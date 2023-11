MLB: Felix Bautista et Devin Williams sont les releveurs de l’année

Bautista a mis la main sur le prix Mariano-Rivera unanimement dans la Ligue américaine. Emmanuel Clase (Guardians de Cleveland) et Jordan Romano (Blue Jays de Toronto) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

Âgé de 28 ans, Bautista a montré une fiche de 8-2 et une moyenne de points mérités de 1,48. Le droitier a réussi 33 sauvetages en 39 opportunités pour les champions de la section Est de l’Américaine.

Il a effectué sa dernière présence au monticule le 25 août et a subi une opération de type Tommy-John le 9 octobre, ce qui devrait en toute vraisemblance lui faire rater la totalité de la saison 2024.

Williams, un droitier de 29 ans, a quant à lui mis la main sur le prix Trevor-Hoffman. Il a été préféré à David Bednar (Pirates de Pittsburgh) et Josh Hader (Padres de San Diego).

Williams a revendiqué un dossier de 8-3 et une moyenne de 1,53, signant 36 sauvetages en 40 occasions. Il a également remporté ce prix en 2020.

Rivera et Hoffman faisaient partie des six personnes qui se sont prononcées, avec les membres du Temple de la renommée Dennis Eckersley et Rollie Fingers, ainsi que John Franco et Billy Wagner. Les performances en saison régulière étaient retenues pour le vote.