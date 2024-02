Améliorer la scène sportive québécoise, un souhait à la fois

Après avoir amorcé leur carrière avec les Nordiques, Joe Sakic et Mats Sundin ont connu de longues carrières parsemées de succès loin de Québec. Reverrons-nous quotidiennement des hockeyeurs de ce calibre au Centre Vidéotron un jour? (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

Pour ce dossier, les journalistes sportifs des Coopératives de l’information devaient identifier ce qu’ils souhaitaient voir apparaître dans la province. Une équipe sportive professionnelle, un circuit de développement ou des ressources pour les athlètes d’ici.

Jérôme Gaudreau, La Tribune : la renaissance des Expos

Les plus nostalgiques se souviendront de leurs sorties au Stade olympique. Des exploits de Gary Carter, de la fameuse saison de rêve inachevée des Expos ou encore des barres de Oh Henry! lancées sur la surface synthétique.

Certains diront qu’ils se souviennent surtout des sièges vides. Du stade vétuste. Des années difficiles sur le terrain.

Il y a un peu plus de 20 ans, le propriétaire des Expos de Montréal, Jeffrey Loria, vendait l’équipe de baseball aux ligues majeures pour 120 millions de dollars. Et depuis ce temps, les mordus de baseball rêvent au retour des Expos.

Le terrain des Expos de Montréal au Stade olympique a été le théâtre de souvenirs mémorables pour les amateurs de baseball. (Paul Chiasson/Archives La Presse canadienne)

Avec la hausse de popularité pour le baseball au Québec, le trou béant laissé par le départ du baseball majeur à Montréal se fait sentir plus que jamais.

Un projet de nouveau stade a été imaginé à maintes reprises. Plusieurs fois, il aura fallu retourner à la table à dessin pour refaire la maquette.

Comment peut-on imaginer que le Canada ne compte qu’une seule organisation professionnelle de baseball et qu’une région métropolitaine de plus de quatre millions d’habitants ne puisse pas profiter de la présence d’un club des ligues majeures?

Les Blue Jays sont-ils devenus l’équipe de tout un pays? Est-ce que les Québécois s’attachent vraiment à cette formation torontoise?

Un promoteur sérieux, une base partisane solide, un nouveau stade rentable situé dans un endroit stratégique... Il manque encore plusieurs morceaux au puzzle pour s’imaginer un jour la renaissance du baseball majeur à Montréal.

Cependant, si la croissance de ce sport se poursuit, il sera difficile d’éviter le retour des Expos et l’absence d’un club professionnel à Montréal se fera encore plus ressentir.

Mikaël Lalancette, Le Soleil : meilleure rémunération des entraîneurs

Les conditions économiques et salariales des entraîneurs québécois devraient être l’une des priorités dans les hautes sphères du pouvoir.

Même si le Québec a fait beaucoup de progrès dans les dernières décennies, la province est encore à la traîne des grandes nations de la planète en ce qui concerne la rémunération de ses entraîneurs, en particulier dans le sport amateur et mineur.

Une rémunération adéquate des entraîneurs sportifs est pourtant essentielle à la bonne santé du sport. Des entraîneurs qualifiés, bien formés et mieux payés, augmentent la notoriété des programmes et des clubs sportifs, ils ont des effets à la hausse sur leur clientèle et permettent de mieux développer les athlètes qu’ils encadrent.

Miser sur des entraîneurs de qualité pour développer les athlètes de demain passe par une meilleure rémunération pour leur travail. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Lorsqu’ils sont sous-payés, les instructeurs de qualité sont moins tentés de s’impliquer, ils sont difficiles à recruter et à retenir. Ils doivent souvent se trouver un autre emploi pour vivre adéquatement, réduisant ainsi leur charge de travail sur les plateaux sportifs.

La professionnalisation du métier d’entraîneur, qui va de pair avec une meilleure rémunération, doit s’arrimer avec de hauts standards de certification et de formation continue.

