Des inventaires aériens d’orignaux à repenser

Les biologistes du MELCCFP devront raffiner leur travail sur le terrain pour avoir des données plus précises sur les populations d'orignaux de la zone 28. (courtoisie Facebook)

Cette zone de chasse provinciale qui accueille annuellement près de 30 000 chasseurs d’orignaux a une superficie de 65 636 kilomètres carrés. C’est très grand comme territoire et il est difficile de croire que les résultats de l’inventaire aérien de l’orignal nous donnent un portrait fidèle de la situation.

Les responsables de l’inventaire réalisé à l’hiver 2023 estiment la densité hivernale de la population à 4,16 orignaux aux 10 kilomètres carrés.

Par rapport au précédent inventaire, effectué en 2006, cela représente une forte augmentation de la population, soit une hausse de 378%. Comme le dernier inventaire remonte à 18 ans, ce n’est pas un élément de comparaison très fiable, même s’il s’agit du seul inventaire fait par le Ministère.

Pétition pour plus d’inventaires

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a mis en ligne, au début de novembre, une pétition sur le site de l’Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec et au MELCCFP de prendre des mesures concrètes pour renforcer le suivi des populations d’orignaux dans la province pour préserver notre patrimoine faunique et garantir que la chasse à l’orignal perdure dans les meilleures conditions.

La FédéCP réclame l’augmentation des ressources pour le programme d’inventaires aériens afin d’offrir un suivi précis, actualisé et continu des populations d’orignaux dans la province, et notamment l’augmentation de la fréquence de ces inventaires sur l’ensemble du territoire québécois. Elle demande également la publication annuelle et systématique de l’ensemble des données recueillies par le gouvernement au sujet des populations d’orignaux.

La FédéCP souligne que la gestion appropriée des populations d’orignaux est essentielle pour maintenir l’équilibre de l’écosystème, soutenir les économies locales et garantir l’accès au territoire pour tous les résidents et visiteurs du Québec. La FédéCP souhaite une collaboration étroite entre le gouvernement, les communautés autochtones, les chasseurs et les autres parties prenantes pour trouver des solutions bénéfiques pour tous.

La zone de chasse 28 est beaucoup trop vaste pour avoir un portrait fidèle des différentes populations d'orignaux sur le territoire. Les zecs devraient réaliser leur propre inventaire des populations d'orignaux. (Ministère de l'Environnement /Courtoisie)

Une zone trop vaste

«Tout ce qui se mesure peut s’améliorer», disait quelqu’un récemment, et il est essentiel de mesurer de façon plus précise les populations d’orignaux. La zone 28 est trop grande pour pouvoir en dresser un portrait fiable. On devrait par exemple disposer d’un inventaire aérien pour chacune des dix zecs du territoire pour une meilleure connaissance. Il y a certains secteurs où l’on compte un chasseur au 300 mètres. La pression de chasse n’est pas la même partout.

«Malgré les densités élevées, la faible productivité des femelles observée en 2022 est préoccupante, en particulier dans un contexte où l’effort de chasse est grandissant. La faible productivité sera à considérer dans la révision des modalités de chasse pour éviter une surexploitation de la population. La progression du segment femelle au détriment du segment mâle devra être freinée afin d’éviter un débalancement plus important des sexes», dit-on dans le rapport de l’inventaire aérien.

Pour suivre, connaître ou freiner ce débalancement des sexes, il va falloir des données précises chaque année.

Le rapport précise que «la zone de chasse 28 présente une superficie de 65 636 km2. L’habitat de l’orignal est défini comme étant la portion boisée du territoire, à l’exception des plans d’eau et des milieux agricoles, urbanisés et improductifs. Cela représente au total 57 876 km2 d’habitat, soit 88% de la zone de chasse. Le plan d’échantillonnage a été basé sur l’habitat de l’orignal et couvre un total de 53 640 km2, soit 894 parcelles de 60 km2 admissibles à la sélection aléatoire. À noter que les densités d’orignaux présentées dans le document sont exprimées en fonction de la superficie de l’habitat de l’orignal dans la zone de chasse, exception faite de la réserve faunique et des trois parcs nationaux, soit 53 273 km2.» C’est trop vaste pour obtenir une photo fiable.

20 inventaires avec le budget des Kings de Los Angeles

Pour ce qui est des coûts, «la planification, l’exécution, le traitement des données et la rédaction du rapport ont nécessité l’investissement de 191 jours-personnes et un budget de fonctionnement de 382 105$, excluant le salaire de base des employés du Ministère, mais incluant les frais associés à leurs heures supplémentaires. En tout, le coût de réalisation par parcelle atteint 5970$».

Avec le budget pour les matchs de hockey des Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec, on pourrait se payer une vingtaine d’inventaires aériens des orignaux. L’inventaire aérien de la zone 28 a été effectué du 15 janvier au 7 février 2023. Au total, 64 des 80 parcelles ont été survolées, totalisant 174 heures de vol pour les deux phases et les transits, réparties sur 16 jours de vol.

«Le plan d’échantillonnage ne permettait pas d’effectuer des comparaisons statistiques à l’intérieur de la zone 28 pour y déceler des différences spatiales entre certains secteurs. À la lumière des observations réalisées, le secteur situé au sud de la rivière Saguenay et du lac Saint-Jean présenterait 30% moins de mâles que la partie nord du territoire. Ce résultat pourrait s’expliquer par une plus forte pression de chasse soutenue depuis plusieurs années, dans la partie sud du territoire, et par le principe d’alternance qui permet l’abattage de mâles tous les ans, ce qui n’est pas le cas pour la femelle», indiquent les auteurs du rapport, démontrant encore une fois que la zone 28 est trop vaste pour un portrait fidèle.

Une population à suivre de près

En conclusion, les auteurs de l’inventaire indiquent que «des ajustements seront toutefois requis au cours des prochaines années si le débalancement des sexes se poursuit. Actuellement, la grande superficie du territoire couverte par la zone de chasse 28 limite les actions possibles à fine échelle. Il serait pertinent d’analyser la possibilité de subdiviser la zone de chasse afin de faciliter la modulation des modalités dans le prochain plan de gestion de l’orignal».

Il appartient maintenant aux spécialistes du MELCCFP de subdiviser la zone 28 en portions plus significatives et de donner les budgets nécessaires pour que chaque zec réalise son propre inventaire d’orignaux pour une gestion et un suivi dignes de ce nom.