Kim Boutin intouchable au 500m à Sherbrooke

Kim Boutin avait coiffé Florence Brunelle à la ligne d’arrivée vendredi alors que samedi, c’est Danaé Blais qui a goûté à la même médecine.

« Je suis vraiment contente, a mentionné la patineuse tout juste après sa course. Je voulais juste revenir dans le bain et reprendre mes lignes de courses. Ça augure bien pour mon retour. »

Kim Boutin a pris une pause l’automne dernier, afin d’effectuer un stage dans le cadre de son cheminement scolaire. La quadruple médaillée olympique ne s’attendait donc pas à de tels résultats.

«Je suis surprise et ça veut dire que c’était bénéfique de faire mon stage, souligne-t-elle. Je n’ai pas perdu grand-chose. Il reste à peaufiner l’aspect physique.»

Au total, 12 places seulement sont disponibles sur l’équipe canadienne; six chez les hommes et autant chez les femmes. Les deux premiers sur chaque distance (500m, 1000m et 1500m) sont automatiquement qualifiés. S’il reste des places disponibles parce qu’un patineur a remporté plusieurs distances, c’est le classement cumulatif qui sert à départager les athlètes.

Plus difficile pour les garçons

Chez les hommes, sans grande surprise, Steven Dubois s’est imposé au 500m avec une 1re et 2e position. Le Sherbrookois Félix Roussel a été pénalisé lors de la première finale avant de chuter durant la deuxième.

Après deux 5e position au 500m, Félix Roussel tentera de se reprendre sur les autres distances dimanche. (Maxime Picard/La Tribune)

«C’est ma distance de prédilection, mais je sens qu’en fin de semaine je suis meilleur sur les autres distances, indique-t-il. J’ai gagné une course de 1000m hier donc je suis confiant en mes chances pour me qualifier. J’ai beaucoup de points donc même si je ne me classe pas aux distances, au cumulatif je devrais être correct.»

Le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles a, lui aussi, éprouvé des difficultés alors qu’il a raté sa qualification pour les finales A au 500m. Il a toutefois terminé en 1re et 2e position lors de ses deux finales B.

«J’ai eu un déséquilibre en quart de finale qui a fait en sorte que j’étais en mauvaise position en demi-finale, explique-t-il. Il y a eu beaucoup de contact durant la course. Les gars ont des choses à prouver et j’ai senti que j’avais une cible dans le dos un peu. Ce sont des résultats médiocres, mais je suis assez confiant pour la suite. Je sais ce que je suis capable de faire.»

Jordan Pierre-Gilles a mentionné que les courses étaient physiques. (Maxime Picard/La Tribune)

Finalement, la Sherbrookoise d’origine Myriam Djouaher pointe, à seulement 17 ans, au 23e rang sur les 40 patineuses canadiennes après deux jours de compétitions. Elle a notamment terminé sa finale du 500m seulement trois centièmes de secondes derrière la gagnante.

Les compétitions se poursuivront dimanche avec les finales du 1000m et du 1500m.