Retour de la pêche au flétan atlantique sur le Saguenay

C’est une nouvelle que les pêcheurs espéraient, mais c’est aussi une bonne nouvelle pour les scientifiques qui compilent les données sur le flétan atlantique du Saguenay depuis l’hiver 2022. L’équipe du directeur de la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées de l’UQAC, Pascal Sirois, récolte les données sur ces poissons pour dresser un portrait de l’espèce dans les eaux du fjord afin de déterminer la provenance des flétans.

Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature et président du Comité de bassin versant de la baie des Ha! Ha! , supervise ce projet en collaboration avec le Musée du Fjord de La Baie. «C’est un beau projet de sciences participatives. Les scientifiques ont besoin d’une soixantaine de flétans pour avoir un échantillonnage représentatif permettant d’obtenir un portrait des comportements migratoires. On veut effectivement savoir si le flétan atlantique du Saguenay demeure dans le fjord ou s’il retourne dans le fleuve. Ces données vont permettre une meilleure gestion de l’espèce et peut-être une réouverture de la pêche récréative», explique Marc-André Galbrand.

Les pêcheurs sont plus compétents

Depuis le début de la pêche scientifique, 17 flétans ont été capturés et le permis de pêche scientifique autorise la capture de 100 flétans. «Nous espérons en capturer au moins 17 et plus pour la prochaine saison. Les pêcheurs ont raffiné leurs techniques de pêche, depuis deux ans, et il est fort probable que les succès de pêche soient meilleurs», exprime Marc-André Galbrand.

Pêches et Océans Canada (MPO) délivrera un permis de pêche à des fins scientifiques au Comité de bassin versant de la baie des Ha! Ha! , qui sera chargé de coordonner les activités en désignant les participants qui devront payer 10$ d’inscription pour aider le Musée du Fjord, qui supporte cette activité scientifique. L’an dernier, plus de 1100 pêcheurs se sont inscrits.

«La taille minimale des flétans qui pourront être conservés sera de 85 centimètres et plus. Les participants auront l’obligation de remettre tout flétan atlantique dont la longueur est inférieure à 85 cm immédiatement dans l’eau où il a été pris et de manière à le blesser le moins possible s’il est encore vivant» indique le MPO dans un communiqué publié cette semaine.

«Des études suggèrent que les populations de certaines espèces de poissons de fond dans le fjord du Saguenay sont des « populations puits », c’est-à-dire qu’elles sont isolées de celles de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Dans le cas du flétan atlantique, cette question a été peu étudiée et le MPO manque de données afin de vérifier cette hypothèse», précise le ministère.

Dates fixes pour la pêche au poisson de fond

Dans la même foulée de l’annonce de la reprise de la pêche scientifique, le MPO avise la population que la pêche récréative hivernale au poisson de fond dans le fjord du Saguenay sera autorisée du 13 janvier au 10 mars 2024.

D’ailleurs, pour les trois prochaines années, la saison de pêche se tiendra à date fixe. Pour les trois prochaines années, elle débutera le samedi de la deuxième semaine complète de janvier et sera d’une durée de huit semaines et deux jours.

«Ça va être plus facile pour les pourvoyeurs et amateurs de pêche d’avoir une plus grande prévisibilité. L’an dernier, la saison a été reportée à deux reprises, ce qui n’a pas été apprécié des amateurs», souligne Marc-André Galbrand.

Évidemment, ouverture de la saison de pêche n’égale pas une épaisseur de glace sécuritaire. «Il est important de garder en tête que s’aventurer sur les plans d’eau n’est jamais sans danger, et ce, même si la pêche est autorisée. Chaque individu a la responsabilité de faire les vérifications nécessaires pour assurer sa sécurité. Les conditions de glace peuvent aussi grandement varier d’un endroit à l’autre. La prudence est toujours de mise», indique le MPO.

Réglementation

La pêche récréative au poisson de fond se pratique sans permis. «Chaque personne qui pratique la pêche récréative peut prendre et garder un total de cinq poissons de fond par jour, toutes espèces confondues», rappelle le MPO.

Il faut également rappeler qu’il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point qu’il est difficile d’identifier l’espèce et de déterminer le nombre de poissons. Cela vaut pour les pêcheurs qui aiment bien faire cadeau de filets de sébaste, par exemple, emballés sous vide à des amis.

Rappelons également qu’il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons capturés lors de la pêche récréative. La Loi sur les pêches prévoit des amendes pouvant atteindre 100 000$ selon l’infraction.