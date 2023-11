Le déménagement des Athletics approuvé unanimement par les proprios

Le déménagement à Las Vegas est une première depuis celui des Expos de Montréal en 2005. (John Locher/Archives Associated Press)

Pour que le déménagement — qui avait obtenu l’approbation préalable du commissaire Rob Manfred — soit approuvé, il fallait que 75 % des propriétaires des 30 équipes du Baseball majeur votent en faveur du plan du propriétaire des Athletics John Fisher.

« Pendant plus d’une décennie, il y a eu des tentatives pour développer un projet de stade à Oakland, a rappelé Manfred jeudi. C’était le choix de John Fisher. C’était aussi mon choix… Mais ça ne s’est jamais concrétisé. »

Les A’s, qui se sont plaints pendant des années de la vétusté de l’Oakland Coliseum et du manque de volonté politique pour la construction d’un nouveau stade dans le secteur de la baie de San Francisco, prévoient déménager dans un stade qui sera situé à proximité de la « Strip » de Las Vegas et qui sera financé à hauteur de 380 millions $ US par le gouvernement du Nevada.

« C’est une journée incroyablement difficile. Nous avons tout tenté, avons tout fait pour trouver une solution [pour rester à Oakland]. » — Le propriétaire John Fisher

Le bail du Coliseum des A’s arrivera à échéance après la saison 2024, et on ignore toujours où l’équipe jouera avant que leur nouveau stade ouvre ses portes, vers 2028 selon Fisher.

Las Vegas deviendra la quatrième ville d’attache de cette concession qui était installée à Philadelphie de 1901 à 1954, avant de déménager à Kansas City pendant 13 saisons et de finalement s’implanter à Oakland, à compter de 1968. Le nouveau stade deviendra leur cinquième domicile, après le Columbia Park (1901−08), le Shibe Park (1909−54), le Memorial Stadium (1955−67) et le Coliseum.

La première depuis les Expos

Depuis que les Senators de Washington sont devenus les Rangers du Texas en 1972, une seule autre équipe a déménagé dans les Ligues majeures de baseball. Les Expos sont devenus les Nationals de Washington en 2005.

Les Athletics ont proposé en 2006 la construction d’un stade à Fremont, à environ 40 kilomètres au sud dans la baie Est, mais ils ont abandonné le projet trois ans plus tard. La ville de San Jose, située à environ 65 kilomètres au sud d’Oakland, a été proposée en 2012, mais les Giants de San Francisco ont bloqué le site parce qu’il faisait partie du territoire de cette équipe.

Les Athletics ont choisi un site dans la région d’Oakland, près du Laney College, mais celui−ci a été rejeté par le collège et ses voisins. Puis, ils se sont concentrés sur la région de Howard Terminal à Oakland. Bien que certaines approbations aient été obtenues, aucun plan de financement n’a jamais été atteint.

L’équipe a annoncé le 19 avril avoir acheté un terrain à Las Vegas, puis, un mois plus tard, remplacé cet emplacement par un accord avec Bally’s et Gaming & Leisure Properties pour construire un stade sur le site de l’hôtel Tropicana, le long de ce qui est appelé « la Strip de Las Vegas ».

La législature et le gouverneur du Nevada ont approuvé un financement public pour un stade de 1,5 milliard $, d’une capacité de 30 000 places et doté d’un toit rétractable. Ce stade se situera près de l’Allegiant Stadium, où les Raiders d’Oakland de la NFL ont déménagé en 2020, et du T−Mobile Arena, où jouent les Golden Knights de Vegas depuis leur arrivée dans la LNH en 2017.

Alors que la région de San Francisco/Oakland/San Jose est le 10e marché télévisuel en importance des États−Unis, Las Vegas est le 40e. Le président de l’Association des joueurs du Baseball majeur, Tony Clark, s’est demandé le mois dernier si le passage à une ville plus petite mettait l’équipe sur la voie d’une assistance perpétuelle nécessaire dans le cadre du plan de partage des revenus des Majeures.

Le Baseball majeur est en mesure de décider des changements de ville grâce à l’exemption de droit de concurrence accordée au sport, en vertu d’une décision de la Cour suprême des États−Unis en 1922. Au cours du dernier demi−siècle, la NFL a vu plusieurs déménagements, soit les Raiders (d’Oakland à Los Angeles, de retour à Oakland puis à Las Vegas), les Colts (de Baltimore à Indianapolis), les Cardinals (de St. Louis à Phoenix), les Rams (de Los Angeles à St. Louis et de retour à Los Angeles), les Oilers (de Houston à Nashville) et les Chargers (de San Diego à Los Angeles).

Par ailleurs, Manfred a confirmé jeudi que le match des étoiles des Ligues majeures aura lieu à Atlanta en 2015.