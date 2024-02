De l’argent pour Dubreuil

Le patineur de Lévis a franchi le fil d’arrivée en 34,59 secondes, éclipsant le meneur du classement général, Wataru Morishige, qui est terminé septième avec 34,96. Un bon ami de Dubreuil, le Japonais Yuma Murakami, a décroché le bronze avec 34,66. Malgré tout, Morishige devrait remporter la Coupe du Monde sur cette distance dimanche, Dubreuil étant encore à 19 points de lui.

Chez les femmes, c’est la Sud-Coréenne Min-Sun Kim qui a décroché l’or sur 500m après avoir rendu un chrono de 37,69, un centième de seconde devant la Néerlandaise Femke Kok alors que la Chinoise Ruining Tian a récolté le bronze avec 38,05. Kim se rapproche ainsi à 14 points de l’Américaine Erin Jackson, cinquième samedi et toujours meneuse du classement général avec une dernière course à faire dimanche.

Du bronze pour Howe

Sur 1 500m, l’Albertain Connor Howe a remporté le bronze avec un chrono de 1:45.73 qui a été le meilleur jusqu’à ce que l’avant-dernière paire, composée du triple champion du monde Jordan Stolz et du Chinois Zhongyan Ning, qui a remporté la Coupe du Monde sur 1 000m vendredi. Dans une course relevée, Stolz a franchi le fil d’arrivée en 1:44.01 bon pour l’or et un record de piste, 78 centièmes devant Ning, qui a cependant remporté le classement général sur cette distance également en raison de ses dix points d’avance sur Stolz avant l’épreuve. Howe a pris la cinquième place du classement général.

« Je ne me sentais pas très bien lors du 1 000m hier, mais je me sentais beaucoup mieux aujourd’hui. J’ai diminué un peu l’effort et ça faisait du bien d’entendre les encouragements de la foule. Ça donne de la confiance et ça fait du bien d’être de retour à mon niveau après un début de saison difficile où j’ai fait du surentraînement en plus d’avoir fait quelques erreurs dans ma technique », a-t-il expliqué.

Même s’il s’attendait à ce que son chrono soit bon pour un podium, Howe se doutait cependant que le phénomène Stolz réussirait à faire mieux que lui. « Lui, c’est un talent que tu rencontres seulement une fois dans une vie, le genre de patineur contre qui c’est vraiment difficile de compétitionner », résume Howe.