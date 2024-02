870 millions pour remplacer la toiture du Stade olympique

Les travaux, qui s’échelonneront sur quatre ans et qui se mettront en branle dès cet été, forceront la fermeture du Stade olympique. Les autres installations du Parc olympique resteront toutefois ouvertes. (Paul Chiasson/Archives La Presse Canadienne)

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, a mentionné lors d’une conférence de presse tenue dans l’enceinte du stade que la nouvelle toiture sera fixe, rigide et qu’elle comportera un cerceau transparent en verre. Sa durée de vie serait de cinquante ans.

Les travaux, qui s’échelonneront sur quatre ans et qui se mettront en branle dès cet été, forceront la fermeture du Stade olympique. Les autres installations du Parc olympique resteront toutefois ouvertes.

Selon Mme Proulx, le projet permettra d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec. Elle a ajouté que le stade pourra notamment accueillir des spectacles, des congrès, des expositions et des événements sportifs de grande envergure.

Selon ses chiffres, Mme Proulx estime que le projet fera doubler le nombre de visiteurs payants, d’un à deux millions, et multipliera par cinq le nombre d’événements, de 30 à 150.

L’actuelle toiture du stade compterait plus de 20 000 déchirures, a-t-elle souligné. La ministre de la Coalition Avenir Québec a indiqué que si rien n’était fait pour la réparer, alors la fermeture de l’endroit serait inévitable d’ici deux ans.

On a également envisagé la démolition du Stade olympique, mais cette option a finalement été balayée du revers de la main. Mme Proulx a fait savoir que la démolition coûterait plus de deux milliards $ et qu’elle laisserait «un trou» sur le site.

La surface de jeu du Stade olympique était déjà fermée depuis décembre, et des travaux de préparation ont été entamés. Ces travaux ont d’ailleurs forcé le CF Montréal à s’entraîner au centre sportif du cégep Marie-Victorin, la semaine dernière. Le club n’a pas commenté l’annonce de lundi.