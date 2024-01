Internationaux d’Australie : Hseih et Mertens triomphent en double féminin

Hseih et Mertens ont vaincu la Lettonne Jelena Ostapenko et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok 6−1 et 7−5. Il s’agit d’un septième sacre pour Hseih et d’un quatrième pour Mertens. Ensemble, elles en ont obtenu deux.

L’Américaine Lisa Raymond était âgée de huit jours de plus que Hseih quand elle a remporté le tournoi de double féminin des Internationaux des États−Unis en 2011.

La paire gagnante a eu besoin d’une heure 33 minutes pour améliorer leur palmarès sur le Rod Laver Arena. Elles ont enlevé la première manche en un peu plus d’une demi−heure.

Le deuxième set a été plus serré, alors que Mertens a été brisée d’entrée de jeu. Elle a ensuite servi pour le championnat à 5−3, subissant à nouveau le bris.

C’est en brisant le service de Kichenok lors du 12e jeu que Hseih et Mertens ont mis un terme au match.

«C’était une finale difficile, a dit Mertens. La deuxième manche a été très serrée. C’était un très bon match pour nous et nous avons eu besoin de rester concentrées à tout moment.»

Ostapenko et Kichenok ont éliminé la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo−zélandaise Erin Routliffe en demi−finale.