Tennis féminin : Aryna Sabalenka de nouveau championne à Melbourne

Aryna Sabalenka s’est assurée de ne pas être associée à un seul grand succès, gardant son titre des Internationaux d’Australie avec une victoire de 6−3 et 6−2 contre Zheng Qinwen en finale, samedi. (Andy Wong/AP)

Remporter sa première couronne du Grand Chelem en Australie il y a un an a donné à Sabalenka la confiance qu’elle pouvait le refaire. Perdre en finale new−yorkaise en septembre dernier lui a donné une motivation supplémentaire.

Un fort contraste avec son gain en trois sets contre Elena Rybakina lors de la finale de l’année dernière, à ce tournoi.

«Je voulais juste montrer que je suis capable d’être constamment là et que je suis capable d’en gagner un autre (tournoi majeur), a dit Sabalenka.

«Par rapport à l’année dernière, je suis complètement différente. Par rapport à New York, encore une fois, c’est un moi différent; je suis plus en contrôle, je ne laisse pas toutes sortes de choses me venir à l’esprit.»

En 2022, Sabalenka a tellement eu du mal avec son service dans des moments tendus qu’elle doutait de pouvoir remporter un majeur.

Elle compte désormais sur cette arme pour vaincre ses adversaires. En finale, elle n’a pas commis de double faute et n’a pas cédé de balle de bris.

Sabalenka, tête de série n°2, a donné le ton avec de gros coups droits profonds et des bris au début de chaque set contre Zheng, 21 ans, qui faisait ses débuts dans une finale du Grand Chelem.

Le voyage et la destination étaient d’importance égale pour Sabalenka, une Bélarusse de 25 ans.

En demi−finale, elle a vengé sa défaite en finale à l’US Open contre Coco Gauff en l’emportant en deux sets. Cela faisait suite à des victoires en deux manches contre la gagnante de Roland−Garros de 2021, Barbora Krejcikova, en quarts de finale, et aussi contre Amanda Anisimova, au quatrième tour.

«Je suis assurément une personne et une joueuse différente et j’ai plus d’expérience dans les dernières rondes en Grand Chelem, a déclaré Sabalenka, songeant aux 13 derniers mois.

«Il y a eu des moments difficiles pour moi quand j’ai perdu en finale à Flushing Meadows. En fait, ç'a m’a tellement motivée à travailler encore plus fort.»

Sabalenka est la première femme depuis Victoria Azarenka en 2012 et 2013 à remporter deux titres consécutifs à Melbourne, et la cinquième depuis 2000 à remporter le championnat ici sans perdre un set – un groupe qui comprend Serena Williams.

Une décennie après que Li Na ait brandi le trophée des Internationaux d’Australie, Zheng a réalisé son meilleur parcours dans neuf tournois majeurs à ce jour.

Elle a déclaré pendant le tournoi qu’elle se sentait bien soutenue à Melbourne grâce à l’importante communauté chinoise.

Elle a été la première joueuse en quatre décennies à franchir six tours sans affronter quelqu’un classé dans le top 50 – et n’était que la troisième de l’époque moderne à atteindre une finale en Grand chelem sans affronter une tête de série.

«Je n’ai pas fait de mon mieux (samedi). C’est décevant pour moi. Je voulais vraiment offrir une meilleure opposition, a confié Zheng.

«Je pense que je peux apprendre de cette défaite. J’espère que la prochaine fois je pourrai être une joueuse plus forte.»