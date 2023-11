Quand le cerf répond présent

Le quatuor de chasseurs de Rivière-Bell; Roger Blackburn, chroniqueur chasse et pêche le Progrès et le Quotidien, Marius Dechamplain, spécialiste d’arme à feu et tireur d’élite canadien et André Morin, chasseur d’expérience de Rimouski. (Roger Blackburn /Le Quotidien)

Je vous livre le punch de l’histoire dès le début de la chronique. D’abord, la température a été presque parfaite, assez froide la nuit, pas trop froid le jour, assez de pluie pour revenir faire sécher nos vêtements sur l’heure du midi et même un peu de soleil à travers tout ça.

Marius Dechamplain avec ses deux chevreuils de huit pointes récoltés en cinq minutes avec son guide, Olivier de Gaspésie.

Chasse de groupe

Au troisième jour de chasse, mes compagnons d’expédition, Ernie Wells et André Morin, deux gars de Rimouski, ont terminé leur chasse avec chacun deux chevreuils, dont un 11 pointes pour Ernie. Pour ma part, j’ai un chevreuil au frais dans la penderie, tout comme Marius Dechamplain. Marius accepte quant à lui l’offre de chasse de groupe d’Ernie et André qui l’aideront en chassant pour lui en cette troisième journée de chasse. Pour ma part, j’ai signé également le formulaire de chasse de groupe, mais j’informe mes compagnons de chasse que je vais profiter de ma journée pour faire la chasse fine dans les sentiers en espérant battre le record de 11 pointes.

Ernie Wells de Rendez-vous nature avec un super buck de 11 pointes pesant 160 livres (éviscéré).

Le guide Olivier, un Gaspésien avec l’accent de la mer et de la pêche au saumon, nous remet des radios pour pouvoir communiquer entre nous. La chasse de groupe exige des radios de communication de bonne qualité et de grande portée pour savoir ce qui se passe sur le terrain. Entendre un coup de feu ne suffit pas à tirer des conclusions.

En milieu d’avant-midi, je reviens à un lieu de rencontre prévu pour développer une nouvelle stratégie de chasse et j’entends Marius à la radio qui cherche à communiquer avec le guide. J’intercepte l’appel et il m’informe qu’il vient de faire tomber deux beaux cerfs de huit pointes, ce qui met fin à notre plan de récolte. Tout le monde est rentré au camp, la chasse étant terminée avec deux cerfs chacun.

L’histoire est que Marius a vu un beau chevreuil de huit pointes, il a fait feu et la bête est rentrée dans le bois à la course. En se dirigeant vers le chevreuil après quelques minutes pour l’éviscérer, il se rend compte qu’il est encore debout et le regarde droit dans les yeux. Il prend son aplomb et fait tomber le huit pointes pour de bon. En marchant vers la bête abattue, il en remarque un autre au sol. Lui qui croyait tirer sur le même chevreuil en a finalement récolté un autre, huit pointes également.

De gauche à droite : Marius Dechamplain, votre chroniqueur Roger Blackburn et André Morin posent avec deux beaux huit pointes récoltés le troisième jour de chasses.

Seule l’île permet ça

Il n’y a que l’île d’Anticosti pour offrir ce genre de scénario, deux mâles un à côté de l’autre qui devaient tourner autour de la même femelle. Un autre groupe de chasseurs avait vécu la même expérience la veille et on avait peine à y croire. C’est pour ça que les forfaits de chasse en novembre sont plus coûteux, car la période de rut permet de s’approcher des mâles plus facilement, même lors des jours de pluie.

J’oserais dire qu’on a eu de la chance, mais chaque matin, à 5h30, nous étions dans le camion du guide pour nous rendre sur le territoire pour marcher dans les sentiers aménagés, surveiller les plaines, les tourbières et marcher le long des rivières, parfois à la chasse fine, parfois à l’affût et parfois en équipe. Dans ce dernier cas, un chasseur du groupe marche dans un secteur pour pousser le chevreuil dans la direction d’un de ses compagnons de chasse qui attend à l’affût.

C’est une des belles caractéristiques de Rivière-Bell d’offrir différents scénarios de chasse en fonction de la direction du vent et de la météo. Lors de notre expédition, sur 28 chasseurs, 27 ont ramené leurs deux bêtes à la maison. Le succès de chasse a été extraordinaire.

Éric Harnois, directeur des ventes de Sépaq Anticosti, se réjouit des excellentes conditions de chasse cette année à la grandeur de l’île d’Anticosti.

Une histoire d’émotion

«La chasse, c’est une histoire d’émotion. Quand les chasseurs vivent une belle expérience, ils n’hésitent pas à réserver leur place pour l’année suivante», souligne le directeur des ventes pour Sépaq Anticosti, Éric Harnois, que j’ai rencontré à l’aéroport de Rivière-aux-Saumons à notre retour vers Québec.

En poste depuis le 25 janvier, Éric Harnois regarde déjà une façon d’intéresser les jeunes à la chasse. Il constate, comme dans bien des secteurs, que la population de chasseurs est vieillissante et qu’il faut prévoir une relève. Depuis son arrivée en poste, il constate pour cet automne l’abondance de chevreuils, une situation que d’anciens guides disent ne pas avoir vue depuis longtemps. «La clientèle s’informe également sur la possibilité de forfaits en mode européen. Ce sont des choses qu’on va regarder pour l’avenir», fait-il savoir.

Sépaq Anticosti, c’est quand même plus de 170 employés sur le terrain qui prennent le pouls de la clientèle. Si les hivers demeurent cléments et que la population de chevreuils continue d’augmenter sur l’île, les gestionnaires auront des défis de croissance à mettre en oeuvre.

Daniel Lévesque, directeur de Sépaq Anticosti se réjouit des excellents succès de chasse que connaissent les clients chasseurs de cerf partout sur l’île, ‘’une année exceptionnelle’', dit-il.

Il y a toujours de la place

Les forfaits de chasse à l’île d’Anticosti sont très populaires d’année en année, mais il reste toujours des disponibilités dans différents secteurs, il suffit de s’informer pour se joindre à des groupes déjà existants. Il est possible de former quatre groupes de deux chasseurs pour un chalet pour huit par exemple. Pour notre groupe de quatre chasseurs, notre expédition a été couronnée de succès, la preuve que l’île d’Anticosti, avec Sépaq Anticosti, la plus grande pourvoirie de chasse au cerf dans le monde demeure encore et toujours un endroit exceptionnel pour vivre des aventures de chasse exceptionnelle.

Pour plus de détails, il faut consulter le site de Sépaq Anticosti pour s’informer sur les différents forfaits disponibles. Le chroniqueur des Coops de l’information était invité par la Sépaq dans le cadre de ce reportage.