Ski alpin féminin : Ragnhild Mowinckel s’impose malgré le vent à Cortina

Il s’agissait de la quatrième victoire de Mowinckel en carrière en Coupe du monde et de sa première depuis sa victoire en super−G à Cortina, il y a un an. (Alessandro Trovati/Associated Press)

Sur le parcours qui sera utilisé pour les Jeux olympiques de Milan−Cortina dans deux ans, Mowinckel a terminé avec 0,35 seconde d’avance sur l’Américaine Jacqueline Wiles et 0,44 seconde devant la favorite locale, Sofia Goggia.

Mowinckel a également remporté des médailles d’argent en descente et en slalom géant aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018, avant de rater toute la saison 2019−20 en raison d’une grave blessure au genou.

Wiles a obtenu son troisième podium en carrière et son premier depuis sa troisième place en descente à Cortina il y a six ans.

Une semaine après ce résultat de 2018, Wiles a chuté à Garmisch−Partenkirchen, en Allemagne, et a raté deux saisons complètes en raison de sérieuses blessures à la jambe.

Goggia a aussi terminé troisième vendredi, dans la première des deux descentes du parcours Olympia delle Tofane.

Les six dernières descentes ont été remportées par six femmes différentes : Kajsa Vickhoff Lie, Ilka Stuhec, Mikaela Shiffrin, Jasmine Flury, Goggia et Mowinckel.

Shiffrin est hors de combat pour une durée indéfinie après sa chute de vendredi. Les premiers rapports médicaux suggéraient toutefois que la gagnante de 95 courses de Coupe du monde n’a pas été trop lourdement blessée.

Il y a eu d’autres chutes samedi dont la coéquipière de Shiffrin et Wiles, Bella Wright, qui a subi des contusions et une coupure au menton.

Wright a été transportée par avion hors du parcours mais est revenue à la zone d’arrivée avec des bandages sur le menton, à temps pour participer à la célébration du résultat de Wiles.

«Juste une petite lacération au menton, ce n’est pas grave», a écrit l’équipe américaine sur Twitter, avec une photo de Wright levant le pouce.

La Franco−Ontarienne Valérie Grenier a été parmi celles qui n’ont pas été en mesure de compléter le parcours.

L’épreuve a souvent été suspendue pour de longues périodes, les organisateurs attendant que le vent se calme.

Un super−G va conclure le week−end à Cortina dimanche.