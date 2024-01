Une médaille de bronze à saveur d’or pour Jordan Pierre-Gilles

Cette médaille de bronze est salutaire pour le jeune athlète qui n’avait fait qu’un seul podium durant la fin de semaine, une troisième place au premier 1500 mètres samedi.

«J’ai su garder la tête haute malgré tout sinon je n’aurais pas été en mesure de bien performer, mentionne Jordan, qui a multiplié les chutes. C’est une médaille de bronze avec un goût d’or. Ça fait du bien et en plus, c’est la fête de mon père aujourd’hui.»

Il faut dire qu’il a failli ne pas prendre le départ pour la grande finale. Une chute l’a empêché de terminer la demi-finale, mais une pénalité décernée après une longue reprise vidéo lui a permis d’avancer.

«Le patinage de vitesse est un sport imprévisible, c’est ce qui le rend aussi excitant, explique-t-il. Le niveau est aussi super élevé au Canada et personne ne laisse rien à personne. Quand on a un statut établi sur l’équipe nationale, il y a des gens qui essaient de prouver quelque chose. Ça fait beaucoup de dépassements risqués et c’est ce que ça donne. Ça fait partie des risques du métier.»

Sa place sur l’équipe nationale est assurée en raison des points au cumulatif.

Jordan Pierre-Gilles a fait deux podiums durant la fin de semaine. (Maxime Picard/La Tribune)

La fatigue rattrape Kim Boutin

Après deux jours au sommet du classement, Kim Boutin a connu une troisième journée plus difficile. Elle n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale A du 1000 mètres en plus de terminer loin derrière en grande finale du 1500 mètres, visiblement à court de ressources.

Kim Boutin effectuait un retour à la compétition à Sherbrooke après une pause de plusieurs mois. (Jean Roy/La Tribune)

«Ce n’est pas que je ne veux pas, lance-t-elle. Ce sont de grosses compétitions et avec la charge d’entraînement que j’ai, je pense qu’il m’en manque encore un peu. Je savais que cette année j’allais devoir choisir les courses dans lesquelles je veux vraiment performer et miser sur elles. On regardera le classement général plus tard.»

Mais malgré les résultats, les centaines d’amateurs entassés à l’aréna Eugène-Lalonde ont pu voir une Kim Boutin souriante et qui s’amusait sur la glace.

«Je sais où je suis dans ma saison et je sais que c’est prévu que je ne gagne pas toutes les courses. Je suis ici pour m’amuser et j’ai compris beaucoup de choses dans ma carrière. Je vais justement la terminer bientôt et j’aime ça patiner. Je suis aussi bien de le montrer.»

De son côté, Félix Roussel a pris le 4e rang dimanche au 1500 mètres après une 6e position la veille. Il avait toutefois remporté le 1000 mètres au cumulatif plus tôt dans la journée.