs avaient oublié une chose quand ils faisaient leurs prédictions. Ils avaient oublié que nous croyons énormément en nous. On y croit depuis le jour 1 de la saison, même quand tout le monde à travers le pays nous prédisait les pires malheurs. Y croire, ça peut faire une grosse différence.»

Sans surprise, les Blue Bombers de Winnipeg sont les grands favoris pour l’emporter dimanche soir. Non, les Alouettes n’ont pas encore convaincu tout le monde.

Les entraîneurs Mike O'Shea, des Bombers, et Jason Maas, des Alouettes, n'ont pas manqué de se souhaiter bonne chance cette semaine. Maintenant, que le meilleur gagne! (Peter Power, La Presse canadienne)

Quand le corps lâche

Kristian Matte se souvient comme si c’était hier des émotions qu’il a vécues le 28 novembre 2010 lorsque les Alouettes ont remporté la Coupe Grey en venant à bout des Roughriders de la Saskatchewan 21-18 devant plus de 63 000 spectateurs au Stade du Commonwealth d’Edmonton.

«Je n’ai probablement jamais rien vécu d’aussi intense, d’aussi fort, du moins dans ma carrière sportive. Quand le cadran a indiqué que c’était fini, qu’il n’y avait plus de seconde au tableau, j’ai eu l’impression que mon corps avait lâché, qu’il n’y avait plus aucune pression. Ce sentiment de bonheur immense, c’est difficile à décrire, mais c’est incomparable.»

Des coéquipiers, les plus jeunes, lui ont demandé cette semaine de leur dire ce qu’il avait ressenti lorsqu’il a soulevé le précieux trophée.

«C’est quelque chose qu’il faut vivre, que je leur ai répondu. Mais pour le vivre, il faut gagner le match. Et ça, c’est de l’ouvrage. Si les Bombers se retrouvent en grande finale pour la quatrième fois de suite, ce n’est pas pour rien. C’est encore une grosse machine qui se dresse devant nous. Mais vous savez quoi? On y croit encore!»

Toute la concentration de Matte est sur l’affrontement face aux Bombers. Non, ne lui parlez pas de la réflexion qui attendra l’athlète de 38 ans, qui pourrait évidemment décider de se retirer à la fin de la saison.

«Je ne suis pas là-dedans, je ne pense pas à ça. Là, on a un match à gagner.»

La prédiction des Coops de l’information: les Blue Bombers par un placement.