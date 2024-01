Sinner efface un retard de deux sets pour remporter les Internationaux d’Australie

Âgé de 22 ans, Sinner a trouvé une façon de transformer la défensive en attaque, à sa première finale en Grand Chelem, et il a battu Daniil Medvedev 3−6, 3−6, 6−4, 6−4, 6−3, dimanche, pour signer le titre des Internationaux d’Australie.

Il s’agissait de la troisième victoire de suite de Sinner contre un joueur du top−5, après son triomphe en quarts de finale aux dépens d’Andrey Rublev (no 5) et celui en demi−finale face à Novak Djokovic (no 1). Seuls Djokovic et Roger Federer avaient réussi l’exploit lors d’un tournoi majeur disputé sur surface dure.

Sinner est devenu le premier Italien à remporter les Internationaux d’Australie et le plus jeune gagnant d’une finale masculine à Melbourne Park depuis le premier titre en Grand Chelem de Djokovic, en 2008.

Alors que Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de Wimbledon et que Sinner vient de gagner le premier tournoi majeur de la saison, un changement de garde arrive.

«Ç'a été tout un parcours, même si je ne suis âgé que de 22 ans, a dit Sinner. C’est évidemment un énorme tournoi pour moi. Je veux remercier tout le monde d’avoir rendu ce tournoi du Grand Chelem si spécial pour moi.»

Pour Medvedev, le champion des Internationaux des États−Unis en 2021, il s’agit de sa cinquième défaite en six finales en Grand Chelem. Troisième tête de série en Australie, Medvedev a établi un record en disputant un quatrième match de cinq sets dans ce tournoi. Ses 24 heures et 17 minutes passées sur le terrain ont devancé les 23 heures et 40 minutes d’Alcaraz, à Flushing Meadows en 2022, pour le plus de temps de jeu lors d’un même tournoi majeur de l’ère moderne.

Medvedev est également devenu le premier joueur de l’ère moderne à perdre deux finales du Grand Chelem en cinq manches après avoir gagné les deux premières.

Medvedev avait perdu deux finales de suite aux Internationaux d’Australie, aux mains de Djokovic, en 2021, et contre Rafael Nadal, l’année suivante, après avoir pris les devants par deux sets.

Medvedev a remporté cinq matchs en cinq manches pour accéder à la finale du tournoi, cette année.

Sinner n’avait perdu qu’une seule manche lors de ses six rondes à Melbourne Park, un bris d’égalité en troisième manche contre Djokovic, avant de tirer de l’arrière 0−2 face à Medvedev.

Ce n’est que lorsqu’il a réussi un bris au sixième jeu de la cinquième manche que l’Italien avait à porter de main son premier titre du Grand Chelem.