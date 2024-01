Ski alpin : Lara Gut-Behrami domine le super-G

Il s’agissait d’une sixième victoire en carrière pour Gut−Behrami sur la piste de l’Olympia delle Tofane à Cortina, ce qui l’a placée à mi−chemin du record de Lindsey Vonn.

Dommage que Gut−Behrami ne puisse pas encore dire avec certitude si elle participera aux Jeux olympiques de Milan−Cortina, dans deux ans.

Lors d’une course au cours de laquelle les favorites ont eu du mal à composer avec une piste délicate, Gut−Behrami a devancé Stephanie Venier, la gagnante de la descente vendredi, par 21 centièmes de seconde. Romane Miradoli a pris le troisième échelon, à 41 centièmes.

Lorsqu’on lui a demandé si elle serait de retour à Cortina l’année prochaine, Gut−Behrami a seulement répondu: «Nous verrons.»

Un jour plus tôt, la skieuse de 32 ans avait annoncé qu’elle envisageait de participer aux Championnats du monde de la saison prochaine à Saalbach, en Autriche.

Il s’agissait de la quatrième victoire de Gut−Behrami sur le circuit de la Coupe du monde à Cortina, après ses deux médailles d’or aux Championnats du monde de 2021.

Vonn a remporté 12 épreuves de la Coupe du monde à Cortina, soit six descentes et six super−G.

Grave chute de Valérie Grenier

Après que Mikaela Shiffrin eut chuté, mais eut évité des blessures graves, vendredi, et que la championne olympique de descente Corinne Suter et sa coéquipière suisse Joana Haehlen eurent subi des blessures mettant fin à leur saison, ce week−end, il y a eu une autre grave chute impliquant la Canadienne Valérie Grenier, qui a terminé troisième vendredi.

Canada Alpin n’a pas immédiatement fourni de détails sur la blessure de Grenier, qui a été retirée de la piste en luge après avoir reçu un long traitement médical.

Gut−Behrami, qui a signé sa 41e victoire en Coupe du monde, s’est approchée à 195 points de Shiffrin au sommet du classement général. L’Américaine n’est pas en action jusqu’à mardi au moins.