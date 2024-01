Alex Formenton formellement accusé dans l’affaire Hockey Canada

Dans un courriel envoyé au Droit, les avocats de M. Formenton confirment que celui-ci s’est rendu à la police de London pour être accusé en lien avec un incident survenu il y a près de six ans. Selon ses avocats, «quelques joueurs» ont été accusés dans cette affaire qui fait les manchettes depuis maintenant près de deux ans.

«Alex défendra vigoureusement son innocence et demande aux gens de ne pas se précipiter à juger l’affaire sans avoir entendu toutes les preuves», a déclaré son équipe juridique.

Alex Formenton (Archives, La Presse canadienne)

M. Formenton est représenté par Me Daniel Brown et Me Lindsey Board, deux avocats criminalistes qui jouissent d’une forte réputation à Toronto.

Me Brown, par exemple, a été nommé l’année dernière par le gouvernement du Canada pour siéger au Comité consultatif judiciaire fédéral pour Toronto et la région du Grand Toronto. Il participe donc à l’évaluation des avocats qui souhaitent devenir juge à la Cour supérieure de justice et à la Cour d’appel de l’Ontario.

Alex Formenton a joué son premier match avec les Sénateurs d’Ottawa en 2017 et était membre à part entière de l’équipe durant la saison 2021-2022.

Or, lorsque l’affaire Hockey Canada a éclaté, ce dernier s’est exilé en Suisse où il s’alignait jusqu’à récemment pour le HC Ambri−Piotta. Le club a d’ailleurs annoncé dans les derniers jours que M. Formenton avait été autorisé à rentrer au Canada «pour des raisons personnelles».

Le quotidien The Globe and Mail a d’abord rapporté dimanche que M. Formenton s’est présenté au poste de police de London dimanche matin pour être formellement accusé. Il était accompagné de ses deux avocats.

Le corps policier nous a indiqué par courriel qu’aucun commentaire ne sera émis avant le 5 février. Les autorités doivent alors faire le point sur cette affaire fortement médiatisée.

L’agression, impliquant une jeune femme et plusieurs joueurs, serait survenue à la suite d’un gala de Hockey Canada en juin 2018. Ce gala visait à honorer Équipe Canada junior qui avait remporté quelques mois auparavant le Championnat du monde. Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Selon The Globe and Mail, cinq joueurs doivent être formellement accusés dans cette affaire.

Plus de détails à venir