Une 87e victoire historique en Coupe du monde pour Mikaël Kingsbury

L’athlète originaire de Deux−Montagnes a récolté 82,17 points pour obtenir son 12e podium de la saison. Il a devancé le Japonais Ikuma Horishima (79,15) et le Suédois Filip Gravenfors (78,80). Julien Viel (71,81) a terminé au 12e rang.

«Les conditions étaient complexes lors des finales avec un peu de pluie, un peu de neige et des sauts qui collaient, mais on avait les bonnes stratégies avec mon entraîneur et toute mon équipe. Je suis vraiment satisfait de la manière dont j’ai skié», a dit Kingsbury, à propos de sa performance.

Kingsbury a ainsi devancé Ingemar Stenmark comme skieur le plus titré en Coupe du monde dans les disciplines olympiques.

«Une 87e victoire. C’est juste incroyable, a déclaré le Québécois. Je n’y ai pas pensé de la journée jusqu’à ce que je voie le numéro 1 apparaître à l’écran géant. Je n’ai pas de mots. Je suis l’athlète masculin, tous sports confondus dans la FIS, avec le plus de victoires en Coupe du monde.»

Kingsbury a ainsi accru son avance en tête du classement général. Horishima est toutefois premier en simple.

«Je me rapproche. Avec une épreuve à faire et 30 points de retard, la balle est dans mon camp», a−t−il lancé.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais−Gilbert (65,15) a été la meilleure Canadienne, au huitième échelon, tout juste devant sa compatriote Maia Schwinghammer. L’Américaine Olivia Giaccio a remporté l’épreuve.