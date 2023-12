Un premier cerf pour Lauréanne Leboeuf

« J’ai pris une année sabbatique pour mes études et une amie qui travaille ici à l’île m’a dit qu’ils avaient besoin de monde. J’ai grandi sur une ferme, mais travailler dans un camp de chasse, je ne connaissais pas ça », dit-elle, pour expliquer sa réflexion avant d’accepter.

« Je savais que c’était un contrat de 50 jours, isolée, en pleine forêt sur l’île d’Anticosti. Je n’ai pas grandi dans un milieu de chasseurs et ma mère est végétarienne. J’ai regardé les photos de chasse sur le site de la Sépaq et je me suis dit que ce serait toute une expérience à vivre », raconte la jeune employée.

Lauréanne Leboeuf avec son guide Michel, qui l’a initiée à la chasse au cerf de Virginie sur l’île d’Anticosti. (Roger Blackburn)

Il faut dire que c’est impressionnant, quand on débarque pour la première fois à l’aéroport de Rivière-aux-Saumons, dans l’ouest de l’île. Nous sommes vraiment au milieu de nulle part, isolé en pleine forêt. « C’est très dépaysant comme endroit. Dès mon arrivée, à la première journée, je devais servir aux tables dans la salle à manger, ce que je n’avais jamais fait auparavant », confie Lauréanne, lors d’une entrevue dans la salle à manger.

Il arrive parfois que les gens aient des préjugés quand on voit une bande de chasseurs habillés en vêtement de camouflage avec une carabine sur l’épaule qui partent sur le territoire pour aller chasser. Ça peut paraître un peu rustre pour les non-initiés, mais c’est une activité remplie de noblesse.

Lauréanne Leboeuf est passée d'employée de parc à employée dans un pavillon de chasse à Anticosti. Le réseau de la Sépaq offre des opportunités aux employés qui veulent relever des défis. (Le Quotidien/Roger Blackburn)

« J’ai appris à connaître les chasseurs. Ce sont des gens très respectueux de l’environnement et de la faune et les guides sont des êtres passionnés à la fois par la chasse et leur travail », a constaté Lauréanne Leboeuf, dès ses premiers jours de travail.

Initiation au tir

Les employés n’ont pas beaucoup de jours de repos, pendant leur séjour de travail. Ils peuvent marcher autour des camps sur une distance d’un kilomètre ou parfois se rendre à la mer avec les guides pour profiter du paysage. Les distractions ne sont pas nombreuses.

« Lors d’un après-midi de repos, un des guides nous a offert, à ma collègue Kim et moi, d’essayer le tir à la carabine au champ de tir. Pourquoi pas, ça va être une belle expérience », se dit celle qui n’avait jamais tenu une arme à feu dans ses mains.

Après les précieux conseils du guide, Lauréanne Leboeuf a réussi à grouper trois balles au centre de la cible. « J’ai gardé la cible en souvenir, c’était un beau groupement », dit-elle. Il n’était pas question pour elle d’aller chasser, mais son habileté au tir lui a donné confiance.

La récolte d’une première bête à la chasse permet toujours de vivre de grandes émotions. Sur la photo Lauréanne Leboeuf, de Saint-Augustin au Lac-Saint-Jean a récolté son premier chevreuil à vie dans le secteur de Rivière-Bell à Anticosti. (Le Quotidien/Roger Blackburn)

« Une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas aller à la chasse, c’est que j’avais peur de mal tirer et de blesser la bête, mais là je savais que je pouvais bien faire », avoue-t-elle.

Elle s’est laissé convaincre par les guides d’essayer la chasse. Elle a fait l’acquisition d’un permis d’initiation à la chasse (un permis qu’on ne peut utiliser qu’une seule fois dans sa vie) pour vivre cette expérience. « Je voulais vraiment vivre la chasse comme les vrais chasseurs, en marchant en forêt et en repérant la bête moi-même. »

Initiation à la chasse

Les employés de la Sépaq ont le droit de récolter une femelle pendant leur séjour sur l’île. « En marchant dans un sentier avec le guide, une belle grosse femelle se dresse devant moi à 50 mètres environ. Je me suis bien appuyée, j’étais calme et j’ai tiré. La bête est partie à courir et là l’adrénaline a monté en moi. Ma peur, c’était de l’avoir ratée. Après cinq minutes, nous sommes partis à sa recherche et nous l’avons trouvée pas loin dans le bois », raconte la jeune chasseuse.

Elle a tenu la tête de la femelle pour les photos, elle a assisté à l’éviscération et a également participé au pelage de la peau et au débitage de la bête dans la chambre froide.

« Je n’ai pas pleuré. Je vivais des émotions, mais comme j’ai grandi sur une ferme, j’avais déjà vu des animaux morts se faire éviscérer. Je ne serai probablement pas une chasseuse active, mais j’ai bien aimé mon expérience et j’ai bien hâte de ramener une boîte de viande à la maison. »

Un des aspects appréciés par Lauréanne Leboeuf dans cette initiation à la chasse, c’est la passion des guides pour transmettre leurs connaissances.

« Ce sont des gens passionnés. Ils ont mis du temps pour m’apprendre à bien tirer, à bien marcher en forêt, à respecter la faune et la forêt et à apprécier les magnifiques paysages qu’offre la nature », fait-elle remarquer.

Voilà une belle histoire d’initiation à la chasse qui démontre à quel point les mentors et les accompagnateurs en forêt, à la chasse, sont importants. C’est de cette façon qu’on transmet le goût de chasser.