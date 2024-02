S’adapter à la vie chez les pros dans la LPHF, le défi de Maude Poulin-Labelle

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en est aux balbutiements de sa première saison.

Mais déjà, l’enthousiasme des amateurs est bel et bien présent.

Les foules sont importantes. L’engouement se fait sentir auprès des six concessions de la LPHF.

C’est l’équipe du Minnesota qui domine avec une moyenne de 7743 spectateurs à ses quatre premiers matchs locaux de la saison; Ottawa suit de près, avec une moyenne de 6362 fans qui se sont déplacés à la Place TD lors des quatre premiers matchs de l’équipe.

Montréal (moyenne de 5364 spectateurs, à l’Auditorium de Verdun et à la Place Bell, en quatre matchs), Boston (moyenne de 4026 fans en trois matchs au Tsongas Center), Toronto (moyenne de 2471 amateurs en trois matchs locaux au Mattamy Athletic Center) et New York (moyenne de 2248 spectateurs en trois matchs au Total Mortgage Arena et au UBS Arena) suivent dans l’ordre.

Un départ prometteur, donc.

Et une toute nouvelle vie pour Maude Poulin-Labelle.

La défenseuse droitière a évolué pendant quatre ans avec les Catamounts de l’Université du Vermont, avant de compléter son stage NCAA avec les Huskies de l’Université Northeastern, à Boston.

Un passage universitaire productif, qui a attiré l’œil de l’équipe de Montréal de la LPHF, qui a fait d’elle son 10e choix, le 55e au total, de l’historique premier repêchage du circuit professionnel féminin, en septembre dernier.

Mais aussitôt débarquée à Montréal, aussitôt Poulin-Labelle se retrouvait à Toronto, avec qui elle a disputé sept des huit premiers matchs de la saison.

La Sherbrookoise a disputé un premier match «à la maison», devant famille et amis, alors que Toronto affrontait Montréal, à Verdun, le 20 janvier dernier.

Le tourbillon est assez intense depuis début janvier, confirme-t-elle.

«Un tourbillon, c’est un excellent mot pour qualifier la situation!» rigole-t-elle au bout du fil.

Un tourbillon qui s’est amorcé le premier janvier dernier, alors que Toronto et New York faisaient les frais de la première rencontre de la première saison professionnelle de l’histoire de la LPHF.

«C’était vraiment incroyable, une journée spéciale et exceptionnelle. C’était non seulement le premier match de Toronto, mais de toute la ligue. Les fans étaient excités, tout le monde était excité. On pouvait vraiment le ressentir, tout le monde nous regardait. Il y avait beaucoup d’émotions lorsque la rondelle est tombée sur la glace pour une première fois, avec Billie Jean King, qui est venue nous parler avant le match.»

Beaucoup d’efforts, d’émotions, pour en arriver là, pour la Sherbrookoise. Et beaucoup de résilience.

«On fait une blague dans ma famille; j’ai fait trois équipes professionnelles avant de jouer mon premier match! J’ai signé avec le Whale du Connecticut comme agent libre au printemps 2023 (de l’ancienne ligue PHF, qui a été achetée par la LPHF, ensuite j’ai été repêchée par Montréal, avant d’atterrir à Toronto!» rigole-t-elle.

«Il restait deux semaines de préparation avant la saison, quand je suis arrivée à Toronto, tout a été plus vite. Certaines filles étaient parties à Team Canada. J’ai été très bien reçue, mais il a fallu que je reforme des liens avec les filles, repartir à zéro, un peu. Je suis contente d’être à Toronto, ça fonctionne bien pour moi là-bas. J’ai une bonne chimie avec mes deux entraîneurs à la défensive, j’adore ça pour le moment. C’est plus loin de la maison, mais c’est une très bonne option pour moi.»

Un ajustement

Les ajustements sont nombreux pour Maude Poulin-Labelle. Tant sur la glace qu’en dehors. Il y a un monde de différences entre le hockey NCAA et les pros, affirme-t-elle.

«La première chose qu’on remarque, c’est qu’il y a beaucoup de staff. On ne manque de rien. On est bien entourées. C’est très professionnel. Le calibre de jeu est vraiment, vraiment plus fort que celui de la NCAA. Il faut faire les jeux plus vite. Il y a ce petit bout-là qui m’a coûté un peu cher, à Montréal, par rapport à mon temps d’adaptation. Depuis que je suis à Toronto, je me suis améliorée, je trouve. Je suis une joueuse différente, je fais mes jeux plus rapidement. On doit déjà avoir décidé de notre jeu à faire une fois qu’on reçoit la rondelle», analyse-t-elle.

«La direction de Toronto m’a dit que j’avais un bon skill set et qu’on pouvait voir mon potentiel. J’ai commencé comme septième défenseur, j’ai pu faire partie de l’alignement lors du premier match, mais je n’ai pas joué le deuxième. Ensuite, j’ai remonté à sixième et depuis ce temps, j’ai même fait des présences en avantage numérique.»

«On m’a juste demandé d’arriver avec une bonne attitude et de m’améliorer. C’est ce que j’ai fait, et je monte doucement dans l’alignement. C’est plaisant. Je ne suis pas stressée, je ne suis pas pressée d’être la meilleure tout de suite, je suis encore jeune!» a dit la défenseuse de 24 ans.

Toronto progresse

L’équipe de Toronto occupe pour l’instant le sixième et dernier rang de la LPHF, avec huit points au classement après huit matchs. Les Torontoises sont seulement à un tout petit point derrière New York.

Montréal et Minnesota sont à égalité au sommet avec 15 points. Boston (10 points) et Ottawa (9 points) suivent au classement.

Poulin-Labelle, elle, est toujours à la recherche de son premier point en carrière chez les pros.

«On n’a pas connu le meilleur début, mais c’est mieux de connaître de l’adversité en début de saison, plutôt qu’en fin de saison. On doit trouver ce qui va cliquer pour produire davantage à l’attaque. On s’améliore. Il faut mieux contrôler nos émotions. Les hauts étaient hauts, et les bas, assez bas. Dans le même match, souvent. On a changé quelques trucs dans notre système et je pense qu’on est sur la bonne voie», précise Maude Poulin-Labelle.

Une idole

C’est donc un rêve devenu réalité qui se concrétise pour la Sherbrookoise; vivre de sa passion. Celle qui a toujours aimé P.K. Subban pour son côté flamboyant - elle porte d’ailleurs le numéro 76 - reconnaît la portée de son accomplissement auprès des jeunes joueuses de hockey.

«Jusqu’à présent, la réception des fans est exceptionnelle. Tant pour les matchs que pour les entraînements. L’engouement est là. Quand j’étais jeune, j’avais surtout des joueurs masculins comme idoles. Un gars comme P.K. Subban, à Montréal, il donnait tout un show! C’est l’fun de voir que les jeunes joueuses actuelles pourront avoir des vedettes femmes comme idoles, au sein d’une ligue qu’elles peuvent espérer joindre un jour!»

«Je n’aurais pas pu penser en arriver là un jour. Même pas proche. Je suis sans mot, quand je pense à ça. Il y a seulement six équipes, et j’y suis! Ça récompense des années d’effort. Des amis proches me demandaient pourquoi je passais autant de temps au hockey, puisque ça ne pourrait jamais être un travail plus tard. Et ils n’avaient pas tort! Mais j’aimais tellement ça et quand on s’accroche à son rêve, tout peut arriver.»