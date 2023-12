Chasse et pêche: Dossiers à suivre en 2024

Parmi les dossiers d’actualité, il faut noter celui du bar rayé dans les eaux du fjord et de la rivière Saguenay. Ce poisson anadrome de la famille des Moronidés est représenté typiquement sur les estuaires de la côte est de l’Amérique du Nord. Les adultes migrent au printemps des eaux côtières salées vers l’eau douce pour se reproduire.

Les deux populations de bars rayés qui fréquentent le Saguenay sèment la confusion chez les gestionnaires. L’une d’elles a été introduite dans le fleuve Saint-Laurent en 2002, à la faveur d’un programme de réintroduction du gouvernement du Québec à partir de spécimens prélevés dans la rivière Miramichi, au Nouveau-Brunswick, tandis que l’autre provient directement de la rivière Miramichi.

Le cafouillage du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) dans les statuts de ces deux populations fait que les gouvernements ne sont pas capables, sur la base des données actuelles, d’autoriser une pêche sportive dans le Saguenay même si les pêcheurs de truite de mer en capturent régulièrement de façon accidentelle.

La présence du bar rayé dans le Saguenay fait pester les pêcheurs de truite de mer qui constatent une nette diminution des captures, depuis quelques années. Les scientifiques, présentement, n’établissent pas de lien direct entre la présence du bar rayé et la rareté des truites de mer, mais les pêcheurs commencent à trouver que c’est un drôle de hasard.

Flétan atlantique

Le retour de la pêche scientifique du flétan atlantique dans le fjord du Saguenay sera aussi un sujet d’actualité, en 2024. Ce poisson géant a fait les manchettes mondiales, l’hiver dernier, alors qu’une quinzaine de spécimens ont été capturés. Les photos des pêcheurs avec leur prise ont fait le tour du monde.

Le Comité du bassin versant de la Baie des Ha! Ha! , qui gère cette activité de science participative, espère que les amateurs en captureront une vingtaine à l’hiver 2024, pour permettre aux scientifiques de travailler sur un échantillonnage plus représentatif.

Orignal et territoire

Le dossier de la chasse à l’orignal risque d’être aussi d’actualité, au cours des prochaines saisons. À partir du récent inventaire aérien, on estime que la population d’orignaux de la zone 28, qui représente l’ensemble des territoires de pêche du Saguenay-Lac-Saint-Jean, se porte très bien avec plus de quatre orignaux aux 10 kilomètres carrés.

Le nombre croissant de chasseurs sur le territoire occasionne des conflits, car les territoires de chasse sont convoités par un plus grand nombre d’adeptes. L’appropriation du territoire sera certes au coeur des conversations pour plusieurs années à venir.

Un régime forestier à redéfinir

Il faudra également surveiller du coin de l’oeil l’industrie forestière, laquelle devra réviser tout le régime forestier en raison des feux de forêt de l’été dernier. Les gestionnaires de la faune et les forestiers devraient travailler en collaboration pour aménager le territoire et favoriser la protection des habitats fauniques tout en prélevant de la matière ligneuse.

La voirie forestière et les différents types de coupe devront se faire autrement pour éviter des incendies forestiers comme ceux de l’été dernier. De nouvelles façons d’exploiter nos forêts devront être inventées pour éviter des énormes incendies et les pertes importantes de ces ressources.

Pour une pêche accessible

Dans le but de rendre la pêche sportive plus accessible, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a lancé, la semaine dernière, un appel de projets dans le cadre du programme «Pour une pêche accessible - Installations et équipements» (PAIE) afin de favoriser l’accès à la pêche pour la saison 2024-2025 sur tout le territoire québécois.

L’objectif de ce programme est de faciliter la pratique de la pêche par la population québécoise en vue de la rendre plus accessible et d’augmenter son attractivité.

Le programme, qui vise l’amélioration des installations et des équipements de pêche au Québec, comprend un volet pour l’aménagement d’accès durables et l’acquisition d’installations (construction ou rénovation d’installations de pêche) et un autre volet pour l’acquisition d’équipements de pêche ou de sécurité liés à la pratique de la pêche.

Le programme PAIE s’adresse aux communautés autochtones, aux municipalités et aux organismes actifs dans le domaine de la pêche. L’aide financière totale accordée dans le cadre du programme PAIE ne peut dépasser 25 000$ par organisme bénéficiaire par année. La date limite pour déposer un projet est le 21 janvier 2024.

Rappelez-vous en terminant (vous pouvez faire lire la fin de cette chronique à vos proches) qu’un article de pêche emballé sous l’arbre fait toujours plaisir aux pêcheurs, en plus de rappeler qu’il y aura un printemps après ce long hiver.

Joyeux Noël!