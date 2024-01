Sport’Aide et Justin St-Pierre s’associent

«On est vraiment fier d’annoncer notre quatrième porte-parole. Quand on regarde l’actualité, on remarque rapidement que la violence envers les arbitres est une problématique sérieuse. Avec notre association avec Justin, on va pouvoir s’attaquer à un problème de très longue date», indique Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide. Justin St-Pierre se joint aussi à la paralympienne Cindy Ouellet, le joueur de football professionnel Antony Auclair et l’ancienne cycliste Genevière Jeanson.

De fait, à l’heure actuelle, c’est plus de 60 % des arbitres qui ne dépassent pas une deuxième année dans le domaine.

«Ce n’est pas normal que des jeunes de 14 ou 15 ans se fassent intimider par des parents ou encore par des coachs. C’est récurrent et ça les affecte beaucoup, l’arbitrage c’est vraiment une job ingrate. On va faire de la sensibilisation à ce niveau-là.» — Justin St-Pierre

Concrètement, Justin St-Pierre fera de la sensibilisation sur le terrain et chez les différents acteurs du milieu. Ce dernier ne manque d’ailleurs pas d’idées pour y parvenir.

«Si les parents ou les coachs ne comprennent pas, on peut les faire arbitrer une fois par mois, ils vont voir c’est quoi. De toute façon, c’est quelque chose qui va falloir régler et ça risque d’être un travail de longue haleine.»

De gauche à droite, Maxime Tremblay, président du Regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide, Justin St-Pierre, arbitre de la LNH, et Keven Larivière, directeur général du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, se réjouissent de la nouvelle association. (Jean-Philippe Tremblay/Le Quotidien)

Une problématique qui s’applique à tous les sports

Même si l’association avec Justin Saint-Pierre vise principalement les violences dans le monde du hockey, l’équipe de Sport’Aide souligne que la problématique de violence envers les arbitres concerne presque tous les sports arbitrés ou jugés au Québec.

«Ce n’est pas drôle, mais je pense qu’il n’y a pas de sport qui en est épargné. On a vu récemment, dans du patinage artistique et de la nage synchronisée, du gros crêpage de chignon, parce que les parents n’étaient pas satisfaits de la manière dont la compétition avait été jugée », soutient Sylvain Croteau.

Sport’Aide

Sport’Aide est un organisme sans but lucratif et indépendant qui a pour principale mission de créer un environnement sain pour les sportifs québécois. Pour y arriver, l’entité présente environ 150 ateliers en lien avec la violence dans le sport, un peu partout au Québec.

Une ligne d’aide est également disponible pour dénoncer toute situation abusive dans le monde sportif.