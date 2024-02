Chassez le Beausoleil, il revient au galop

Congédié par l’Océanic de Rimouski le 24 avril dernier, Serge Beausoleil a effectué son grand retour derrière le banc d’une équipe de la LHJMQ la dernière semaine dernière.

Le remplaçant — par intérim — de Benoit Desrosiers, le nouveau membre des Islanders de New York, était comme un poisson dans l’eau lorsque je suis allé à sa rencontre, mercredi matin.

Avenant, le rire facile, c’était le Beausoleil des beaux jours qui venait tout juste d’enfiler la cape de super-héros des Olympiques, en voie de se qualifier pour les séries.

Il est de retour à la barre d’une équipe de la LHJMQ. Serge Beausoleil dirigera son premier match dans sa ville natale. pic.twitter.com/q2mEvJJh9F — Mikaël Lalancette (@MikLalancette) January 31, 2024

Tout ça après un début de saison très difficile, durant lequel Desrosiers a dû manœuvrer dans des «conditions horribles», de préciser le 10e pilote le plus victorieux de l’histoire de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec.

La famille d’abord

On n’a pas besoin de bavarder très longtemps du grand retour de Beausoleil comme entraîneur-chef, que dis-je, comme entraîneur par intérim, pour revenir à son congédiement du 24 avril 2023.

Un dur coup encaissé après 12 ans passés dans le Bas-Saint-Laurent, où il avait déménagé sa petite famille. Cette longue association professionnelle avait eu pour effet d’imposer des sacrifices personnels à sa conjointe et à leurs jeunes enfants.

Serge Beausoleil était engagé comme pas un, mercredi, à quelques heures de son retour derrière le banc, dans sa ville natale. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

C’est surtout pour eux, fait-il comprendre dans une discussion tenue à bâtons rompus, que Serge Beausoleil n’est plus prêt à reprendre du service dans les doubles fonctions dans le circuit Cecchini.

Son fils Zacharie, qui a lui aussi élu domicile en Outaouais lors de l’embauche du paternel par les Olympiques, était aux premières loges lorsque le tremblement de terre émotionnel provoqué par son renvoi a secoué leur vie familiale dans tous les sens, l’an dernier.

Zacharie et Serge Beausoleil ont travaillé ensemble pour l'Océanic de Rimouski. (L'Océanic)

Une nouvelle vie

Des temps difficiles, précise l’entraîneur adjoint de 24 ans. Lorsque son père a accepté un poste de directeur général plutôt que de retourner derrière un banc d’une formation junior, Zacharie Beausoleil a mis du temps à comprendre son choix.

«Au début, j’étais quand même surpris qu’il décide de devenir seulement DG», explique-t-il.

«Je lui disais que c’était un talent gaspillé, mais avec quelques mois de recul, il semble vraiment aimer sa vie avec mes jeunes sœurs à Québec.» — Zacharie Beausoleil

N’empêche, à voir la vigueur du vétéran lors des entraînements et durant les parties, on imagine très bien que le niveau de la glace lui avait beaucoup manqué. «Il disait qu’il ne s’ennuyait pas trop, mais tu vois qu’il aime ça encore!» rigole son fils Zacharie.

Zacharie Beausoleil était l'un des adjoints de Benoit Desrosiers avant son départ pour New York. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

De bons souvenirs

À 20 ans, le défenseur Mathis Gauthier termine son stage junior dans la LHJMQ. Il esquisse un large sourire quand on lui parle de ses retrouvailles avec le pilote qui l’a dirigé pendant trois ans, entre 2020 et 2023, dans le Bas-du-Fleuve.

«Pour moi, ce n’est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant, dit-il à propos de leur réunion impromptue. Je pense qu’on a bien travaillé ensemble à Rimouski, on a accompli de belles choses, on l’a vu en séries. Serge a de l’expérience et je pense qu’il peut apporter de belles choses à notre équipe.»

Il s'agit de retrouvailles entre Mathis Gauthier et Serge Beausoleil. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Ça saute aux yeux, poursuit le jeune arrière, que Beausoleil n’a pas perdu le feu sacré pour le métier d’entraîneur. «Il aime la game, tu ne peux pas enlever le hockey facilement d’un homme comme ça, résume le natif de Saint-Eustache. Il aime ça être derrière un banc, mais je pense quand même qu’il aime aussi la job de DG. Ce sera à lui de prendre la décision…»

Il ne ferme pas la porte

Cette décision, celle d’un jour ou l’autre renoncer à l’intérim, semble irrévocable en discutant avec l’ancien professeur d’histoire.

Le plan initial est de terminer la saison derrière le banc, mais l’ancien patron du Blizzard du Séminaire-Saint-François se réserve aussi le droit d’en déroger et de céder sa place plus rapidement.

«S’il y a un candidat de choix qui apparaît pour nous dans le court terme et qu’il correspond exactement au profil qu’on recherche, c’est certain qu’on va changer le plan, précise l’homme de 56 ans. J’ai peu d’espoir que ça arrive, mais disons que j’ai été assez mauvais pour prédire ce qui va se passer dans les derniers mois.»

«J’ai appris qu’au hockey, ça peut changer vite…» — Serge Beausoleil

«Si je suis un entraîneur différent? Assurément!» lance l'entraîneur-chef par intérim du club gatinois. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

À la théorie que le grand patron des Olympiques soit un entraîneur dans l’âme, d’abord et avant tout, son fils Zacharie apporte quelques nuances, sans la réfuter complètement.

«Des fois, c’est dur de prédire ce qu’il va faire donc je ne sais pas comment tout ça va se terminer, sourit-il. Je ne pensais pas qu’on allait se retrouver ensemble derrière le banc, mais c’est sorti de nulle part et on est chanceux de pouvoir vivre ça. Pour le moment, tout ce qu’on veut, c’est de garder la même direction pour l’équipe.»

Le congédiement d’avril 2023 a poussé Serge Beausoleil à l’introspection, il est le premier à l’admettre, mais il n’est pas du tout prêt renier son passé. Un an plus tard, il semble mieux doser son assurance, que certains ont parfois confondu avec de la suffisance dans le passé.

«Si je suis un entraîneur différent? Assurément! répond-t-il. J’ai bien des choses à améliorer, il faut que je continue d’améliorer la canalisation de mon intensité et toutes ces choses-là. Ceci dit, les 12 années superbes qu’on a passées à Rimouski ne sont pas à la mettre à la poubelle, loin de là. On a réussi à surprendre avec des clubs en reconstruction presque chaque année en séries éliminatoires et on a fait de très belles choses.»

Beausoleil entend redevenir seulement directeur général dans les prochaines semaines. Mais on sent que sa flamme pour le métier d'entraîneur est encore bien haute. (Jocelyn Riendeau/Le Soleil)

Après la rencontre de mercredi, le défenseur Charles Boutin affirmait que le DG métamorphosé en entraîneur-chef était «plus souriant» qu’avant, théorie validée par le fils de ce dernier.

«Le mot d’ordre pour lui, en ce moment, c’est d’avoir du fun avec les joueurs, résume Zacharie Beausoleil. Les bons coachs savent s’améliorer et je suis convaincu qu’il saura continuer de le faire.»

C’est l’évidence même, déformation professionnelle d’enseignant oblige, l’entraîneur-chef qui sommeille lui ne sera jamais bien bien loin lorsque Serge Beausoleil décidera de reprendre son rôle de directeur général.

À Gatineau ou ailleurs.

Que ce soit sa décision, ou non!

