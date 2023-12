Les Dodgers déroulerent le tapis rouge pour accueillir Shohei Ohtani

La plus grande vedette actuelle du Baseball majeur sera officiellement présentée aux membres des médias par l’équipe lors d’une conférence de presse qui aura lieu un peu plus tard aujourd’hui.

Le Japonais âgé de 29 ans, qui excelle au monticule et au bâton, a quitté les Angels de Los Angeles après six saisons cet automne. Il a déménagé à une cinquantaine de kilomètres plus loin sur l’Interstate 50 après que les Dodgers eurent remporté la mise en lui consentant un contrat de 10 ans d’une valeur totale de 700 millions $US, lundi.

Ce sera la première fois qu’Ohtani discutera avec les membres des médias depuis le 9 août, soit deux semaines après qu’il se soit blessé — il a dû être opéré, et sera à l’écart de la butte jusqu’en 2025. Le Japonais est passé sous le bistouri le 19 septembre, et on n’a jamais précisé la nature de l’intervention chirurgicale qu’il a subie. Ohtani avait déjà subi une opération de type Tommy John le 1er octobre 2018.

Le lauréat de deux titres de joueur par excellence de la Ligue américaine présente une moyenne au bâton de ‚274 avec 171 circuits, 437 points produits et 86 buts volés, ainsi qu’une fiche de 39−19 avec une moyenne de points mérités de 3,01 et 608 retraits au bâton en 481 manches et deux tiers de travail en carrière. Ohtani affiche aussi un WAR (victoires au−dessus du remplacement) de 34,7, selon Baseball Reference.

Ohtani commandera un salaire annuel de 70 millions $, mais 68 d’entre eux seront reportés sans aucun intérêt, et versés chaque 1er juillet de 2034 à 2043. Il pourra également rompre son entente sans pénalité si le propriétaire majoritaire Mark Walter, ou encore le président des opérations baseball Andrew Friedman, quitte l’équipe, a précisé une personne au fait du contrat à l’Associated Press mercredi sous le couvert de l’anonymat puisque les détails du pacte n’ont toujours pas été révélés publiquement.