C’est un objectif noble, mais le Québec devrait chercher à l’atteindre et pas seulement pour le haut de la pyramide, l’élite, mais aussi pour la base, dans les programmes de sports-études et dans les cégeps.

Zakary Mercier, Le Droit : un circuit québécois de hockey universitaire

Le hockey universitaire canadien est assurément l’un des trésors les mieux gardés au Québec. Il ne devrait toutefois pas l’être.

Le niveau de jeu est extrêmement relevé et tellement plaisant à regarder. La vitesse y est avec de la robustesse bien sentie. La grande majorité des joueurs sont des anciens de la Ligue canadienne de hockey (LCH) et certains ont même été repêchés dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Les universités de l’Ouest ont leur propre ligue, tout comme celles des Maritimes et de l’Ontario. Pas au Québec. Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), les Stingers de Concordia et les Redbirds de McGill sont pris pour évoluer dans la Ontario University Athletics (OUA). Pourquoi? Il n’y a pas de bonnes raisons.

Le bassin de joueurs ainsi que le talent d’ici sont présents avec une pépinière comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il faut que toutes les grandes universités québécoises embarquent dans le projet.

Les Stingers de l'Université Concordia et les Patriotes de l'UQTR doivent évoluer depuis plusieurs années dans l'OUA. À quand un circuit 100% québécois pour le hockey universitaire? (Simon Lahaye/Archives Patriotes de l'UQTR)

Ce circuit devrait devenir l’endroit de prédilection des hockeyeurs n’ayant pas obtenu d’opportunité professionnelle au terme de leur stage junior.

Réussir de brillante façon à ce niveau peut même ouvrir des portes chez les pros. Parlez-en à Simon Lafrance, joueur par excellence au pays l’an dernier et double champion de la Coupe Queen’s avec l’UQTR, qui a été invité au plus récent camp des recrues de l’Avalanche du Colorado.

Un circuit bien structuré de haut niveau qui permet aux étudiants-athlètes de poursuivre leur progression au hockey et sur les bancs d’école devrait être une priorité au Québec.

D’ailleurs, le comité québécois sur le développement du hockey en avait fait la recommandation dans son rapport déposé en mai 2022. Près de deux ans plus tard, rien ne semble avoir été entamé.

Matthew Vachon, Le Nouvelliste : le retour des Nordiques

Ce n’est pas original comme réponse, certes, mais il faut cette deuxième organisation de la Ligue nationale de hockey (LNH) dans le paysage sportif de la province. Ces fameux Nordiques de Québec, toujours espérés par un nombre important d’amateurs, ont créé un vide immense lors de leur départ à la fin du mois de mai 1995.

En 2016, il était permis de croire que ça se ferait enfin, ce retour, avec le processus d’expansion du circuit Bettman. Malgré la construction d’un amphithéâtre flambant neuf, ça n’a pas suffi pour convaincre les dirigeants du hockey que Québec était prête.

Est-ce qu’elle le sera éventuellement? Il est permis de poser la question dans le contexte actuel et avec la présence du commissaire Gary Bettman.

Il y a quelques jours à peine, le riche homme d’affaires Ryan Smith, propriétaire du Jazz de l’Utah, a publié un communiqué pour dire que Salt Lake City n’attendait que les dirigeants de la LNH pour se mettre en marche dans le but d’obtenir son équipe.

Il semble d’ailleurs y avoir un intérêt de la LNH afin d’agrandir ses cadres. Pourrait-on voir éventuellement une ligue à 36 équipes? Avec tout le talent qu’il y a dans le sport, ça ne semble pas si farfelu.

Si un jour Québec devait récupérer une concession, il est permis de croire que ce n’est pas que la Vieille Capitale qui en sortirait gagnante. Les partisans du Canadien de Montréal aussi en profiteraient. Avec une deuxième équipe à l’autre bout dans l’autoroute 20, ça forcerait les Montréalais à se surpasser, à se renouveler et à tout mettre en œuvre pour gagner.

Et c’est sans oublier la renaissance de cette savoureuse rivalité!