Les mâles obsédés par l’urgence sexuelle

Le secteur de la Rivière-Bell est décrit comme très varié par la Sépaq et convient à plusieurs types de chasses dans différents types de terrains. Des bords de mer, des boisés matures et de grandes plaines offrent aux chasseurs d’explorer différentes possibilités.

Les rumeurs qui émanent de l’île sont très encourageantes, si l’on se fie aux succès des chasseurs depuis le début de la saison, à la fin août. En plus, cet automne, notre groupe de chasseurs aura la chance d’entrer en action en pleine période de rut, durant laquelle le cerf de Virginie, cherchant à se reproduire, se montre beaucoup moins vigilant et moins méfiant des chasseurs.

Le rut, une période exceptionnelle

Sur le site de la Sépaq, le spécialiste de la chasse au chevreuil Luc Chartrand décrit le rut comme une période où le mâle ne se comprend plus. «Observez un chevreuil qui marche en forêt: il fait quatre ou cinq pas, s’arrête, tend l’oreille et regarde autour de lui. Le chevreuil sait qu’il est une proie et il agit en conséquence. Il se méfie et reste aux aguets. Ses sens ont une sensibilité prodigieuse: il entend tout, il voit tout, il sent tout, en temps normal,» explique le spécialiste.

«Cependant, il y a cette brève période de l’année, le rut, où le mâle baisse occasionnellement la garde. Pendant l’œstrus (l’ovulation), la femelle devient réceptive au mâle, et ce dernier perd la tête. Les odeurs de sa partenaire éventuelle l’incitent à se mettre à ses trousses et, lorsqu’il la trouve, il la suit, le nez collé sur son arrière-train. Bref, le mâle perd sa concentration et oublie sa sécurité», témoigne-t-il.

«C’est dans ces moments, imprévisibles, mais plus fréquents autour de la mi-novembre, que le chasseur a le plus de chances de voir un mâle en déplacement. Si une femelle apparaît, elle est souvent suivie d’un mâle obsédé par l’urgence sexuelle. Et c’est souvent dans ces circonstances qu’un tir devient possible», écrit-il comme conseil de chasse.

Le Pavillon de la Rivière-Bell à Sépaq Anticosti comprend la salle à manger et peut accueillir 14 personnes en hébergement. On compte également deux autres camps à proximité avec des capacités d'accueil de six et huit chasseurs. (courtoisie Facebook)

Une première expérience

Pour ma part, ce sera une première expérience de chasse au cerf en période de rut. La plupart du temps, nous avons chassé en début de saison, lors des grandes chaleurs des derniers automnes alors que les mâles étaient moins actifs.

Les portions de territoire de la Rivière-Bell sont facilement accessibles avec plusieurs chemins forestiers, ce qui nous permet d’espérer de belles rencontres.

Les chasseurs ont déjà fait de belles récoltes, depuis le début de l’automne. La faune est abondante en raison des hivers moins rigoureux, ces deux dernières années, qui ont permis de baisser le taux de mortalité provoquée par de grandes quantités de neige et le manque de nourriture. Les derniers échos de l’île laissent entendre que le cerf est de nouveau abondant.

Les forfaits proposés dans le secteur de la Rivière-Bell sont des plans américains. Ils incluent les repas qui sont offerts au pavillon principal, lequel peut accueillir 14 chasseurs en hébergement. Deux camps d’une capacité de huit et six chasseurs sont aussi disponibles. Sépaq Anticosti rend disponible un guide expérimenté pour superviser quatre chasseurs sur le territoire de chasse, qui change chaque jour pour permettre à la trentaine de chasseurs sur place de vivre des expériences différentes sur le terrain.

Situé dans l’est de l’île, le territoire de Rivière-Bell se trouve à environ une heure d’avion à partir de Québec. En atterrissant dans l’est de l’île d’Anticosti, les chasseurs passent directement de l’avion au territoire de chasse sans passer par le village de Port-Menier comme c’est possible dans l’ouest de l’île.

Située dans le golfe du Saint-Laurent, entre la Côte-Nord et la Gaspésie, l’île d’Anticosti a une superficie de 7923 kilomètres carrés, soit plus de 16 fois l’île de Montréal. Elle est longue de 222 kilomètres d’est en ouest, soit un peu plus que la distance Chicoutimi-Québec (qui est de 212 km) et large de 56 kilomètres. C’est un immense territoire dont profitent les chevreuils qui sont abondants cet automne.

Pour plus d’informations pour un séjour de chasse à Anticosti, il faut contacter SEPAQ Anticosti au 1 800 463-0863. Un préposé se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.