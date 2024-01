Un calibre «jamais vu» de patinage de vitesse à Sherbrooke

Des compétitions de 500m, 1000m et 1500m réunissent les 40 meilleurs patineurs et 40 meilleures patineuses au pays et servent de sélection pour l’équipe nationale. Cette dernière représentera le Canada lors des coupes du monde hivernales de patinage de vitesse courte piste, qui se dérouleront en Europe en février. Au total, seulement 12 places sont disponibles; six chez les hommes et autant chez les femmes.

«On a vraiment les meilleurs, on ne peut pas rêver mieux que ça, lance Mario Caron, responsable des compétitions au Club de patinage de vitesse de Sherbrooke (CPVS). Si on fait abstraction de l’époque des Perreault, c’est du jamais vu à Sherbrooke autant de talent. On a déjà eu des Coupes Canada à Sherbrooke, mais tout dépendant du moment dans la saison, l’équipe nationale n’est pas toujours présente».

Les olympiennes Courtney Sarault, Florence Brunelle et Danaé Blais s’élanceront également sur la glace de la rue Terrill tout comme le Sherbrookois et membre de l’équipe nationale Félix Roussel. Évidemment, le calibre des patineurs qui batailleront pour les places dans l’équipe canadienne représente une occasion unique pour les jeunes du CPVS.

«C’est une énorme motivation, mentionne M. Caron. Les plus jeunes ont connu, Kim, Jordan et Félix comme des superstars. Mais les plus vieux ont patiné avec eux. C’est le fun aussi pour plusieurs bénévoles qui les ont vu grandir. On va les voir à Montréal bien sûr et on suit les coupes du monde, mais de les avoir ici, c’est extraordinaire.»

Le système hybride sans bandes, installé depuis 2019 à l’aréna Eugène-Lalonde, positionne avantageusement Sherbrooke pour recevoir ce genre de compétitions d’envergure. Ce système n’est présent qu’à cinq endroits à travers le pays: l’aréna Maurice Richard de Montréal, le Centre de glaces à Québec, la Place Bell de Laval, l’ovale olympique de Calgary et ici à Sherbrooke.

C’est à la maison, à Sherbrooke, que la médaillée olympique Kim Boutin amorcera sa saison 2023-2024 de patinage de vitesse courte piste, après une pause de quelques mois nécessaire pour ses études. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«On est considéré comme un des meilleurs comités organisateurs au Québec si ce n’est pas au pays, explique M. Caron. Bon an mal an, on organise une ou deux compétitions nationales chaque année et on est positionné pour que ça continue.»

Il sera toutefois difficile de viser plus haut qu’une Coupe Canada.

«La compétition la plus prestigieuse qu’on pourrait avoir ce serait le Championnat canadien senior, résume Mario Caron. Ce n’est pas impossible qu’on le reçoive, mais d’habitude ils veulent le faire à Montréal. Pour les compétitions internationales, les configurations de l’aréna ne nous permettent pas de les organiser. Il manque de dégagement derrière les matelas mobiles. Les nouvelles normes émises en 2019 nous demandent deux mètres de dégagement et on n’a seulement qu’un mètre. On ne cassera pas les estrades pour agrandir la glace.»