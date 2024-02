Malade, Dubreuil ne réussit pas à dépasser Stolz

Malheureusement, Dubreuil était affaibli par un rhume et a bouclé la boucle avec un chrono de 34,81 secondes bon pour la cinquième place pendant que Stolz, qui a décollé comme une fusée, remportait une quatrième médaille d’or en fin de semaine en battant le record de piste de Dubreuil avec un chrono de 34,36 secondes.

«Ça n’affecte pas ma puissance, mais j’ai cassé plus vite et à la fin de la course, c’était plus lourd, plus pénible.» — Laurent Dubreuil à propos de son rhume

«Je suis vraiment content d’avoir pu garder ma deuxième place au classement général même si c’était plus difficile parce que je n’avais plus de jambes et que j’étais affaibli par un rhume depuis quelques jours», a déclaré Dubreuil, qui aurait remporté la Coupe du Monde s’il avait réussi à battre Stolz.

«Je savais tout ça avant de prendre le départ, mais je m’attendais aussi à ce que Stolz fasse une course incroyable. Dans les circonstances, mon objectif était plutôt le chrono de 34,69 du Polonais Marek Kania (médaillé d’argent). Je savais que je ne ferais pas 34,30 ou 34,40 aujourd’hui», poursuit-il.

Laurent Dubreuil, que l'on voit ici lors de sa course de 500m dimanche, demeure encore confiant à l'approche des championnats du monde. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Confiant quand même

Dubreuil ne croit cependant pas que ses difficultés augurent mal pour les championnats du monde qui auront lieu dans deux semaines. «Être cinquième quand tu n’es pas à ton meilleur, ce n’est pas mauvais du tout. Je me sentais mieux vendredi que samedi, et mieux samedi qu’hier. Si on avait été l’été, le 12 août, j’aurais pris congé, mais ce n’était pas vraiment envisageable», a-t-il ajouté.

Même si Stolz a tout raflé en fin de semaine, Dubreuil estime encore qu’il est possible qu’il le batte aux mondiaux dans deux semaines. «Samedi, il m’avait battu par seulement huit centièmes. Dans deux semaines, si je fais une bonne course et que Stolz est moins ‘‘hot’', il est battable sur 500 m alors que sur 1000 et 1500 m, je l’avoue, il est presque imbattable.»

«Je suis rendu à un point où j’en ai en masse, des médailles, et je ne stresse plus. Un câlin de ma fille Rose, c’est bien mieux qu’une médaille!» — Laurent Dubreuil

Dubreuil a par ailleurs déclaré qu’il n’avait pas souffert du stress avant cette épreuve où une première place lui donnait automatiquement la Coupe du Monde sur sa distance fétiche par trois points sur Wataru Morishige. «Je ne sentais pas de pression ni de stress. J’étais excité, mais calme. Je savais que je n’avais pas mes meilleures jambes, mais j’avais hâte de donner ce que j’avais.»

Jordan Stolz, devant, était déjà en mode championnats du monde, lui qui s'envole pour Calgary lundi. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Stolz surpris

Quant à Stolz, il a avoué qu’il ignorait l’impact que cette course aurait sur le classement général pour Dubreuil et s’est encore dit surpris de sa propre performance. «Je n’ai jamais été aussi rapide dans une course de toute ma vie. Je suis très surpris d’avoir encore quatre médailles d’or et un record de piste sur 500m, mais aussi très content.»

«Je me sens confortable. Je vais me reposer quelques jours pour ensuite recommencer l’entraînement.» — Jordan Stolz à propos des championnats du monde

L’Américain part pour Calgary lundi, où il s’entraînera pendant deux semaines jusqu’aux championnats du monde. «J’aime beaucoup courir en altitude car c’est plus rapide, mais en même temps, ça va mieux pour récupérer entre deux courses quand tu cours au niveau de la mer.»

Chez les femmes, la Néerlandaise Femke Kok a remporté le 500m devant la Sud-Coréenne Min-Sun Kim et l’Américaine Erin Jackson. Jackson a pour sa part remporté le classement général devant Kim et Kok.

Au sprint par équipe chez les hommes, l’équipe canadienne composée d’Antoine Gélinas-Beaulieu, Yankun Zhao et Anders Johnson a été disqualifiée après que Zhao a chuté. L’équipe polonaise a remporté l’épreuve devant la Norvège et les États-Unis, qui ont pour leur part remporté le classement de la Coupe du Monde.